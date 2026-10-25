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“माझी कोणाशीच दुश्मनी नाही, मग माझ्यावरच हल्ला का?” टायगर श्रॉफच्या मनात भिती, म्हणाला

TIGER SHROFF REACTS TO SHOOTING INCIDENT AND QUESTIONS ATTACK:बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर तो मोठ्या धक्क्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. “माझ्यावर हल्ला का करण्यात आला?” असा सवाल त्याने उपस्थित केल्याचं बोललं जातय.
TIGER SHROFF REACTS TO SHOOTING INCIDENT

TIGER SHROFF REACTS TO SHOOTING INCIDENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

BISHNOI GANG CLAIM AND TIGER SHROFF FIRING ATTACK CASE: बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर काही दिवसापूर्वी गोळीबार झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी बीश्नोई गँगने घेतली. दरम्यान या घटनेनंतर टायगर श्रॉफला मानसिक धक्का बसल्याची माहिती आहे. या घटनेबद्दल बोलताना त्याने 'मला इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला?' असा सवाल त्याने उपस्थित केलाय.

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