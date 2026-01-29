‘काय बोलला तू?’ सागर कारंडे–प्रभू शेळकेमध्ये कडाक्याचं भांडण, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

Sagar Karande and Prabhu Shelke Clash in Viral Promo: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन दिवसेंदिवस रंगतदार होत चालला आहे. सध्या नेटकऱ्यांमध्ये बिग बॉसची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. घरातील स्पर्धक एकमेकांच्या कुरघोडी करण्यात कुठेही मागे दिसत नाहीय. दरम्यान अशातच घरात नॉमिनेशनचा टास्क बाहेर पडला. या टास्कमध्ये स्पर्धकांमध्ये मोठा वाद झालेलं पहायला मिळालं. .दरम्यान अशातच कालच्या भागात बिग बॉसच्या घरात कॅप्टन्सी पदासाठी टास्क पार पडला. या टास्कमध्ये पहिल्या फेरीत कोणत्याही स्पर्धकांचं एकमत झालं नसल्याने सागर, सचिन, प्राजक्ता, करण हे स्पर्धेतून बाद झाले. आता बिग बॉस मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये सागर कारंडे आणि प्रभू शेळके यांच्यात कडाक्याचं भांडण झालेलं पहायला मिळालं. .कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला प्रभू शेळके आणि रुचिता यांच्याता वाद सुरु असतो. यावेळी रुचिता भांडणात काहीच बोलत नाही. ती म्यूट राहणं पसंत करते. परंतु प्रभू तिची नक्कल करतो. .हे सगळं सागर बघत असतो. सागर कांरडेला त्याचा राग येतो. प्रभू रुचिताला काहीतरी बोलत असताना सागर कारंडे प्रभूवर चिडून म्हणतो, 'ए प्रभू जास्त आवज चढवू नकोस' त्यावर प्रभू देखील चिडतो तो सागरला म्हणतो, 'काय बोलला' त्यानंतर सागर जागेवरुन उठतो आणि प्रभूवर चिडून म्हणतो, 'कोणी काही बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही की, तू काहीही बोलशील' हा वाद पाहून सगळे स्पर्धक जमा होतात. परंतु त्यावेळी प्रभू 'मी काही बोललोच नाही' असं म्हणताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान हा प्रोमो पाहून काही नेटकऱ्यांनी प्रभूला सपोर्ट करत सागर कारंडेवर टीका केलीय. अनेकांनी पोस्ट करत लिहलं की, 'मस्त प्रभू, लहान बघून लोक जास्त बोलताय.' तर दुसऱ्याने कमेंट करत लिहलं की, 'सागर अतिशहाणा झालाय. उगाच मोठ्याने विनाकारण ओरडतो' तर अनेकांनी कमेंट करत असं लिहलं की, 'प्रभू सिंपथी कार्ड खेळत आहे.' सध्या सोशल मीडियावर बिग बॉसचा हा प्रोमो व्हायरल होतोय..'कॉमेडीवरून बोलायला नको होतं' तन्वीने कॉमेडीवरुन सागरला हिणवलं, सगळ्या मर्यादा ओलांडल्या, सागर भडकला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.