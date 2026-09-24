सिनेसृष्टीला धक्का! 'वेलकम' फेम अभिनेत्याचं वयाच्या ५६व्या वर्षी निधन; 15 दिवसांपासून होते इस्पितळात

प्रसिद्ध अभिनेते मुश्ताक खान यांचं निधन झालं. गेल्या काही काळापासून ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. १५ दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मुश्ताक खान यांनी वेलकम, आशिकी, मुझसे शादी करोगी या चित्रपटात काम केलं होतं..मुश्ताक खान यांना १५ दिवसांपूर्वी नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. पाच वर्षांपूर्वी त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यांच्यावर उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाली होती. पण पुन्हा कर्करोगाचा त्रास वाढला. यानंतर सातत्यानं प्रकृती खालावत गेली..'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेत्याची एंट्री; समर- स्वानंदीसाठी गणपतीला घालणार गाऱ्हाणं.मुश्ताक खान यांच्या निकटवर्तीयांनी निधनाची माहिती दिली. गुरुवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुश्ताक खान यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरलीय. मुश्ताक खान यांनी बहुतांश चित्रपटांमध्ये सहाय्यक अभिनेत्याची किंवा विनोदी भूमिका साकारल्या होत्या..मुश्ताक खान हे २०२४मध्ये यांचं अपहरणही झालं होतं. मेरठला एका इव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांना बोलावलं होतं. दिल्ली एअरपोर्टवर एका कारमधून बिजनौरला नेत ओलीस ठेवलं होतं. १२ तास छळ केल्यानंतर १ कोटींची खंडणी मागितली होती. जेव्हा त्यांच्याकडे इतके पैसे नाहीत असं अपहरणकर्त्यांना समजलं तेव्हा त्यांनाही धक्का बसला. शेवटी कसेबसे ते अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून निसटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.