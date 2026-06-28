'माझी नात मोदींची पूजा करत त्यांच्या फोटोला लाडू भरवते' सुनील शेट्टी म्हणाला...'माझं मोदींजीवर प्रेम आहे.'

WELCOME TO THE JUNGLE FAME SUNIEL SHETTY OPENS UP ABOUT PM MODI: बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी त्याच्या वेलकम टू द जंगलमुळे चर्चेत आला आहे. दरम्यान सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अनेक कलाकार मुलाखती देताना पहायला मिळताय. अशातच सुनील शेट्टी याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नात इवाराबद्दल भाष्य केलय. तसंच यावेळी बोलताना तो 'मी पंतप्रधान मोदींचा मोठा फॅन आहे' असंही त्याने म्हटलय. सध्या त्याच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .पंतप्रधान मोदींबद्दल बोलताना सुनील शेट्टी म्हणाला की, 'मी मोदींचा मोठा फॅन आहे. मी राजकारणाबद्दल काही बोलत नाही. परंतु लीडर म्हणून मला ते खूप आवडतात. माझं जेवढं देशावर प्रेम आहे. तेवढच माझं मोदींजीवर प्रेम आहे. तुम्हाला खरं वाटणार नाही. परंतु माझी १५ वर्षांची नात मोदींची पुजा करते. ती त्यांच्या फोटोला लाडू भरते. मी एकदा सहज तिला मोदींजींचा फोटो दाखवला होता. तिने साईबाबांच्या पुस्तकात तो फोटो ठेवलाय.'.'ती रोज सकाळी ते पुस्तक घेते. मोदीजी मोदीजी म्हणते आणि पूजा करते. तसंच गणपती बाप्पााजवळचा लाडू उचलून ती मोदींच्या फोटोला भरवते' असं सुनील शेट्टी मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. पुढे त्याने सांगितलं की, 'माझ्या नातीला मोदीजी म्हणायचं असं कोणी शिकवलं नव्हतं. परंतु नक्कीच यामागे काहीतरी मॅजिक आहे. खरंतर मोदींमध्ये काहीतरी मॅजिक आहे.' .जॅकलिन फर्नाडिसची हॉरर विश्वात दमदार एन्ट्री; नव्या भयपटात साकारणार मुख्य भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.