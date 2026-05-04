Premium|Election Forecasting Methodology : जो जीता वही सिकंदर!

सुनील चावके, ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखनव्वदीच्या दशकात निवडणूक निकालाच्या अंदाजात अचूकता नसली तरी सर्वेक्षण करणाऱ्या बहुतांश संस्थांची विश्वासार्हता होती; पण यथावकाश निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, जनमत चाचणी आणि मतदानोत्तर कलचाचणी ही राजकारणाच्या रणांगणातील महत्त्वाची शस्त्रे ठरली.निवडणुकांमधील एक्झिट पोल आणि अॅथलेटिक्समधील पोल व्हॉल्ट (बांबू उडी) यांच्यात एक ठळक साधर्म्य आहे. अॅथलेटिक्सच्या ट्रॅकवर दूर अंतरावर उंच पोलवरील आडवा बार अलगद उडी मारून पार करण्यासाठी हातात फायबर ग्लासचा बांबू घेऊन धावत सुटणारा अॅथलिट आणि निवडणुकांमध्ये मतदान करून बाहेर पडणाऱ्या असंख्य मतदारांचा कल समजून घेत त्याआधारे संख्याबळाचा निष्कर्ष काढणारा निवडणूकतज्ज्ञ यांचे काम अतिशय कौशल्याचे आणि तेवढेच जोखमीचे असते. निश्चित केलेली उंची पार करण्यासाठी अॅथलिटला अंगी भौतिकशास्त्र भिनवावे लागते, तर समूहाच्या मानसशास्त्राचे आकड्यात रूपांतर करण्यासाठी निवडणूकतज्ज्ञाला अनुभव आणि कसब पणाला लावावे लागते. अॅथलिट आणि निवडणूक तज्ज्ञ नेमके काय साध्य करतील याच्या प्रतीक्षेत प्रेक्षकांची उत्कंठा ताणली जाते. उंच पोलवर लागलेला आडवा बांबू सहजतेने ओलांडणारा अॅथलिट सर्वांच्या कौतुकाला पात्र ठरतो, तसाच निवडणूक निकालाचे अचूक भाकीत वर्तविणारा निवडणूक तज्ज्ञही राजकीय वर्तुळात एका रात्रीतून प्रतिष्ठा मिळवितो. पण पोलवर लागलेला आडवा बांबू धक्का लागून पडताच प्रेक्षकांचे त्या ॲथलिटविषयीचे स्वारस्य संपुष्टात येते. अंदाज वर्तविल्याप्रमाणे निवडणूक निकाल लागला नाही की निवडणूकतज्ज्ञाचीही समाजात अपयशी ॲथलीटसारखीच अवस्था होते. कौशल्याच्या या दोन्ही प्रकारांमध्ये यशाइतकीच अपयशाची शक्यताही समान असते. प्रत्येकवेळी कौशल्याच्या कसोटीला नव्याने सामोरे जाताना मागची कामगिरी दोघांच्याही कामात येत नाही. दोघांमध्ये फरक एवढाच की बांबू उडीत निष्णात अॅथलिटचे यशापयश निर्भेळ मानले जाते. पण एक्झिट पोलमध्ये तरबेज निवडणूक तज्ज्ञाचे निष्कर्ष चुकले की त्याने वर्तविलेल्या अंदाजामागच्या राजकीय हेतूंविषयी शंका उपस्थित केल्या जातात. .Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.भारतात दूरदर्शनसोबत जन्माला आलेल्या निवडणूकशास्त्राने गेल्या चार दशकांमध्ये अनेक चढउतार अनुभवले. नव्वदीच्या दशकात प्रस्थापित सामाजिक संशोधन संस्था आणि वृत्तवाहिन्यांनी हातमिळवणी करीत ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलनी देशातील सर्वसामान्य वाचकांची आणि दर्शकांची राजकारणाविषयीची उत्सुकता चाळवली. त्यावेळी अंदाजात अचूकता नसली तरी सर्वेक्षण करणाऱ्या बहुतांश संस्थांची विश्वासार्हता होती. पण यथावकाश निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल ही राजकारणाच्या रणांगणातील महत्त्वाची शस्त्रे ठरली. पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्यासाठी अंतर्गत निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, मतदानापूर्वी जनमानस प्रभावित करण्यासाठी जनमत चाचणी आणि मतदान आटोपून निकाल लागण्यापूर्वी शेअर बाजारासह सर्व प्रकारच्या सट्टेबाजीला प्रभावित करण्यासाठी एक्झिट पोलचे निष्कर्ष कमालीचे उपयुक्त ठरु लागले. या चार दशकांमध्ये अनेकवेळा एक्झिट पोलचे अंदाज अचूक ठरले, तर अनेकदा सपशेल चुकलेही. त्यामुळे अनेक निवडणूक तज्ज्ञांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागत राहिले. जनमानसाचा कानोसा घेत निष्कर्ष काढण्याचा व्यवसाय नेहमीच यशस्वी ठरत नसतो. परिणामी आपली विश्वासार्हता जपण्यासाठी अनेक दिग्गजांनी निवडणूक तज्ज्ञाच्या जोखिमीच्या व्यवसायातून निवृत्ती पत्करणे पसंत केले. अचूक निष्कर्षांच्या शाश्वतीअभावी एक्झिट पोल करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या वृत्तवाहिन्याही सावधपणे दूर झाल्या. त्यामुळे खेळाडू बदलले, पण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचा अविभाज्य अंग बनलेला एक्झिट पोलचा खेळ मात्र विनासायास सुरुच राहिला. तीन-चार दशकांपूर्वी जनमानसाचा कौल जाणून घेण्यासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या खर्चिक आणि वेळखाऊ शास्त्रीय पद्धतींना आता झटपट निष्कर्षांवर पोहोचण्याच्या ‘डेटा ड्रिव्हन’ जमान्यात फारसे महत्त्व दिले जात नाही. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोल करताना कोणत्या कार्यपद्धतीचा अवलंब केला, अशा संस्थांना लागणारा लाखोंचा किंवा कोट्यवधींचा निधी कोणी उपलब्ध करून दिला, याचाही तपशील गुलदस्त्यात ठेवला जाऊ लागला. विश्वासार्हता शाबूत असलेल्या संस्थांनी या व्यवसायाकडे पाठ फिरविल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात एक्झिट पोलचा अंदाज वर्तविण्यासाठी मशरूमप्रमाणे उगवलेल्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांना आपसूकच संधी मिळाली. त्यामुळे अंदाज आणि निष्कर्षांचा दर्जा खालावला. परिणामी, गेल्या काही वर्षांमध्ये एक्झिट पोलच्या निष्कर्षांविषयी सर्वसामान्यांना नावीन्य वाटेनासे झाले आहे..अंदाजाचा जुगारपश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्येरी या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काय लागतील याचे अंदाज वर्तविण्यापासून सीएसडीएस, सी-व्होटर आणि पश्चिम बंगालच्या बाबतीत अॅक्सिस माय इंडिया या प्रस्थापित सर्वेक्षण संस्थांनी दूर राहणे पसंत केले आहे. बंगाली मतदारांचा कल जाणून घेणे अवघड ठरल्यामुळे एक्झिट पोलचे निष्कर्ष जाहीर करता आले नाही, अशी अॅक्सिस माय इंडियाने दिलेली अधिकृत सबब राजकीय वर्तुळाच्या पचनी पडलेली नाही. कारण पश्चिम बंगालविषयी कमालीचा सावधपणा बाळगणाऱ्या या संस्थेने तमिळनाडूमध्ये अभिनेत्या विजयचा टीव्हीके पक्ष पूर्ण बहुमतासह सत्तेत येणार असे कोणीही वर्तविले नाही, अशा अंदाजाचा जुगार खेळला आहे. २०१५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसह लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये वर्तविलेल्या बऱ्यापैकी अचूक अंदाजांमुळे प्रदीप गुप्ता यांच्या विश्वासार्हतेने नवी उंची गाठली. अंदाज खरे ठरल्याच्या अत्यानंदात गुप्तांनी स्टुडिओ डान्सही केला होता. पण त्यानंतर त्यांचे अंदाज चुकायला लागले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अॅक्सिसचे प्रदीप गुप्ता यांनी मोदी सरकारचा स्कोअर ‘चारसौ’ पार नेऊन ठेवला होता. त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या भारतीय शेअर बाजाराला निकाल लागण्याआधीच जबरदस्त तेजीचे उधाण आले होते. पण निकालाच्या दिवशी प्रदीप गुप्ता यांचे अंदाज पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले आणि त्याबरोबर शेअर बाजारही. त्या चार-पाच तासांत प्रदीप गुप्ता यांची विश्वासार्हता अशी काही मातीमोल झाली की काही वर्षांपूर्वी स्टुडिओ डान्स करणारे प्रदीप गुप्ता वृत्तवाहिनीवरील थेट प्रक्षेपणादरम्यान ढसाढसा रडले. अर्थात, शेअर बाजारात दोन दिवसांमध्ये सुमारे ३० लाख कोटींचे वारेन्यारे झाल्यामुळे गुप्तांचे अश्रू खरोखरचे होते की नौटंकी, याविषयी त्यांच्या मित्रमंडळीमध्ये अजूनही मतभेद आहेत..अब्जावधींच्या उलाढालीनिवडणूक अंदाजाच्या बाजारात नामांकित सर्वेक्षण संस्थांची जागा कालपरवाच्या, फारशी विश्वासार्हता नसलेल्या कंपन्यांनी घेतली आहे. भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असेल तिथे भाजपचा विजय निश्चित असतो. पण ज्या राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात प्रादेशिक पक्ष मैदानात असतात तिथे विजयाचा नेमका अंदाज वर्तविणे जोखिमीचे ठरते. अंदाज चुकला तर भाजप किंवा संबंधित प्रादेशिक पक्षाचा रोष ओढवून व्यावसायिक फटका बसण्याची दाट शक्यता असते. त्यापेक्षा कोण जिंकणार आणि कोण हरणार या चार दिवसांच्या चर्चेच्या भानगडीत न पडता दूर राहण्यातच व्यावसायिक शहाणपण असते. अटीतटीच्या ठरलेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीविषयी अल्पजीवी भाकीत वर्तविणे हा न परवडणारा व्यवसाय असल्यामुळे कदाचित यंदा अग्रगण्य सर्वेक्षण संस्थांनी दूर राहणे पसंत केलेले दिसते. या संधीचा फायदा घेऊन राजकीय पाठबळाच्या जोरावर एक्झिट पोल नावाच्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत उड्या मारणाऱ्यांपैकी काही मशरूम सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज खरे ठरणार तर काहींचे चुकणार. ज्यांचे अंदाज खरे ठरले ते ‘जो जिता वही सिकंदर’च्या थाटात वावरतील. पुढचा अंदाज सपशेल चुकेपर्यंत निवडणूक सर्वेक्षणाच्या बाजारात त्यांची चलती राहील. ज्यांचे अंदाज आज चुकले ते पुढचा अंदाज खरा ठरेपर्यंत तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करतील किंवा काळाच्या ओघात त्यांनाही ‘एक्झीट’ घ्यावा लागेल. पण निवडणूक निकालांवरून ‘प्रेडिक्शन मार्केट’मध्ये चालणाऱ्या अब्जावधींच्या उलाढाली मात्र सुरूच राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.