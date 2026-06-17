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सनी लिओनी झाली शांताबाई! 'ही' स्टेप तर खतरनाक, 5 तासात मिळाले लाखो व्ह्यूज, Viral Video

SUNNY LEONE SHANTABAI SONG GOES VIRAL WITH MILLIONS OF VIEWS:द महाराष्ट्र फाइल्स या सिनेमातील 'शांताबाई' गाण्याच्या नव्या व्हर्जनमध्ये सनी लिओनीचा हटके मराठमोळा अवतार पाहायला मिळत आहे. नथ, चंद्रकोर आणि आकर्षक डान्स स्टेप्समुळे हे गाणं सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालं आहे.
SUNNY LEONE

SUNNY LEONE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNNY LEONE RECREATES SHANTABAI IN THE MAHARASHTRA FILES: संजय लोंढे यांनी गायलेल्या शांताबाई या गाण्याने एकेकाळी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. इतके वर्ष होऊनही अजूनही हे गाणं प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. दरम्यान आता या मूळ शांताबाई गाण्याचं रिक्रिएटेड व्हर्जन केलेलं नवीन गाणं नुकतच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे.

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