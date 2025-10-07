Premier

Vijay Deverakonda Accident:'डोक्याला मार लागलाय', अपघातनंतर विजय देवरकोंडाची प्रतिक्रिया, म्हणाला...'दुखतय पण...'

Vijay Deverakonda Shares First Reaction After Car Accident: स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडाने अपघातनंतर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने 'मी सुखरुप असून डोक्याला लागल्याने डोकं दुखत असल्याचं' म्हटलय.
Vijay Deverakonda Car Accident

Vijay Deverakonda Shares First Reaction After Car Accident

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Vijay Deverakonda Car Accident: साऊथ सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता विजय देवरकोंडा याच्या कारचा अपघात झाला होता. तेलंगणामध्ये त्याच्या गाडीचा धडक लागल्याने अपघात झाल्याची माहिती आहे. सोमवारी रात्री तेलगंणाच्या जोगुळंबा गडवाल इथं ही घटना घडली. यात सुदैवाने स्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा वाचला. परंतु त्याला थोडीशी दुखापत झाल्याची माहिती समोर आलीय.

Loading content, please wait...
accident
viral
post
Actor
tollywood
instagram
Entertainment news
instagram post
Vijay Deverakonda

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com