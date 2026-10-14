साडी नेसण्याची पद्धत खटकली अन् थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या; अभिनेत्री उर्मिला निंबाळकरनं व्यक्त केला संताप

URMILA NIMBALKAR FACES ONLINE ABUSE OVER SAREE STYLE: अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटर उर्मिला निंबाळकर ही सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ शेअर करत असते. फॅशन, आयुष्य आणि गरजेला लागणाऱ्या गोष्टी, यावर नेहमीच ती योग्य माहिती देत असते. तिने काही दिवसापूर्वी 'पुरुषांवर बोलू काही' हा लाइव्ह शो सुरु केलाय. या शोला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. दरम्यान याच शोमध्ये उर्मिलाने नेसलेल्या साडीवरून तिला ट्रोल करण्यात आलंय. वेगळ्या पद्धतीने साडी नेसली म्हणून तिला, गँगरेप, जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. तिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत लोकांच्या मानसिकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .उर्मिलाने याबाबत एक सविस्तर व्हिडिओ शेअर केलाय. यात तिने म्हटलं की, 'मी 'अशा' पद्धतीची साडी नेसली म्हणून गँगरेप, डोमेस्टिक व्हायोलन्स आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या मला आल्यात. युट्यूबवर, फेसबुकवर, इन्स्टाग्रामवर सगळीकडे मला धमक्या मिळाल्यात. इतकी की, फेसबुकवरची पोस्ट तर मला डिलीट करावी लागली. तसं तर साडी नेसण्याच्या शंभर पद्धती आहेत. मला त्यातल्या काहीच येतात. जसा प्रदेश बदलतो तशी साडी नेसण्याची पद्धत बदलते. सहवारी, नववारी, मरमेड, धोती स्टाइल अशा वैविध्यामुळेच सौंदर्य निर्माण झालय.'.वेगळ्या पद्धतीने साडी नेसण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना उर्मिला म्हणाली, 'ही साडी बनारसी प्युअर हँडलूम कोरा सिल्कची आहे. त्यामुळे ही नेसताना प्रचंड फुगते. नेसायला ही खूप कठीण आहे. मी साडी नेसायचं शिकले परंतु हे माझ्यासाठी आव्हानात्मक होतं. परंतु साडी कशी नेसली? यावरून महिलेचं होणारं मुल्यमापन खूप चुकीचं आहे.' .'समोरच्या बाजूने कंबर दिसली तर सज्जन, संस्कारी आणि तेच दुसऱ्या बाजूने कंबर दिसली तर ती काय 'सेक्स वर्कर झाली का' मला या सगळ्या लोकांचं खूप हसू येतं. मी तशी साडी नेसून काही नवीन शोध लावला नाही ना कोणाला आकर्षित केलय. आता यापुढे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या साडी नेसण्याच्या पद्धती शिकून तुमच्यासमोर येणार आहे. प्रत्येक गोष्टीमागे काहीतर तथ्य असतं. परंतु दुसऱ्याला नावं ठेवणं खूप सोपं असतं' असं तिने तिच्या व्हिडिओमध्ये म्हटलय. .तिच्या व्हिडिओला अनेकांनी समर्थन दर्शवलं असून अभिनेत्री हेमांगी कवी हिने पोस्ट करत तिला सपोर्ट करत म्हटलं की, 'तु त्या look मध्ये अतिशय सुंदर दिसत होतीस…पुरुषांचं मत, त्यांच्या comments यावर तर बोलायचंच नाहीए मला (बिच्चारे वाटतात मला ते) पण ज्या बायकांनी हास्यास्पद comments केल्या आहेत त्या स्वतः तसं काही करू शकत नाही, इतकं सुंदर दिसायची धमक नसते त्यांच्यात… out of sheer jealousy comment करतात.' असं तिने म्हटलय. तसंच अनेक सेलिब्रिटींनी तिच्या साडी नेसण्याच्या पद्धतीचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'हम आपके है कोन'मधील निशा, पूजा अन् चमेलीची जोडी पुन्हा जमली! ‘हम आपके है कौन’च्या रियुनियनचा VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.