Premier

Dharmendra News: पाच वर्षे खासदार राहिल्यानंतर धर्मेंद्र यांनी राजकारण का सोडले? पडद्यामागं काय घडलं होतं? जाणून घ्या खरं कारण...

Why Did Actor Dharmendra Leave Politics: बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्वसनाच्या त्रासामुळे ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल केले आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास बिकानेरमध्ये सुरू झाला होता.
Why Did Actor Dharmendra Leave Politics

Why Did Actor Dharmendra Leave Politics

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

"ही-मॅन" म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडली आहे. श्वसनाच्या त्रासाची तक्रार केल्यानंतर त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते सध्या व्हेंटिलेटर सपोर्टवर आहेत. डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.

Loading content, please wait...
political
Actor
Political Controversy
health
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com