उषा नाडकर्णीं यांनी सांगितला स्वामींच्या प्रचितीचा अनुभव, म्हणाल्या...'हिंदुजा हॉस्पिटलच्या वाटेवर...'

Usha Nadkarni Shares Swami Samarth Miracle Experience: ज्येष्ठ अभिनेते उषा नाडकर्णी यांनी मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सुपहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. तसंच अनेक हिंदी मालिकांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. माहेरची साडी सिनेमानंतर एक त्रास देणारी सासू म्हणून त्या लोकप्रिय झाल्या. परंतु खऱ्या आयुष्यात उषा नाडकर्णी अत्यंत साध्या आहेत. त्यांची स्वामी समर्थांवर नितांत श्रद्धा आहे. दरम्यान एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी स्वामींची आलेल्या प्रचितीबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. .काही दिवसापूर्वी उषा नाडकर्णी यांनी 'लोकमत फिल्मी'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी स्वामींचा आलेला अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला. त्या म्हणाल्या की, 'माझ्या बहिणीचा नवरा हॉस्पिटलमध्ये होता. तेव्हा माझ्या भाचीने मला सोबत राहायला घरी बोलावलं. तेव्हा तिच्या कपाटाचा खणा साफ करताना मला स्वामींची मुर्ती सापडली. मला ती खणापणे पाहून वाईट वाटलं. मी ती मुर्ती बाहेर काढली, ती स्वच्छ धुवून पुसली. तसंच त्याची पूजा करत अष्टगंध लावलं अन् देवघरात ठेवली.'.'नंतर मी हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी टॅक्सीसाठी फुटपाथवर उभी राहिले. तिथं एक उबरवाला आला आणि किधर जाने का है? असं विचारलं. मी हिंदुजा हॉस्पिटल सांगितलं. परंतु त्याने पैसे घेण्यास नकार दिला. तेव्हा मी तिथून हिंदुजा हॉस्पिटलला गेले. तिथं गेल्यास मी त्याला 100 रुपये दिले. परंतु माझ्या मनात सारखं येत होतं की, तिथं स्वत:हून फुकट उबेरवाला का नेईल?' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणालं..पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'एकदा माझं एफटीआच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुटिंग सुरु होतं. तिथंच धनकवडीला शंकर महाराजांचं मंदिर होतं. मी तिथल्या माझ्या हेअर ड्रेसरला त्याबद्दल विचारलं, तिने मंदिर तिच्या घराजवळ असल्याचं सांगितलं. मग मी तिथं हार घेऊन गेले. तेव्हा मी लाईनमध्ये उभी असताना माझ्या मागे उभ्या असलेल्या बाईने मला बेल दिला आणि म्हणाली, बेल घ्या शंकरावर व्हायला. मी तो घेतला. पण मला कळतच नव्हतं की, त्या बाईला माझ्याकडे बेल नाहीये ते कसं कळलं, यामागेही काहीतरी कारण असणार' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या.