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साडी नेसण्याची पद्धत खटकली अन् थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या; अभिनेत्री उर्मिला निंबाळकरनं व्यक्त केला संताप

URMILA NIMBALKAR VIRAL VIDEO ON ONLINE TROLLING: वेगळ्या पद्धतीनं साडी नेसल्यामुळे उर्मिला निंबाळकरला घरगुती हिंसाचार आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या. अभिनेत्रीने व्हिडिओ शेअर करत ट्रोलर्सना सुनावलं.
VIRAL VIDEO

URMILA NIMBALKAR VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

URMILA NIMBALKAR FACES ONLINE ABUSE OVER SAREE STYLE: अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटर उर्मिला निंबाळकर ही सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ शेअर करत असते. फॅशन, आयुष्य आणि गरजेला लागणाऱ्या गोष्टी, यावर नेहमीच ती योग्य माहिती देत असते. तिने काही दिवसापूर्वी 'पुरुषांवर बोलू काही' हा लाइव्ह शो सुरु केलाय. या शोला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. दरम्यान याच शोमध्ये उर्मिलाने नेसलेल्या साडीवरून तिला ट्रोल करण्यात आलंय. वेगळ्या पद्धतीने साडी नेसली म्हणून तिला, गँगरेप, जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत लोकांच्या मानसिकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

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