Premier

'माझी नात मोदींची पूजा करत त्यांच्या फोटोला लाडू भरवते' सुनील शेट्टी म्हणाला...'माझं मोदींजीवर प्रेम आहे.'

SUNIEL SHETTY REVEALS HIS GRANDDAUGHTER WORSHIPS PM NARENDRA MODI:'वेलकम टू द जंगल'च्या प्रमोशनदरम्यान अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले.'मी पंतप्रधान मोदींचा मोठा फॅन आहे' असंही त्याने म्हटलय.
SUNIEL SHETTY

SUNIEL SHETTY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WELCOME TO THE JUNGLE FAME SUNIEL SHETTY OPENS UP ABOUT PM MODI: बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी त्याच्या वेलकम टू द जंगलमुळे चर्चेत आला आहे. दरम्यान सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अनेक कलाकार मुलाखती देताना पहायला मिळताय. अशातच सुनील शेट्टी याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत नात इवाराबद्दल भाष्य केलय. तसंच यावेळी बोलताना तो 'मी पंतप्रधान मोदींचा मोठा फॅन आहे' असंही त्याने म्हटलय. सध्या त्याच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
bollywood
Entertainment news
suniel shetty
Entertainment Field