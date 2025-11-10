Dharmendra News: पाच वर्षे खासदार राहिल्यानंतर धर्मेंद्र यांनी राजकारण का सोडले? पडद्यामागं काय घडलं होतं? जाणून घ्या खरं कारण...

"ही-मॅन" म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती पुन्हा एकदा बिघडली आहे. श्वसनाच्या त्रासाची तक्रार केल्यानंतर त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ते सध्या व्हेंटिलेटर सपोर्टवर आहेत. डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. .रुग्णालयात कुटुंबातील अनेक सदस्य उपस्थित आहेत. असेही म्हटले जात आहे की, त्यांच्या मुलींना अमेरिकेतून बोलावण्यात आले आहे. धर्मेंद्र केवळ बॉलिवूडशीच जोडलेले नाहीत तर त्यांनी राजकारणातही आपले नशीब आजमावले आहे. २००४ मध्ये भाजपच्या "साइन इंडिया" मोहिमेने प्रेरित होऊन धर्मेंद्र यांनी राजकारणात प्रवेश केला. शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासह त्यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेतली. .बापरे! धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडली, ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात व्हेटिंलेटरवर.या भेटीमुळे त्यांच्या राजकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपने त्यांना राजस्थानमधील बिकानेर येथून उमेदवारी दिली. धर्मेंद्र यांनी काँग्रेसच्या रामेश्वर लाल दुडी यांचा जवळजवळ ६०,००० मतांनी पराभव केला आणि संसदेत पोहोचले. पाच वर्षांनी त्यांचा राजकीय प्रवास एका मोठ्या पश्चातापाने संपला. धर्मेंद्र यांची राजकीय कारकीर्द अल्पायुषी होती. त्यांना राजकारण आवडत नव्हते. त्यांच्या "शोले" चित्रपटातील एका संवादाचा वापर करून धर्मेंद्र यांनी जनतेला वचन दिले की जर सरकारने त्यांचे ऐकले नाही तर ते संसदेच्या छतावरून उडी मारतील. .त्यांनी प्रचंड विजय मिळवला. परंतु त्यांच्या कार्यकाळात त्यांची सार्वजनिक उपस्थिती कमी होती. संसदेत अनुपस्थिती होती. धर्मेंद्र यांची राजकीय कारकीर्द त्यांच्या चित्रपटांइतकी यशस्वी नव्हती. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ते फक्त काही वेळाच संसदेत उपस्थित राहिले. बिकानेरच्या लोकांनी अनेकदा तक्रार केली की, खासदार त्यांच्या मतदारसंघात फारसा वेळ घालवत नाहीत, त्यांचा बहुतेक वेळ चित्रपटांच्या चित्रीकरणात किंवा त्यांच्या फार्महाऊसवर घालवत होते. त्यांना "अनुपस्थित" खासदार म्हणून पाहिले जात असे. .त्यांच्या समर्थकांनी नेहमीच असा दावा केला की, त्यांनी पडद्यामागे बिकानेरसाठी मोठ्या प्रमाणात काम केले. २००९ मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर, धर्मेंद्र यांनी पुन्हा कधीही निवडणूक लढवली नाही आणि सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली. नंतर त्यांचा मुलगा सनी देओल याने एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांना राजकारण आवडत नाही आणि त्यांनी त्याबद्दल पश्चात्ताप केला..फार्महाउस, गाड्या... ८९ व्या वर्षी किती संपत्तीचे मालक आहेत धर्मेंद्र? प्रॉपर्टीमधला कुणाला किती टक्के वाटा मिळणार .धर्मेंद्र यांनी एकदा असेही म्हटले होते की, "मी काम केले, श्रेय दुसऱ्याने घेतले." कदाचित ती जागा त्यांच्यासाठी नव्हती. धर्मेंद्र यांचा मुलगा सनी देओल आणि पत्नी हेमा मालिनी यांनी नंतर राजकारणात प्रवेश केला. परंतु धर्मेंद्र नेहमीच अलिप्त राहिले. नंतर, त्यांचा मुलगा सनी देओल यांनीही गुरुदासपूरमधून एकदा विजय मिळवल्यानंतर राजकारणातून निवृत्ती घेतली. हेमा मालिनी मथुरा येथून तीन वेळा खासदार राहिल्या आहेत. आज, धर्मेंद्र जीवन आणि मृत्यूच्या द्विधा मनस्थितीत अडकत असताना, त्यांचा छोटासा पण गुंतागुंतीचा राजकीय प्रवास त्यांच्या संस्मरणीय प्रवासाचा एक भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.