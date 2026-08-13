'झपाटलेला'चं 'हे' सिक्रेट आजवर कळलंच नाही; सिनेमात एक नाही तर 9 तात्या विंचू होते! कितीही वेळा फिल्म पाहिली तरी हे लक्षात आलं नसेल

WHY NINE DIFFERENT TATYA VINCHU PUPPETS WERE MADE FOR ZAPATLELA: मराठी सिनेसृष्टीतील काही व्यक्तिरेखा आणि पात्रं अशी असतात, जी अनेक वर्ष होऊनही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. त्यातील एक म्हणजे 'झपाटलेला' सिनेमातील तात्या विंचू. पडद्यावर दिसणाऱ्या या बाहुल्याची प्रेक्षकांना भिती सुद्धा वाटायची आणि आनंदही व्हायचा. परंतु या लोकप्रिय पात्रामागे एक रंजक तंत्रज्ञान आणि मेहनत दडलेली होती. त्याबाबत अनेका माहितीच नसेल..झपाटलेल्या सिनेमात आपल्याला एकच तात्या विंचू दिसतो. पंरतु सिनेमा करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे तब्बल ९ तात्या विंचू (पपेट्स) तयार करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या प्रसंगासाठी वेगवेगळे पपेट्स वापरले गेले होते. तात्या विंचूचे निर्माते रामदास पाध्ये यांचे पुत्र सत्यजीत पाध्ये यांनी एका मुलाखतीत सिनेमातील शूटबाबत मजेशीर माहिती सांगितलीय. .अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.प्रत्येक सीनसाठी वेगळा तात्या विंचूसिनेमात प्रत्येक सीन लक्षात घेता तात्या विंचूचे वेगवेगळे प्रकार बनवण्यात आले होते. काही तात्या विंचू पूर्ण शरीराचे होते, तर काही अर्ध्या शरीराचे. लक्ष्मीकांत बेर्डेंसोबत जेलमध्ये दिसणारा तात्या विंचू हाफ बॉडी पपेटमध्ये होता. तर जेलमधून चालत बाहेर येणाऱ्या तात्या विंचूसाठी स्ट्रिंग पपेटचा वापर करण्यात आला होता..याशिवाय शूटिंगदरम्यान खराब होऊ शकणारे काही वेगळे डमी पपेटही तयार करण्यात आले होते. तसंच विंचूला मारहाण होते किंवा त्यांचं नुकसान होतं अशा सीनसाठी वेगळे तात्या विंचू बनवण्यात आले होते. सगळ्या चर्चेत असलेला सीन म्हणजे बसला लटकणारा तात्या विंचू आठवतोय का? फक्त या सीनसाठी एक वेगळा पपेट तयार करण्यात आला होता. तसंच बोलणाऱ्या तात्या विंचूसाठी एक स्वतंत्र पपेट होता. .त्या काळात एकासारखे अनेक पपेट्स तयार करणं तुलनेने सोपं नव्हतं. परंतु पपेट हाताने तयार करताता तो हुबेहुब एकसारखा दिसावा यासाठी विशेष घेणं मोठं आव्हान होतं. सत्यजीत पाध्ये यांनी सांगितलं की, 'वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर करून नऊ पपेट्स तयार करण्यात आले होते. तसंच ते वेगळे वाटू नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली होती.'.Nana Patekar Bollywood Entry: स्मिता पाटील यांच्यामुळे नाना पाटेकरांची बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री, 'त्या' शब्दांची नानांना आजही आठवण, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.