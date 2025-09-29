Premium | बहिष्कार ते हाऊसफूल: भावनांपलीकडचं India vs Pakistan क्रिकेट सामन्याचं अर्थकारण

India vs Pakistan Asia Cup 2025 financial impact : पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला पाणीही देणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा आपण केली. पण आता तर त्याच पाकिस्तानसोबत आपण क्रिकेट खेळलो. इतकंच नव्हे तर क्रिकेट खेळून आशिया करंडकही झोकात पार पाडला. एकीकडे पाकिस्तानला पाणीही न देणारे आपण या आशिया करंडकातून मिळणारा महसूल मात्र हसत हसत द्यायला तयार झालो... नाही नाही म्हणत सगळ्यांनीच सीरिज टीव्हीवर पाहिली, भरपूर टीआरपी खेचला. विजयानंतर आपण फटाके फोडले, सेलिब्रेशन केलं पण खरी दिवाळी कुणाची झाली माहितीय का? वाचा सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख, पाकिस्तानसह इतर संघाना कशाप्रकारे आर्थिक फायदा झालाय त्याची सविस्तर माहिती....दहशतवादावर कठोर भूमिका घेत असतानाही भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांना हिरवा कंदील दिला गेला. सुरूवातीला बहिष्काराची भाषा होती आणि आशिया करंडक स्पर्धेची फायनलपर्यंत स्टेडियम हाऊसफुल झाल्याचे अनुभवले.. मग आपलं देशप्रेम एवढं तकलादू आहे का? लोकांच्या प्रतिक्रिया द्विधा होत्या, भावना एक बाजूला आणि उत्सवमूर्ती क्रिकेट दुसऱ्या बाजूला, इथेच प्रश्न उभा राहतो. भारत आशिया करंडकात पाकिस्तानविरुद्ध खेळला नसता तर काय घडलं असतं? हस्तांदोलन न करणे, पाकिस्तानी मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी न स्वीकारणे, यातून दहशतवाद्यांना उत्तर दिले गेले का? असे बरेच प्रश्न सध्या अनेकांच्या मनात 'क्रिकेट' खेळत आहेत..Premium| Aslam Inamdar: चहाच्या टपरीपासून ते कबड्डीचा कर्णधार होण्यापर्यंतचा प्रवास!.पहलगामच्या भ्याड हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचा क्रिकेटच्या मैदानावर भारत प्रथमच सामना करायला उतरला होता. अनेकांच्या मते अशा संघासोबत क्रिकेट पण का खेळायचं, असा सवाल तेव्हाही होता आणि आजही कायम आहे. विरोधकांनी यावरून टीका केली, कालपर्यंत सरकारकडून यावर कोणतीच प्रतिक्रिया आली नव्हती. पण, भारताने आशिया करंडक जिंकल्यानंतर एकामागून एक धडाधड ट्विट आले. असो तो राजकारणाचा भाग आहे. पण, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना का महत्त्वाचा आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे..आशिया करंडक स्पर्धेत आतापर्यंत नेमकं काय घडलं, हे आपल्याला माहित आहेच. पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट सामना नको इथपासून सुरू झालेल्या प्रवास ते अंतिम सामन्यात हाऊसफुल स्टेडियमवर येऊन संपला. भारताने अ गटातील लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करून देशप्रेम दाखवलं. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत हा विजय पहलगाम हल्ल्यातील मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांना व भारतीय सैन्याला समर्पित केला. यावरून देशात एक प्रकारे देशप्रेमाची लाट वाहू लागली. या सामन्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक मार्मिक व्यंगचित्र रेखाटले. त्यात पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू पडलेली माणसं दाखवली आहेत आणि त्यात जय शाह व अमित शाह यांची व्यंग काढली आहेत आणि ते त्यांना आपण पाकिस्तानला क्रिकेटमध्ये हरवलं हे सांगताना दिसत आहे....हे राजकियदृष्ट्या टीकात्मक असले तरी त्यातून सत्यता दिसतेय. विरोधी पक्षातील खासदार संजय राऊत यांनीही पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळून आपण त्यांना एकप्रकारे आर्थिक मदत करतोय, असा आरोप केला. त्यात चुकीचं नाहीच आहे. कारण, या स्पर्धेतून उभ्या राहिलेल्या महसुलातील बराचसा भाग हा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला जाणार आहे. आशिया करंडक स्पर्धेत मोहसिन नक्वीच्या हातून ट्रॉफी न घेण्याचा पवित्रा भारतीयांना खूप भावला. पण, आताच समोर आलेल्या व्हिडीओत स्पर्धेच्या ट्रॉफी अनावरण सोहळ्यात सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी मंत्री नक्वी व कर्णधार सलमान अली आगा यांच्यासोबत हस्तांदोलन केलेले दिसतेय..Premium| India Pakistan Cricket Rivalry: खेळात आदर देता आला पाहिजे आणि घेताही आला पाहिजे!.Asia Cup 2025 स्पर्धेतून आशियाई क्रिकेट परिषदेने ( ACC) ७०० कोटींच्या महसूलाचे लक्ष्य ठेवले होते. या महसूलात ब्रॉडकास्ट हक्क, प्रायोजक, तिकिट विक्री आणि इतर स्रोतांचा समावेश होता. यातील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाल जवळपास १२ ते १६ मिलियल डॉलर म्हणजेच १०४ ते १४१ कोटी महसूल दिला जाणार आहे. शिवाय भारत-पाकिस्तान सामन्याला असलेली मागणी पाहता, स्पर्धेत उभय संघ तीनवेळा कसे समोरासमोर येतील, याची सोय ACC ने आधीच करून ठेवली होती..भारत-पाकिस्तान सामन्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो म्हणून ACC ने तिकिटांसाठी पॅकेज सिस्टम ठेवली होती. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामना पाहायचा असेल तर अन्य संघाच्या सामन्यांचेही तिकीट खरेदी करावे लागत असल्याने सुरुवातीला थंड प्रतिसाद मिळाला. भारत-पाकिस्तान यांच्यातला पहिला सामना जवळपास रिकाम्या स्टेडियममध्येच खेळला गेला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि संघाच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सुपर ४ मधील सामन्याची उत्सुकता वाढली. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात हॅरिस रौफ व साहिबजादा फरहान यांच्या सेलिब्रेशनने नवीन स्क्रीप्ट लिहिली गेली. त्यावर पुन्हा वाद झाले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ हे एकमेकांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे तक्रार केली. त्यावर कारवाई झाली. पण, त्याहीनंतर फायनलची मॅच झाली....फायलसाठी २८ हजार प्रेक्षक क्षमता असलेले दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पूर्ण क्षमतेने भरले आणि त्याच्या तिकिट विक्रीतून २५ ते ३० कोटी रुपये महसूल मिळाल्याचा अंदाज आहे. Sony Pictures Network India (SPNI) ने २०२४ ते २०३१ या कालावधीसाठी ACC सोबत १४०० कोटींचा आठ वर्षांचा करार केला आहे. India–Pakistan सामना २०.६ कोटी प्रेक्षकांनी टीव्हीवर पाहिला. याशिवाय, SonyLIV वर ६०.२ कोटी डिजिटल व्ह्यूअरशिप नोंदवली गेली. Sony ने India–Pakistan सामन्यांसाठी १६ लाख प्रति १० सेकंद जाहिरात दर निश्चित केला होता, तर अन्य सामन्यांसाठी एकूण दर २० ते २४ लाख होता..आता या सर्व उलाढालींमधून निर्माण झालेला महसूल ACC ला मिळतो. ACC च्या महसुलातील ७५ टक्के रक्कम ही भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या कसोटी खेळणाऱ्या देशांमध्ये वाटला जातो, तर उर्वरित २५ टक्के संलग्न संघटनांना मिळतो.आता खरंच विचार करण्याची गोष्ट आहे की, पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट खेळून, तो जिंकून आपण त्यांना धडा शिकवला की त्यांना आर्थिक सहकार्य केले? गोष्ट कटू आहे, पण विचार करणारी नक्कीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 