अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी शिवसेना नेत्याची सून होणार, साखरपुड्यातील व्हिडिओ व्हायरल, होणारा नवरा काय करतो?

Tejaswini Lonari: सध्या अनेक सेलिब्रिटी लग्न करताना दिसून येतात. अनेक मराठी तसंच हिंदी कलाकार लग्नबंधनात अडकताय. सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींचे लग्नातील साखरपुड्यातील अनेक फोटो, व्हिडिओ होत असतात. अशातच आप्पी आमची कलेक्टर फेम शिवानी नाईक हिचा साखरपुडा झाला. त्यात आता लवकरच आणखी एका अभिनेत्रीचं लग्न होणार आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे तेजस्विनी लोणारी हिचा..तुझेच मी गीत गात आहे या मालिकेत प्रिया मराठेची रिप्लेसमेंट म्हणून तेजस्विनीने काम केलं. त्याच थोड्या काळात तिने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. यापूर्वी तिने अनेक मालिका, सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. अशातच आता ती लवकरच लग्न करणार आहे. तिचा साखरपुडा नुकताच पार पडला असून साखरपुड्यातील फोटो, व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..तेजस्विनी शिवसेना नेत्याची सून होणार आहे. शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवणकर यांच्याशी तिचा साखरपुडा पार पडला आहे. सदा सरवणकर हे शिंदे गटाचे नेते आहे. त्यांचा मुलगा समाधान सरवणकर हा राजकारणात सक्रीय आहे. नुकताच दोघांचा साखरपुडा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. .साखरपुड्यात तेजस्विनीने लाल रंगाची सुंदर साडी नेसली होती. यावेळी तिच्या हातात हिरवा चुडा होता. तसंच समाधानने सोनेरी आणि पांढऱ्या रंगाचा कुर्ता परिधान केला होता. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ते दोघे एकमेकांच्या हातात अंगठ्या घातलाना दिसत आहे. यावेळी त्यांच्या परिवारातील सदस्य सुद्धा उपस्थित आहेत. .अभिनेत्री तेजस्विनी सोनार हिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर निर्माण केलं. बिग बॉसच्या घरात सुद्धा तिने स्वत: एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. परंतु हाताला दुखापत झाल्याने तिने शो सोडला. तिने अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दोघात तिसरा आता सगळं विसरा, कलावती, छापा काटा अशा सिनेमामध्ये तिने काम केलंय. तसंच ती प्राण्यासाठी एक एनजीओ सुद्धा चालवते.