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Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंची 'जबरा फॅन' बनली 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री; म्हणाली- अनेकदा प्रामाणिकपणाची मोठी किंमत चुकवावी लागते

FDA Commissioner : तुकाराम मुंढे यांनी FDA आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्न भेसळ आणि अनियमिततेविरोधात धडक कारवाया सुरू केल्या आहेत.त्यांच्या कारवाईचे अभिनेते परेश रावल यांनी कौतुक करत बदली करू नये, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती.
Devoleena Bhattacharjee Praises Tukaram Mundhe

Devoleena Bhattacharjee Praises Tukaram Mundhe

esakal

Yashwant Kshirsagar
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अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवायांचा धडाकाच लावला आहे. धडाकेबाज कारवाया अन अन् बदल्यांमुळे चर्चेत आलेले मुंढे यांची या विभागातून बदली करु नये अशी विनंती नुकतीच अभिनेते परेश रावल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली होती.आता आणखी एक प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तुकाराम मुंढेंच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियात पोस्ट करत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे.

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