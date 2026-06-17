सनी लिओनी झाली शांताबाई! 'ही' स्टेप तर खतरनाक, 5 तासात मिळाले लाखो व्ह्यूज, Viral Video

SUNNY LEONE RECREATES SHANTABAI IN THE MAHARASHTRA FILES: संजय लोंढे यांनी गायलेल्या शांताबाई या गाण्याने एकेकाळी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. इतके वर्ष होऊनही अजूनही हे गाणं प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. दरम्यान आता या मूळ शांताबाई गाण्याचं रिक्रिएटेड व्हर्जन केलेलं नवीन गाणं नुकतच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. .द महाराष्ट्र फाइल्स या सिनेमामध्ये 'शांताबाई' गाण्याचं रिक्रिएशन करण्यात आलय. मूळ गाण्यात नृत्यांगना राधिका पाटील हिचा डान्स पहायला मिळाला होता. दरम्यान आता या रिक्रिएटेड व्हर्जनमध्ये अभिनेत्री आणि बॉलिवूडची बेबी डॉल सनी लिओनी झळकली आहे. तिच्या हटके लूकनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. .व्हिडिओमध्ये नाकात नथ, कपाळावर चंद्रकोर,कमरेवर शांताबाई नावाच्या पेडंटची साखली आणि मराठी लूक केलेला पहायला मिळाला. या गाण्याला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. गाणं प्रदर्शित होताच अवघ्या ४ ते ५ तासाच १८ लाखाहून अधिक व्ह्युज मिळाले आहेत. चाहत्यांनी सनीच्या डान्स, तिचे एक्स्प्रेशन्स या सगळ्याचं भरभरून कौतुक केलय. .शूटिंगदरम्यान गाण्यासाठी तयारी कशी केली? त्यानंतर डान्सची प्रॅक्टिस कशी केली? याबाबतचा सनीनं व्हिडिओ शेअर केलाय. या गाण्याबद्दल बोलताना ती म्हणाली की, 'माझं नवीन गाणं द महाराष्ट्र फाईल्स या सिनेमात नुकतच भेटीला आलय. तुम्ही सर्वांनी हा सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन नक्की पहा.' असं म्हटलय. .नेटकऱ्यांनी तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत तिच्या डान्सचं कौतूक केलय. एकाने लिहलं की, 'जबरदस्त, जुनं गाणं नवीन रुपात' 'मस्त डान्स केलाय, बेबी डॉलचं कमबॅक' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. द महाराष्ट्र फाइल्स हा सिनेमा १२ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झालाय. .'तो हेअर पॅच वापरतो' गोविंदाबाबत सुनीता आहुजाचा खुलासा, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.