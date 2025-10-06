Premier

सुपरस्टार अभिनेता Vijay Deverakonda च्या कारचा भीषण अपघात! नेमकं काय घडलं? पोलिसांनी संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला

Vijay Deverakonda Accident News: दक्षिण सुपरस्टार अभिनेता विजय लेक्सस कार अचानक उजवीकडे वळणाऱ्या बोलेरोला धडकली. ज्यामुळे अपघात झाला. यात अभिनेत्याला दुखापत झाली नाही.
दक्षिण चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा याच्याबद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हैदराबादला जात असताना त्यांच्या कारला अपघात झाला. त्याची कार एका भरधाव गाडीला धडकली. वृत्तानुसार, अभिनेता जखमी झाला नाही आणि थोडक्यात बचावला. विजय देवरकोंडा यांचा अपघात पुट्टपर्तीहून हैदराबादला जात असताना झाला.

