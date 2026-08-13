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'झपाटलेला'चं 'हे' सिक्रेट आजवर कळलंच नाही; सिनेमात एक नाही तर 9 तात्या विंचू होते! कितीही वेळा फिल्म पाहिली तरी हे लक्षात आलं नसेल

ZAPATLELA TATYA VINCHU NINE PUPPETS BEHIND THE SCENES: ‘झपाटलेला’ सिनेमातील तात्या विंचू हे मराठी सिनेमातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि लक्षात राहिलेल्या पात्रांपैकी एक आहे.
TATYA VINCHU

ZAPATLELA TATYA VINCHU

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY NINE DIFFERENT TATYA VINCHU PUPPETS WERE MADE FOR ZAPATLELA: मराठी सिनेसृष्टीतील काही व्यक्तिरेखा आणि पात्रं अशी असतात, जी अनेक वर्ष होऊनही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. त्यातील एक म्हणजे 'झपाटलेला' सिनेमातील तात्या विंचू. पडद्यावर दिसणाऱ्या या बाहुल्याची प्रेक्षकांना भिती सुद्धा वाटायची आणि आनंदही व्हायचा. परंतु या लोकप्रिय पात्रामागे एक रंजक तंत्रज्ञान आणि मेहनत दडलेली होती. त्याबाबत अनेका माहितीच नसेल.

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