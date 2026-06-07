Premium|Cockroach Janata Party : ‘कॉक्रोच जनता पक्ष’ यशस्वी होईल?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comकॉक्रोच जनता पक्ष हा सोशल मीडियावर व्यक्त झालेला उद्रेक असून प्रत्यक्ष भारतीय राजकारणात तो परिणाम घडवू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाला मिळालेल्या अनपेक्षित प्रतिसादामुळे अभिजित दीपके स्वतःही अधिक महत्त्वाकांक्षी झाल्याचे दिसते. कॉक्रोच जनता पक्षाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे का? या उपक्रमाची सुरुवात एका व्यंगात्मक कल्पनेतून झाली. अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियावर एक अकाउंट सुरू करून त्याची सदस्यता अशा तरुणांसाठी खुली असल्याचे सांगितले, जे बेरोजगार आहेत, सोशल मीडियावर सक्रिय असतात आणि सतत टीका-टिप्पणी करण्यात पुढे असतात. त्यांनी पक्षाचा जाहीरनामाही प्रसिद्ध केला. त्यात पाच प्रमुख मागण्या होत्या. १\tनिवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना राज्यसभेत पाठवू नये, २\tएखाद्या पात्र नागरिकाचे मतदानाचे नाव वगळले गेल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कठोर कारवाई करावी, ३\tसंसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्यावे, ४\tउद्योगपतींच्या मालकीच्या मीडिया संस्थांचे परवाने रद्द करावेत,५\tपक्षांतर करणाऱ्या खासदार-आमदारांना २० वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी.दीपके यांच्या या आवाहनाची घटना घडली १६ मे रोजी. त्याच्या आदल्या दिवशी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हणजेच सूर्यकांत यांनी एका वक्तव्यात तरुणांचा उल्लेख ‘कॉक्रोच’ असा केला होता. नंतर त्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. मात्र, तोपर्यंत या वक्तव्याविरोधात देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. कॉक्रोच जनता पक्षाचे सोशल मीडिया खाते ही त्यापैकीच एक प्रतिक्रिया मानली जाते.अवघ्या ७२ तासांत या खात्याला इन्स्टाग्रामवर ३० लाख अनुयायी मिळाले. पाच दिवसांत हा आकडा एक कोटींवर पोहोचला. २२ मे रोजी, खाते बंद होण्यापूर्वी, त्याचे दोन कोटी अनुयायी झाले होते. सध्या देखील त्याचे दोन कोटी वीस लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असल्याचे दिसते. एक्सवरही (पूर्वीचे ट्विटर) त्याला दोन लाखांहून अधिक अनुयायी मिळाले. दरम्यान, सरकारने या खात्यांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने त्याची चर्चा आणि प्रसिद्धी आणखी वाढली..Premium|Russia Ukraine war trade impact : जागतिकीकरणाचा अस्त की वर्चस्ववादाचा उदय? मुक्त व्यापाराकडून संरक्षणात्मक धोरणांकडे जगाची वाटचाल.यशाबद्दल सांगणे कठीणमात्र, सोशल मीडियावरील हा उद्रेक प्रत्यक्ष भारतीय राजकारणात परिणाम घडवू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाला मिळालेल्या अनपेक्षित प्रतिसादामुळे अभिजित दीपके स्वतःही अधिक महत्त्वाकांक्षी झाल्याचे दिसते. भारतीय राजकारणात बदल घडवून आणण्याचे जे स्वप्न एकेकाळी आम आदमी पक्षाने पाहिले होते, त्याच दिशेने ते विचार करत असल्याचे संकेत मिळतात. तथापि, आम आदमी पक्षाची पार्श्वभूमी एका व्यापक जनआंदोलनाची होती. त्यामागे संघटनात्मक काम, संघर्ष आणि जनाधार होता. त्याउलट कॉक्रोच जनता पक्ष हा सध्या केवळ आभासी स्वरूपातील उपक्रम आहे. तो प्रत्यक्ष राजकारणात उतरला, तरी भारतीय समाजव्यवस्था आणि लोकशाहीतील गुंतागुंत लक्षात घेतल्यास त्याला यश मिळेल, असे ठामपणे म्हणणे कठीण आहे.तरीही या पक्षापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याला मिळालेल्या पाठिंब्यामागील असंतोष. या प्रतिसादातून समाजातील एका वर्गातील नाराजी आणि निराशा स्पष्टपणे दिसून येते. प्रसिद्ध लेखक फ्रॅंक काफ्काच्या ‘मेटामॉर्फोसिस’ या कादंबरीत ग्रेगोर साम्सा एका सकाळी जागा होतो आणि स्वतःचे झुरळात रूपांतर झाल्याचे पाहतो. सुरुवातीला कुटुंबीय त्याची काळजी घेतात; मात्र कालांतराने त्याच्याविषयीचा त्यांचा कंटाळा वाढतो आणि अखेरीस त्याचा अंत होतो. आजच्या समाजातही स्वतःला उपेक्षित, निरुपयोगी किंवा व्यवस्थेबाहेर फेकले गेलेले समजणारे अनेक लोक आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यामुळे अशा लोकांना त्यांच्या सामाजिक स्थानाची वेदनादायक जाणीव पुन्हा झाली असावी.योगायोगाने हे वक्तव्य अशा काळात आले आहे, जेव्हा शिक्षण व्यवस्थेवर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित होत आहेत. ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी, सीबीएसईच्या मूल्यमापन प्रक्रियेवरील आक्षेप, अन्य परीक्षेतील अडचणी यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. दुसरीकडे, विविध शहरांतील कामगार आंदोलने आणि त्यावरील सरकारी प्रतिसाद यामुळेही नाराजी वाढत आहे..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .गोंधळात टाकणारे वास्तवसध्या राष्ट्रवाद आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणामुळे या असंतोषाकडे फारसे लक्ष जात नसले, तरी तो कायम दडपलेला राहील याची कोठलीच खात्री देता येत नाही. जपानी लेखक हारुकी मुराकामी यांनी काही वर्षांपूर्वी काफ्काच्या कथेला वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला. ‘साम्सा इन लव्ह’ या कथेत झुरळाचे माणसात रूपांतर होते. या कथेत झुरळाला माणूस होणे अधिक असुरक्षित वाटते. ही कल्पना आजच्या वास्तवाशीही काही प्रमाणात सुसंगत वाटते. कारण वास्तव अधिकाधिक गोंधळात टाकणारे बनत चालले आहे. भारतीय समाजात तर एका बाजूला प्रचंड झगमगाट आणि प्रगतीचे चित्र आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उपेक्षा, असमानता आणि निराशेचे गडद वास्तवही आहे.कॉक्रोच जनता पक्षाचा उदय या दोन टोकांच्या वास्तवातून झाला आहे. मात्र, त्याला अजून राजकारणातील प्रत्यक्ष आव्हानांचा अनुभव नाही. त्यामुळे प्रश्न पक्षाच्या भवितव्याचा नसून, त्यामागील सामाजिक मनःस्थितीचा आहे. अंधारातून बाहेर आलेला हा असंतोष भविष्यात कोणते रूप धारण करेल, हे सांगणे कठीण आहे. जर कॉक्रोच जनता पक्षाने प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश केला, तर जातीयता, सांप्रदायिकता, पैशाचे वर्चस्व आणि बाहुबल यांच्या प्रभावाखालील भारतीय राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान त्याच्यासमोर असेल. या प्रवृत्तींना विरोध करण्याचा दावा करणारा आम आदमी पक्षदेखील कालांतराने त्याच दबावांना बळी पडताना दिसत आहे..या सर्व बाबींचा विचार केला तर कॉक्रोच जनता पक्ष किंवा भविष्यात उदयास येणाऱ्या अशा कोणत्याही नव्या राजकीय शक्तीसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान हेच असेल की समाजातील असंतोष, सामान्य माणसाची होणारी उपेक्षा आणि मानवी संवेदनांवर होणारे विविध स्वरूपाचे आघात यांना ते कितपत प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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