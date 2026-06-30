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1,30,00,00,000 रुपयांचा मालक, तरीही सनी देओलच्या पायात फाटके बूट; Video Viral

SUNNY DEOL TORN SHOES VIRAL VIDEO AT IKKA TRAILER LAUNCH:'इक्का' चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात बॉलिवूड अभिनेता सनी देओलच्या फाटक्या बुटांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर काहींनी त्याला ट्रोल केले.
SUNNY DEOL TORN SHOES VIRAL VIDEO

SUNNY DEOL TORN SHOES VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

IKKA TRAILER LAUNCH SUNNY DEOL VIRAL VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल सध्या 'इक्का' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. तो तब्बल ३३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वकिलाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. दरम्यान नुकताच 'इक्का'सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात सनी देओलसह सगळे कलाकार उपस्थित होते.

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