बाबो! ठरलं तर मग मालिकेतील अर्जुनने दिली गुड न्यूज, पत्नी श्रद्धा म्हणाली...'बाप्पाने वर्षाभरात इच्छा पूर्ण केली.'

1 अमित भानुशालीने 36 व्या मजल्यावर आलिशान घर खरेदी केलं.2 मागील वर्षी गणरायाकडे घराची इच्छा व्यक्त केली होती.3 यंदा गणेशोत्सव नवं घर गाठून आनंदात साजरा झाला..ठरलं तर मग मालिकेतील अर्जुन घराघरात पोहचला. चाहत्यांना त्यांचा अभिनय इतका आवडला की, तो प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाला. केसच्या वेळी सुद्धा अर्जुनच्या एक वेगळ्या अंदाजामुळे चाहत्यांना तो प्रचंड भावला. दरम्यान अशातच आता अर्जुनने म्हणजे अमित भानुशालीने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. गणरायाजवळ मागितलेली इच्छा वर्षाभरात पुर्ण झाल्याचं अमित मुलाखतीत बोलताना म्हणाला..मागच्यावर्षी गणेश उत्सवात अमित आणि त्याची पत्नी श्रद्धा यांनी स्वत:च नवीन घर व्हावं अशी गणरायाचरणी प्रार्थना केली होती. यावर्षी गणेशांने त्यांच्या इच्छी पुर्ण केलीय. अमितने नवीन घर खरेदी केलं आहे. त्याचं घर 36 व्या मजल्यावर असल्याचं त्याने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितल. तसंच बाप्पाने इच्छा पुर्ण केल्याचं तो म्हणाला..अमितची पत्नी श्रद्धा राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली की, 'मागच्या वर्षी गणपतीच्या वेळी मुलाखतीत आम्हाला प्रश्न विचारला होता की, अशी कोणती इच्छा आहे, जी बाप्पाने पुर्ण करावी. त्यावर आम्ही घराची इच्छा असल्याचं म्हटलं होतं. यंदा गणरायाच्या आगमन नव्या घरात झालय. त्यामुळे गणेशांनी आमची इच्छा पुर्ण केल्याचं' श्रद्धा म्हणाली..FAQs.अमित भानुशालीने नवीन घर कुठे खरेदी केलं?अमित भानुशालीने 36 व्या मजल्यावर आलिशान घर खरेदी केलं..घराची इच्छा कधी व्यक्त केली होती?मागील वर्षी गणेशोत्सवाच्या वेळी अमित आणि श्रद्धाने ही इच्छा गणरायाजवळ व्यक्त केली होती..श्रद्धा भानुशालीने या प्रसंगी काय सांगितलं?श्रद्धा म्हणाली की, गणरायाने आमची इच्छा पुर्ण केली आणि यंदा नव्या घरात गणेशोत्सव साजरा करतोय. .ही माहिती कोठे शेअर केली गेली?अमित आणि श्रद्धाने ही माहिती राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितली. .शाहरुख-दीपिका विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल! कोर्टाच्या आदेशानंतर दाखल झाली एफआयआर, नक्की काय आहे प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.