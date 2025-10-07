Vijay Deverakonda Accident:'डोक्याला मार लागलाय', अपघातनंतर विजय देवरकोंडाची प्रतिक्रिया, म्हणाला...'दुखतय पण...'

Vijay Deverakonda Car Accident: साऊथ सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता विजय देवरकोंडा याच्या कारचा अपघात झाला होता. तेलंगणामध्ये त्याच्या गाडीचा धडक लागल्याने अपघात झाल्याची माहिती आहे. सोमवारी रात्री तेलगंणाच्या जोगुळंबा गडवाल इथं ही घटना घडली. यात सुदैवाने स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा वाचला. परंतु त्याला थोडीशी दुखापत झाल्याची माहिती समोर आलीय. .विजय सोमवारी आपल्या मित्रांसोबत हैदराबादला वापस येत होता. त्यावेळी उंडवल्लीजवळ त्याच्या गाडीचा अपघात झाला. विजयची कार एक दुसऱ्या बोलेरो कारला धडकल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या अपघातात विजयच्या गाडीचं मोठं नुकसान झालय. तर विजयसोबत असलेल्या मित्रांनाही गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती आहे. .माहितीनुसार अपघात झाल्यानंतर विजय देवरकोंडाने दुसरी गाडी बदलून हैदराबादला प्रवास केला. परंतु विजयच्या अपघाताची बातमी चाहत्यांना कळताच त्यांनी विजय बाबत काळजी व्यक्त केली. विजय सुरक्षित आहे की नाही? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. परंतु विजय सुरक्षित आहे हे कळल्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. दरम्यान आता या सगळ्यात विजयने त्याच्या सोशल मीडियावर अपघाताबाबत एक पोस्ट शेअर केलीय..विजयने आपल्या पोस्टमध्ये सुखरुप असल्याचं सांगितलं. तो म्हणाला की, 'मी एकदम सुखरुप आहे. माझ्या गाडीचा अपघात झालाय. परंतु मी माझे मित्र सगळे सुखरुप आहोत. गाडी बदलून गेलो. त्यानंतर स्ट्रेंथ वर्कआउट केला आणि आत्ताच घरी परतलो. डोक्याला थोडासा मार लागल्याने डोकं दुखतय. पण बिर्याणी आणि झोप दोन्ही मला बरं करु शकतात. तुमचं सगळ्यांचं खुप प्रेम, टेन्शन घेऊ नका मी बरा आहे.' असं त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटलय..अपघातावेळी स्थानिक लोकांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, अपघात मोठा झाला. परंतु जास्त धोकादायक नव्हता. या अपघातात फक्त गाडीचं नुकसान झालेलं आहे. बाकी विजय आणि त्याचे मित्र सुखरुप आहे. दरम्यान आता विजयच्या चाहत्यांनी विजयला काळजी घेण्याचं आवाहन केलय. त्याच्या पोस्टवर चाहत्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .विजयचा नुकताच रश्मिका मंदाना सोबत साखरपुडा पार पडला. दोघांनीही अचानक चाहत्यांना ही बातमी दिल्याने चाहत्यांना धक्का बसला होता. आता त्याच्या लग्नाची तारीख फेब्रुवारी 2026 असल्याची माहिती आहे. परंतु याबाबत दोघांनी अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा केलेली नाही. .सुपरस्टार अभिनेता Vijay Deverakonda च्या कारचा भीषण अपघात! नेमकं काय घडलं? पोलिसांनी संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.