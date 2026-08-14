Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंची 'जबरा फॅन' बनली 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री; म्हणाली- अनेकदा प्रामाणिकपणाची मोठी किंमत चुकवावी लागते

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवायांचा धडाकाच लावला आहे. धडाकेबाज कारवाया अन अन् बदल्यांमुळे चर्चेत आलेले मुंढे यांची या विभागातून बदली करु नये अशी विनंती नुकतीच अभिनेते परेश रावल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली होती.आता आणखी एक प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तुकाराम मुंढेंच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियात पोस्ट करत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे..'साथ निभाना साथिया' या टीव्ही शोमुळे प्रसिद्धीझोतात आलेली अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असते. ती प्रत्येक मुद्द्यावर आपले मत मांडते आणि निर्भयपणे आपली भूमिका स्पष्ट करते. चुकीच्या गोष्टींना विरोध असो किंवा चांगल्या कामाचे कौतुक, देवोलीना नेहमीच पुढाकार घेते. यावेळी तिने तुकाराम मुंढे यांचे कौतुक केले आहे..Tukaram Mundhe: आता कारवाई थांबणार नाही! तुकाराम मुंढेची ताकद अजून वाढणार; एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले....देवोलीना भट्टाचार्जींकडून कौतुकदेवोलीनाने 'एक्स' (X) वर ट्विट केले, "कल्पना करा... एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला हादरवून सोडले आहे आणि लोक त्यांच्या कामाचे कौतुक करत आहेत. जर प्रत्येक विभागात त्यांच्यासारखे अधिकारी असते, तर कायदा मोडण्यापूर्वी चुकीचे काम करणारे लोक दोनदा विचार करतील. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, न्यायव्यवस्थेच्या मते, अन्नात तीन झुरळे सापडली तरीही परवाना रद्द केला जाऊ शकत नाही. आणि मुंढे सरांच्या किती वेळा बदल्या झाल्या आहेत, हे आपल्या सर्वांना माहितच आहे." तिने पुढे पोस्टमध्ये म्हटले आहे की,प्रामाणिकपणाची किंमत अनेकदा खूप मोठी असते. आशा आहे की, सर्व अनियमितता कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी त्यांना येथे पुरेसा काळ काम करण्याची संधी मिळेल..सामान्यतः एखाद्या अधिकाऱ्याची ओळख त्याच्या पदावरून ठरते. मात्र, तुकाराम मुंढे यांच्या बाबतीत त्यांची ओळख ही पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी केलेल्या कामातून निर्माण झाली आहे. २५ मे रोजी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून, मुंढे यांनी राज्यभरातील घाऊक विक्रेते, उत्पादक, किरकोळ विक्रेते आणि रेस्टॉरंट्सवर धाडी टाकण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. जिथे जिथे गंभीर अनियमितता आढळली, तिथे परवाना रद्द करणे आणि नमुने जप्त करण्यापासून ते कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यापर्यंतची पावले उचलण्यात आली. मुंढे यांचा मोठा चाहता वर्ग निर्माण झाला आहे..२१ वर्षांत २५ वेळा बदल्यातुकाराम मुंढे हे केवळ सध्याच्या धाडीमुळे चर्चेत नाहीत तर त्यांच्या कारकिर्दीचा प्रवास त्यांना खऱ्या अर्थाने वेगळे ठरवतो २१ वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांच्या २५ वेळा बदल्या झाल्या आहेत. ही संख्या त्यांच्या कामाप्रमाणेच त्यांच्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.