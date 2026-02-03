Premium|Sleep Health : आपण झोपल्यावर मेंदु जागा असतो का?

झोपेत आपल्या शरीराला विश्रांती मिळते असं म्हणतात पण मग मेंदूचं काय? आपण झोपलेले असताना मेंदूही झोपतो का? पण आधुनिक मेंदूशास्त्र थोडं वेगळं मत मांडतं. हे शास्त्र सांगतं की मेंदू बंद होत नाही तर थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आणि गतीने काम करतो.झोप घेणं जितकं शरीरासाठी आवश्यक आहे, तितकंच ते मेंदूसाठी आवश्यक आहे. झोपेमध्ये मेंदू शरीरातील काही भाग 'स्टँडबाय' मोडमध्ये टाकतो, तर काही भाग मात्र सक्रिय असतात. सावधच असतात. म्हणूनच झोपेत असतानाही हलकासा आवाज किंवा हालचाल झाली थोडक्यात शरीराला धोक्याचा संकेत मिळाला तर आपण पटकन जागे होतो.मग मेंदू नेमका विश्रांती कधी घेतो, स्वप्न पडतात तेव्हा मेंदूवर ताण पडतो की कमी होतो, गाढ झोप म्हणजे काय ती किती गरजेची असते, अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवायची असतील तर सकाळ+चा हा लेख जरूर वाचा..झोप म्हणजे फक्त विश्रांती नसून ती एक नियोजित प्रक्रिया आहे. झोपेत मेंदू पूर्णपणे बंद होत नाही; उलट त्याचे काही भाग शांत होतात, तर काही सक्रिय राहतात. आपली जाणीव आणि भावना नियंत्रित करणारी यंत्रणा मंद होते, पण संवेदनशील भाग सतर्क असतात. म्हणूनच झोपेतही मोठा आवाज किंवा हालचाल झाल्यास आपण लगेच जागे होतो.झोप लागताना मेंदू आपले कामाचे स्वरूप बदलतो, यालाच 'गिअर बदलणे' म्हणतात. यावेळी विचार करणे किंवा योजना आखणे यांसारखी जड कामे थांबतात. त्याऐवजी मेंदू संथ आणि एकसारख्या लहरींवर काम करू लागतो.यालाच 'एनआरईएम' (NREM) किंवा गाढ झोप म्हणतात. या अवस्थेत मेंदूची ऊर्जा वाचवली जाते आणि तो 'स्टँडबाय' मोडवर जातो. म्हणजेच, मेंदू पूर्ण बंद न होता फक्त जीवनावश्यक कामे सुरू ठेवतो आणि बाकी भागांना विश्रांती देतो.तर 'आरईएम' (REM) म्हणजे मेंदूची सक्रियता, यात डोळ्यांची हालचाल जलद होते. ही अशी अवस्था आहे जिथे शरीर शांत असले तरी मेंदू सक्रिय असतो. मेंदूतील विद्युत संकेत वाढल्यामुळे याच काळात आपल्याला स्पष्ट स्वप्ने पडतात..Premium| Caffeine side effects: चहा कॉफीचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो? कॅफिनसेवनाबाबत तज्ज्ञ सांगतात की... .मेंदूची 'पॅचवर्क' क्रियामास जनरल ब्रायघॅम (हार्वर्ड संलग्न संशोधन संस्था) यांच्या संशोधनानुसार, झोपताना मेंदू पूर्णपणे बंद होत नाही. त्याचे काही भाग शांत होतात, तर काही सक्रिय राहतात; यालाच 'पॅचवर्क' क्रिया म्हणतात. यामुळे आपण झोपेतही धोक्याबाबत सतर्क राहतो. मात्र, झोप नीट न झाल्यास मेंदूची काम करण्याची क्षमता कमी होते.झोप ही निष्क्रिय नसून मेंदूला पुन्हा तयार करण्याची प्रक्रिया आहे. मेंदूत 'ग्लायम्फॅटिक सिस्टिम' नावाची स्वच्छता यंत्रणा असते. ही यंत्रणा एका विशेष द्रवाच्या (सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड) मदतीने मेंदूतील टाकाऊ पदार्थ आणि दिवसभर साठलेली विषारी प्रथिने (उदा. अमायलॉइड-बीटा) बाहेर टाकते. थोडक्यात, झोप ही मेंदूला आतून स्वच्छ करण्याची वेळ असते..मेंदूची स्वच्छता प्रक्रियागाढ झोपेत (NREM) मेंदूच्या पेशींचे काम मंदावते आणि रक्तप्रवाह कमी होतो. यामुळे मेंदूतील सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड (CSF) या द्रवाचा प्रवाह वाढतो, जो मेंदूतील कचरा वेगाने बाहेर काढतो.दिवसभर काम करताना मेंदूत जे टाकाऊ पदार्थ (मेटाबॉलिक वेस्ट) जमा होतात, ते साफ होणे गरजेचे असते. हा कचरा वेळेवर साफ झाला नाही, तर भविष्यात अल्झायमर आणि डिमेन्शिया (विसरभोळेपणा) सारखे गंभीर आजार होऊ शकतात.मॅसेच्युसेट्स जनरल हॉस्पिटल (हार्वर्ड मेडिकल स्कूलशी संलग्न) यांच्या MRI आणि EEG अभ्यासानुसार, MRI आणि EEG द्वारे असे दिसून आले आहे की, गाढ झोपेत या द्रवाच्या लाटा वाढतात आणि मेंदूची स्वच्छता अधिक प्रभावीपणे होते. गाढ झोपेत (NREM) मेंदूच्या पेशी कमी ऊर्जा वापरतात आणि स्वच्छतेचा वेग सर्वाधिक असतो. झोप तुटक झाल्यास ही स्वच्छता नीट होत नाही आणि विषारी घटक साचू लागतात.युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज (University of Cambridge) यांच्या सुमारे ४० हजार लोकांवर केलेल्या अभ्यासानुसार, अपुऱ्या झोपेमुळे मेंदूतील कचरा साफ होण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे डिमेन्शिया (स्मरणशक्ती कमी होणे) सारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.थोडक्यात सांगायचे तर, झोप ही केवळ विश्रांती नसून मेंदूला निरोगी ठेवणारी एक सक्रिय प्रक्रिया आहे. मेंदू दीर्घकाळ कार्यक्षम राहण्यासाठी नियमित आणि पुरेशी गाढ झोप घेणे अत्यावश्यक आहे..झोपेतील बदलांची प्रक्रियाजागेपणातून झोपेत जाणे ही एक हळूहळू घडणारी प्रक्रिया आहे. यात हृदयाचे ठोके मंदावतात, शरीराचे तापमान कमी होते आणि मेंदूच्या लहरी बदलतात. ही प्रक्रिया नीट झाली नाही, तर गाढ झोप लागत नाही. परिणामी सकाळी उठल्यावर जाणवणारा गोंधळ म्हणजे 'स्लीप इनर्शिया'. जेव्हा मेंदू पूर्णपणे जागृत अवस्थेत आलेला नसतो, तेव्हा असे घडते. आजची जीवनशैली झोपेची गुणवत्ता खराब करत आहे.'Norwegian Institute of Public Health' या संस्थेच्या संशोधन अभ्यासानुसार, मोबाईल आणि टीव्हीच्या वापरामुळे झोप सुमारे २४ मिनिटांनी कमी होते, तर अनिद्रेचा (Insomnia) धोका ५९ टक्क्यांनी वाढतो,असा निष्कर्ष आढळले आहे.झोप ही मेंदूसाठी निष्क्रिय अवस्था नसते. झोपेच्या काळात मेंदू पूर्णपणे बंद होत नाही, तर तो स्वतःची देखभाल, दुरुस्ती आणि स्वच्छतेची महत्त्वाची कामे करतो. मेंदू दीर्घकाळ निरोगी ठेवण्यासाठी झोप अत्यंत आवश्यक आहे.नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH), अमेरिकागाढ झोपेत मेंदूची स्वच्छता सर्वाधिक प्रभावीपणे होते. ही झोप नियमित न मिळाल्यास मेंदूत अमायलॉइडसारखी विषारी प्रथिने साचू शकतात, ज्यामुळे अल्झायमरचा धोका वाढतो.हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, स्लीप मेडिसिन विभाग.झोपेवर वाईट परिणाम करणारे घटकरात्री उशिरा जेवल्यामुळे झोप तुटक होते आणि वेळेवर लागत नाही.संध्याकाळी कॅफिन (चहा/कॉफी) घेतल्यास त्याचा परिणाम ६ तासांपर्यंत राहतो, जो झोपेत अडथळा आणतो.मोबाईल नोटिफिकेशन, प्रकाश, गोंधळ आणि चुकीचे तापमान यामुळे गाढ झोप (NREM आणि REM) पूर्ण होत नाही.झोप फक्त किती तास घेतली हे महत्त्वाचे नसून, तिची 'गुणवत्ता' कशी आहे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. खराब झोपेमुळे दिवसभर थकवा जाणवतो आणि आपली विचार करण्याची क्षमता मंदावते..चांगल्या झोपेसाठी काही टिप्सझोपण्यापूर्वी तासभर ध्यान किंवा हलके स्ट्रेचिंग करा. खोली थंड (१८-२०°C), शांत आणि अंधारी ठेवा.व्यायाम आणि श्रमाची कामं शक्यतो दिवसाच करा. कोवळा सूर्यप्रकाश जरुर अंगावर घ्या. या सगळ्यामुळे रात्री चांगली झोप लागेल. झोपण्यापूर्वी व्यायाम टाळा.दिवसा २० मिनिटांची छोटी डुलकी चालेल, पण संध्याकाळी उशिरा झोपू नका.रात्री मोबाईलचा वापर टाळल्यास झोपेचा दर्जा ४० ते ६० टक्क्यांनी सुधारू शकतो.झोप म्हणजे मेंदूची 'सर्व्हिसिंग' आहे. नियमित आणि चांगली झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती, मूड आणि ऊर्जा वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 