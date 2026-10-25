“माझी कोणाशीच दुश्मनी नाही, मग माझ्यावरच हल्ला का?” टायगर श्रॉफच्या मनात भिती, म्हणाला

BISHNOI GANG CLAIM AND TIGER SHROFF FIRING ATTACK CASE: बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर काही दिवसापूर्वी गोळीबार झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी बीश्नोई गँगने घेतली. दरम्यान या घटनेनंतर टायगर श्रॉफला मानसिक धक्का बसल्याची माहिती आहे. या घटनेबद्दल बोलताना त्याने 'मला इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला?' असा सवाल त्याने उपस्थित केलाय. .माहितीनुसार, टायगर श्रॉफ फुटबॉल सेशल संपवून घरी येत असताना त्याच्यावर गोळीबार झाला. त्यावेळी टायगर गाडीच्या पुढच्या सीटवर बसला होता. या गोळीबारात त्याला विशेष काही झालं नसलं ड्रायव्हर आणि सोबत असलेल्या एका व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली होती..या हल्ल्याबद्दल बोलताना टायगर श्रॉफने आश्चर्य व्यक्त केलय. तो म्हणाला की, 'माझ्यासोबत काय घडलय, यावर मला अजूनही विश्वास बसत नाही. मी सध्या खूप मोठ्या धक्क्यात आहे. त्यामुळे मला आता सध्या तरी या विषयी काहीच बोलायचं नाही. माझ्यावर असा जीवघेणा हल्ला कोण करेल आणि का?' असं प्रश्न मला पडल्याचं त्याने सांगितलं..दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी ११ जणांना अटक केली आहे. सुरतमधून हल्ल्यासाठी वापरलेल्या दोन बंदुका सुद्धा जप्त करण्यात आलाय. तसंच शनिवारी इंदूरमध्ये प्रांजल ठाकरान नावाच्या २२ वर्षीय तरुणालाही ताब्यात घेण्यात आलं. या घटनेमागचं नेमकं कारण काय, याचा तपास सुरू असून, प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..रताळ्याचा वडापाव खाल्लाय का? डॉ. श्रीराम नेनेंनी सांगितली चविष्ट अन् हेल्दी रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.