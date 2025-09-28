Premier

Veer Sharma: दुर्दैवी! फ्लॅटमध्ये आग लागली अन्...; टीव्हीवरील प्रसिद्ध बाल कलाकार आणि त्याच्या भावाचा मृत्यू, सिनेक्षेत्रात हळहळ

Child Artist Veer Sharma Death: कोचिंग सिटी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यात एका भयानक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. आग लागल्याने एका बॉलिवूड अभिनेत्री दोन बाल कलाकार मुलांचा गुदमरून मृत्यू झाला.
कोटा येथे एक दुःखद घटना घडली आहे. एका बहुमजली अपार्टमेंटमध्ये आग लागल्याने दोन मुलांचा गुदमरून मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी मुले घरी एकटीच होती. त्यांची आई कोटाहून बाहेर गेली होती. त्यांचे वडील राजेंद्र शर्मा संध्याकाळी भजनासाठी गेले होते. वीर आणि शौर्य शर्मा ही मुले ८ आणि १६ वर्षांचे भाऊ होते. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबातील सदस्यांनी आणि शेजाऱ्यांनी मुलांना तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात नेले. जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

