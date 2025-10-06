सुपरस्टार अभिनेता Vijay Deverakonda च्या कारचा भीषण अपघात! नेमकं काय घडलं? पोलिसांनी संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला

दक्षिण चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा याच्याबद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हैदराबादला जात असताना त्यांच्या कारला अपघात झाला. त्याची कार एका भरधाव गाडीला धडकली. वृत्तानुसार, अभिनेता जखमी झाला नाही आणि थोडक्यात बचावला. विजय देवरकोंडा यांचा अपघात पुट्टपर्तीहून हैदराबादला जात असताना झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एका भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने विजयच्या कारला मागून धडक दिली. धडकेनंतर दुसऱ्या कारचा चालक थांबण्याऐवजी घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला आहे. विजय देवरकोंडा सध्या अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नासोबतच्या साखरपुड्यावरून चर्चेत आहे. वृत्तानुसार, दोघांनी गुपचूप साखरपुडा उरकला आहे. हे जोडपे लवकरच लग्न करणार आहे. विजय आणि रश्मिका यांनी अद्याप या वृत्तांवर भाष्य केलेले नाही. .साईबाबांनी स्वप्नात दर्शन देताच दूर झाला बॉलिवूड अभिनेत्रीचा रोग ! 'या' दिग्दर्शकाच्या होती प्रेमात .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "अभिनेता विजय देवरकोंडा दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास पुट्टपर्तीहून हैदराबादला जात असताना त्यांच्या समोरून येणारी एक बोलेरो कार अचानक उजवीकडे वळली. त्यांच्या कारच्या डाव्या बाजूला धडकली. विजय आणि इतर दोन लोक कारमध्ये होते. सुदैवाने, कोणीही जखमी झाले नाही. त्यांना ताबडतोब दुसरे वाहन सापडले. त्यांच्या टीमने विम्यासाठी पोलीस तक्रार दाखल केली.".रॉक कच्छी-क्रेटेक्सची जोडी महाराष्ट्र गाजवणार! पुण्यात रंगणार ‘मराठी वाजलंच पाहिजे’ म्युझिक फेस्टिव्हल; पण कधी कुठे कोणती कार्यक्रम?\n.लग्नाच्या अफवांमध्ये, विजय त्याच्या कुटुंबासह श्री सत्य साई बाबांच्या महासमाधीवर दिसला. जिथे तो अंगठी घालताना दिसला. अभिनेत्याचे हे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. रश्मिका आणि विजय यांनी २०१८ मध्ये आलेल्या "गीता गोविंदम" या चित्रपटात एकत्र काम केले होते. तेव्हापासून त्यांची जवळीक वाढू लागली. त्यानंतर, ते अनेक लंच आणि डिनर डेटवर दिसले. ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या. आता, असे वृत्त आहे की रश्मिका आणि विजय पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लग्न करू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.