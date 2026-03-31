वरुण धवनच्या दीड वर्षांच्या मुलीला झालाय गंभीर आजार, चालण्यात अडचण आणि... अभिनेता लेकीसाठी झाला भावूक

VARUN DHAWAN'S BABY GIRL FACED WALKING DIFFICULTY DUE TO DDHL: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता वरुण धवनने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्याच्या दीड वर्षांच्या मुलीला एक गंभीर आजार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या लेकीला चालणं-फिरण्यासाठी मोठी अडचण होत आहे. हा आजार डेव्हलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप असल्याचं अभिनेत्यानं सांगितलं आहे. .वरुण धवनने नुकीतच Be A Man Yaar या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यानं मुलीच्या आयोग्याविषयी खुलासा केला. तो मुलीबद्दल बोलताना म्हणाला, 'माझ्या मुलीला DDH हा आजार झाला आहे. या आजार हिप सॉकेटमधून हाड बाजूला करते. त्यामुळे एक पाय मोठा आणि एक पाय लहान होतो. त्यामुळे तुम्हाला नीट चालणं, धावणं कठीण जातं. तसंच तुमच्या चालण्यात तिरपेपणा येतो.'.पुढे त्याने असंही म्हटलं की, 'भारतात जन्माच्या वेळी याची चाचणी होत नाही. परंतु वेस्टमध्ये यासाठी उत्तम ट्रीटमेंट आहे. भारतात सुद्धा खुप डॉक्टर्स आहेत. लाराला (मुलीला) सर्जरीची गरज भासली नाही. तिच्यावर एका प्रोसीजरदवारे उपचार सुरु आहे.'.वरुण पुढे बोलताना म्हणाला की, 'उपचारावेळी लाराला स्पायका कास्टमध्ये ठेवावं लागलं. ती जवळपास अडीच महिना स्पायका कास्टमध्ये होती. एनेस्थेसिया देऊन कास्ट लावण्यात आलं. जेव्हा ती शुद्धीवर आली त्यावेळी कास्टमध्ये पाय होते. तो काळआमच्यासाठी खुप आवघड होता. आता ती पूर्ववत होण्याच्या मार्गावर आहे. परंतु या सगळ्या घटनेबद्दल मी एक पुस्तक लिहिण्याच्या विचारात आहे.'.