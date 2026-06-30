1,30,00,00,000 रुपयांचा मालक, तरीही सनी देओलच्या पायात फाटके बूट; Video Viral

IKKA TRAILER LAUNCH SUNNY DEOL VIRAL VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल सध्या 'इक्का' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. तो तब्बल ३३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वकिलाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. दरम्यान नुकताच 'इक्का'सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात सनी देओलसह सगळे कलाकार उपस्थित होते. .या कार्यक्रमात सनी देओलने सिनेमाबाबत आणि सहकलाकारांबाबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी त्याने अक्षय खन्नाचं तोंडभरून कौतूक केलं. परंतु या कार्यक्रमात सनीच्या एका वेगळ्याच गोष्टीनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. तेव्हा पासून सनीची नेटकऱ्यामध्ये चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .सोशल मीडियावर सनीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सनी देओल स्टेजवर बसला आहे. त्यावेळी त्याने घातलेल्या बुटाच्या टाचेचा भाग फाटलेला असल्याचं कॅमेऱ्यात कैद झालय. त्याचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल करत 'तुझ्याकडे पैसे नाहीत का?' असा सवाल विचारलाय. .अनेकांनी सनी देओलची खिल्ली उडवत फाटके बूट घातल्याची टिका केलीय. तर अनेकांनी बुटांची किंमत काय? यावर चर्चा केलीय. तर दुसरीकडे अनेकांनी सनी देओलची बाजू घेत बाह्य दिखाव्यापेक्षा कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलय. .'घर घेण्यासाठी शाहरुखने मदत केली' श्रेयद तळपदेच्या मदतीला धावला किंग खान, अभिनेता म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.