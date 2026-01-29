Premier

‘काय बोलला तू?’ सागर कारंडे–प्रभू शेळकेमध्ये कडाक्याचं भांडण, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन दिवसेंदिवस अधिक रंगतदार होत चालला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या कॅप्टन्सी टास्कदरम्यान सागर कारंडे आणि प्रभू शेळके यांच्यात जोरदार वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं.
Sagar Karande and Prabhu Shelke Clash in Viral Promo: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन दिवसेंदिवस रंगतदार होत चालला आहे. सध्या नेटकऱ्यांमध्ये बिग बॉसची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. घरातील स्पर्धक एकमेकांच्या कुरघोडी करण्यात कुठेही मागे दिसत नाहीय. दरम्यान अशातच घरात नॉमिनेशनचा टास्क बाहेर पडला. या टास्कमध्ये स्पर्धकांमध्ये मोठा वाद झालेलं पहायला मिळालं.

