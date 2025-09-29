प्रीमियम आर्टिकल

Premium | बहिष्कार ते हाऊसफूल: भावनांपलीकडचं India vs Pakistan क्रिकेट सामन्याचं अर्थकारण

Economic benefits of India vs Pakistan cricket matches : आशिया करंडक २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांचे आर्थिक महत्त्व आणि दर्शकप्रभाव प्रचंड राहिले. प्रारंभी सामन्यांचा बहिष्कार करण्याच्या चर्चाही रंगली, पण अंतिम सामन्यांपर्यंत स्टेडियम पूर्ण क्षमतेने भरले.
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan Asia Cup 2025 financial impact : पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला पाणीही देणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा आपण केली. पण आता तर त्याच पाकिस्तानसोबत आपण क्रिकेट खेळलो. इतकंच नव्हे तर क्रिकेट खेळून आशिया करंडकही झोकात पार पाडला. एकीकडे पाकिस्तानला पाणीही न देणारे आपण या आशिया करंडकातून मिळणारा महसूल मात्र हसत हसत द्यायला तयार झालो... नाही नाही म्हणत सगळ्यांनीच सीरिज टीव्हीवर पाहिली, भरपूर टीआरपी खेचला. विजयानंतर आपण फटाके फोडले, सेलिब्रेशन केलं पण खरी दिवाळी कुणाची झाली माहितीय का? वाचा सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख, पाकिस्तानसह इतर संघाना कशाप्रकारे आर्थिक फायदा झालाय त्याची सविस्तर माहिती...

