'सनी देओल माझ्या आयुष्यातील काळा अध्याय' प्रसिद्ध दिग्दर्शक अभिनेत्याबद्दल म्हणाले...'देव सगळं बघतोय, न्याय होईल'

SUNNY DEOL VS SUNIL DARSHAN CONTROVERSY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुनील दर्शन आणि अभिनेता सनी देओल आता एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत. अनेक सुपरहिट सिनेमे देणारे सुनील दर्शन यांनी सनी देओलबाबत धक्कादायक विधान केलय. ते म्हणाले की, 'सनी देओल हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत वाईट काळा अध्याय आहे.त्याने माझ्याकडून पैसे घतले परंतु कधीच सिनेमा बनवला नाही. त्याने माझ्या भावनांचा गैरफायदा घेतला' असं दिग्दर्शक म्हणालेत..बॉलिवूडमध्ये असे काही सेलिब्रिटी आणि दिग्दर्शक आहेत. ज्यांची जोडी आजही चर्चेत असते. त्यात सांगायचं झालं तर रोहित शेट्टी आणि अजय देवगन, डेव्हिड धवन आणि गोविंदा, तसंच सुनील दर्शन आणि सनी देओल यांचीही जोडी फार चर्चेत असायची. परंतु काही कारणास्तव सुनील दर्शन आणि सनी देओल यांच्यात मतभेद झाले. ते इतके वाढले की, दिग्दर्शकांनी सनीला डायरेक्ट 'आयुष्यातील काळा अध्याय' म्हटलय. .सुनील दर्शन यांनी काही दिवसापूर्वी विकी लालवानीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सनी देओलवर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, 'सनी देओलने माझ्याकडून पैसे घेतले. परंतु तो सिनेमा कधीच बनू शकला नाही. सनी देओलबरोबर काम करणं एखाद्या लहान मुलासोबत काम करण्यासारखं आहे. सनीसोबत कायदेशीर वाद असलेल्यानं बॉबी देओलसोबत काम करायला सुरुवात केली.'.परंतु सनी बद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले की, 'सनी देओल हा माझ्या आयुष्यातील आणि करिअरमधील सगळ्यात काळा अध्याय आहे. परंतु देव आहे. तो सगळं काही बघतोय. एक दिवस तो नक्की न्याय करेल. सनीला कोणत्याच गोष्टीचा फरक पडत नाही. परंतु मला खात्री आहे की, त्याच्या चुकीच्या वागण्याचा नक्कीच न्याय होईल. काही गोष्टी इतक्या वाईट आहेत की, त्या मी शब्दात सुद्धा व्यक्त करु शकत नाही.'.