Veer Sharma: दुर्दैवी! फ्लॅटमध्ये आग लागली अन्...; टीव्हीवरील प्रसिद्ध बाल कलाकार आणि त्याच्या भावाचा मृत्यू, सिनेक्षेत्रात हळहळ

कोटा येथे एक दुःखद घटना घडली आहे. एका बहुमजली अपार्टमेंटमध्ये आग लागल्याने दोन मुलांचा गुदमरून मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी मुले घरी एकटीच होती. त्यांची आई कोटाहून बाहेर गेली होती. त्यांचे वडील राजेंद्र शर्मा संध्याकाळी भजनासाठी गेले होते. वीर आणि शौर्य शर्मा ही मुले ८ आणि १६ वर्षांचे भाऊ होते. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबातील सदस्यांनी आणि शेजाऱ्यांनी मुलांना तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात नेले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम यांनी सांगितले की, आगीचे कारण सुरुवातीला शॉर्ट सर्किट असल्याचे मानले जात आहे. आगीमुळे खोलीत धुराचे लोट पसरले होते. ज्यामुळे दोन्ही मुले बेशुद्ध झाली. बेशुद्ध अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सध्या दोन्ही मुलांना शवागारात ठेवण्यात आले आहे. मुलांची आई कोटाहून बाहेर आहे. तिच्या येण्याची वाट पाहत आहे. एफएसएल टीमने घटनास्थळावरून पुरावेही गोळा केले आहेत.."एअरपोर्टवर जाण्यासाठी निघणार तितक्यात फोन आला.." ; गायत्री दातारने सांगितली हातातून गेलेल्या सिनेमाची गोष्ट.घटनेच्या वेळी वडील राजेंद्र शर्मा एका भजन संध्याकाळी गेले होते. ते एका खाजगी कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करतात. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून वडिलांची प्रकृती बिकट आहे. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेला वीर शर्मा सैफ अली खानची भूमिका साकारणार होता. मुलांची आई रीता शर्मा टीव्ही मालिकांमध्ये काम करते. मृत वीर देखील एका चित्रपटाची तयारी करत होता. वृत्तानुसार, वीरने यापूर्वी श्रीमद रामायणात भरतची भूमिका साकारली होती. तो आगामी चित्रपटात सैफ अली खानच्या बालपणीची भूमिका साकारणार होता.