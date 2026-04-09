Premium|Iran War Trump: इराण युद्ध आणि अमेरिकेची मॅड मॅन थिअरी, युद्धविराम की नवी खेळी?

Madman Theory: The Secret Behind Trump’s Strategy in the Iran Conflictइराण-अमेरिका युद्धात मिळालेल्या दोन आठवड्यांच्या विरामामुळे सगळ्यांनीच सुटकेचा निश्वास सोडलाय. पण हे नेमकं साधलं कसं हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. अत्यंत बेभरवशी, विचित्र आणि तोंडाळ अशी प्रतिमा असलेल्या ट्रम्पसारख्या राष्ट्राध्यक्षाने हे कसं साध्य केलं, हा प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर या प्रश्नातच आहे.अशाप्रकारे चक्रमपणा करूनच कदाचित ट्रम्पनी हा युद्धविराम आणि वाटाघाटी पदरात पाडून घेतल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात याला म्हणतात मॅड मॅन थिअरी. काय आहे ही मॅड मॅन थिअरी? समजून घेऊया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..२८ फेब्रुवारीला अमेरिकन-इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खोमेनी( Ayatollah Khamenei) यांचा मृत्यू झाला. यानंतर हे युद्ध संपून जाईल, असाच साऱ्या जगाचा अंदाज होता पण इराणने तो पार मोडून काढला. जागतिक संघर्ष अधिक तीव्र झाला आणि तेलाच्या किमतींमध्ये सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा हादरल्या.यामुळे आणखी एक गोष्ट झाली ती म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मात्र भयंकर वैतागले. मिसाईल हल्ले, ड्रोन हल्ले आणि ‘इराणमधील शहरे नष्ट करू’ अशा उघड धमक्या ते देऊ लागले. अमेरिका-इस्राएल-इराण यांचे आपापसात हल्ले आणि क्षेपणास्त्र सुरूच राहिले. ट्रम्प सत्तेवर आले तेच मुळी वाट्टेल ते करणारा नेता म्हणून. हा माणूस काहीही करू शकतो, असा विश्वास त्यांनी त्यांचे समर्थक आणि विरोधक दोघांना दिला. वाट्टेल तसं बोलणं, उलटसुलट विधानं, या सगळ्यातून ट्रम्प हा जगातला एक नंबरचा माथेफिरु माणूस आहे, याची खात्रीच पटू लागली. पण हा खराच माथेफिरूपणा आहे की हीच ट्रम्पची राजनीती आहे? असा प्रश्न राजकीय विश्लेषक विचारु लागले..Premium|Iran-US Conflict 2026 : इराण-यूएस संघर्ष; युद्धपिपासू ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांचा आव्हान .धमक्या ते युद्धविराम युद्ध सुरू झाल्यापासूनच ट्रम्पनी अत्यंत तीव्र शब्दांत इराण युद्धाबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. सोशल मीडियावरील त्यांच्या पोस्टमध्ये इराणविषयीची तुच्छता आणि एक प्रकारचा हेकेखोरपणा दिसत होता. इराणने होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर तर ते अधिकच वैतागले आणि त्यांच्या पोस्टमध्ये तो वैताग दिसूनच येत होता. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू केली नाही, तर तेथील वीज प्रकल्प, पूल आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची धमकी ट्रम्पनी दिली होती. .ट्रम्पनी लिहीलं होतं की,“इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग तात्काळ सुरू केला तर मी दोन आठवड्यांसाठी बॉम्बहल्ले आणि हल्ले थांबवण्यास तयार आहे. हा द्विपक्षीय युद्धविराम असेल,” .युद्धविरामामुळे काय झालं?जगातील विविध स्टॉक मार्केट्स आणि बाजारांनी अक्षरश: हु्श्श म्हणत सुटकेचा निश्वास टाकला. जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली समुद्री वाहतुक पुन्हा सुरू झाली. बाजारपेठांमध्ये काही प्रमाणात स्थैर्य आलं. इराणने सावध भूमिका घेत या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. मात्र कायमस्वरुपी युद्धविराम आणि करारासाठी अधिक सवलतींची गरज आहे, हेसुद्धा स्पष्ट केलंय. .खरंच ट्रम्पनी माघार घेतली का?अनेक तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्पनी हा जो काही खेळ केला ती त्यांची धोरणात्मक चाल होती. आपण किती विचित्र वागू शकतो, अनपेक्षित निर्णय घेऊ शकतो आणि धोकादायक ठरू शकतो, हे दाखवून विरोधी पक्षाला चर्चेसाठी लवकरात लवकर भाग पाडण्याची चाल. यालाच मॅडमॅन थिअरी असं म्हणतात..Premium|Trump-Iran War Crisis : ट्रम्प यांचा 'मास्टरस्ट्रोक' की मोठी चूक? .'मॅडमॅन थिअरी' म्हणजे काय?'मॅडमॅन थिअरी' ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. रिचर्ड निक्सन यांनी व्हिएतनाम युद्धादरम्यान ही मॅड मॅन थिअरी वापरल्याचं म्हटलं जातं.मॅडमॅन म्हणजे वेडा माणूस, ज्याप्रमाणे वाट्टेल ते करू शकतो, त्याच पद्धतीने एखाद्या नेत्याने आपण अविचारी, अस्थिर आणि अतिरेकी पावले उचलू शकतो, असे भासवून समोरच्या पक्षाला आपल्या मागण्या मान्य करायला लावणे. जर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाचा प्रमुख अत्यंत अविचारी असेल तर त्याच्याकडे असलेल्या सत्तेपायी तो वाट्टेल ते करून जगाला रांगायला लावू शकतो, अशी एकदा विरोधकांची समजूत पटली की ते भयाने किंवा त्या वेडेपणाच्या धाकाने पटकन सावध होतात आणि अतिरेकी मागण्याही मान्य करतात. .मॅड मॅन थिअरी प्रभावी ठरण्यासाठी ३ घटक महत्त्वाचे मानले जातात. नियंत्रित अनिश्चितता - विवेकी विरोधकइतर बाबतीत संयम दाखवणारा नेतानियंत्रित अनिश्चितता (Controlled unpredictability): निक्सनच्या सल्लागारांनी माहिती अगदी मर्यादित ठेवली. ज्यामुळे शत्रूला त्यांच्या धमक्यांमागचा खरा अर्थ झटकन समजणार नाही.एक विवेकी विरोधक (A rational opponent): संबंधित नेत्याच्या वागण्यामुळे आपलं नुकसान होऊ शकतं, इतका विवेक विरोधकांच्या आकलनात हवा. तो नसेल तर मग गडबड होऊ शकते. विश्वासार्हता: संबंधित नेत्याच्या इतरवेळच्या वर्तनामुळे अधूनमधून दिलेल्या टोकाच्या धमक्याही तो खऱ्या करून दाखवेल ही भीती. व्हिएतनामने चर्चेस प्रवृत्त व्हावे, यासाठी निक्सननी चक्क अमेरिकन लष्करालाच 'न्यूक्लियर अलर्ट'वर (अणुयुद्धाच्या सज्जतेवर) ठेवले होते.या रणनीतीमुळे निक्सन काहीही करू शकतात, याबद्दल त्यांच्या विरोधकांमध्ये एकप्रकारचा विचित्र विश्वास तयार झाला. दबाव वाढला आणि अमेरिकेच्या पदरात चर्चेच्या वाटाघाटी पडल्या..ट्रम्पची 'मॅडमॅन थिअरी'ट्रम्पनी इराणबाबत जी भूमिका घेतलीय, त्यात मॅडमॅन थिअरीची झलक दिसते. पण आधुनिक माध्यमांच्या या काळात ही वेगळी ठरते. ट्रम्पनी आपलं म्हणणं सोशल मीडियावर प्रामुख्याने मांडलं. ज्या गोष्टी एखाद्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती मांडणार नाही, त्या थेट मांडल्या.वायकाटो विद्यापीठातील प्राध्यापक Al Gillespie यांनी RNZला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, मॅडमॅन थिअरी म्हणजे स्वतःला अविचारी आणि अनिश्चित दाखवणे. विरोधकाला अंदाजच येत नाही की, समोरचा नेता खरंच कोणत्या टोकाला जाईल, त्यामुळे तो करार करण्यास भाग पडतो. पण इराणसारख्या हुकुमशाही व्यवस्था अशा धमक्यांना भीक घालत नाही. कारण तेच त्यांना परिणामांची तमाच नसते. उलट कधीकधी अशा धमक्यांचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. .Premium|US Iran Geopolitical Trap : भू-राजकीय सापळ्यात अडकलेली अमेरिका.अनिश्चितता हीच नीतीट्रम्पनी आपल्या विचित्र स्वभावाला आणि अत्यंत अनियंत्रित वागण्यालाच परराष्ट्र धोरणाची नीती बनवलं आहे. त्यालाच 'Unpredictability Doctrine' असंही म्हणतात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक Peter Trubowitz यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात सांगितलं की, "ट्रम्पनी आपल्या वैय्कितक यांनी त्यांच्या वैयक्तिक अनिश्चिततेला धोरणात्मक ताकद बनवले आहे. आता त्यांची ही वैशिष्ट्येच अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाला आकार देत आहेत. युरोपियन देशांना संरक्षण खर्च वाढवण्यास भाग पाडणे, युक्रेनवर संसाधन करारांसाठी दबाव टाकणे, तसेच ग्रीनलँड आणि पनामा कालव्याबाबत आक्रमक भूमिका घेणे, ही याची उदाहरणे आहेत..मॅडमॅन थिअरी का फोल ठरते?मॅडमॅन थिअरी प्रभावी ठरण्यासाठी मुळात विरोधक विवेकी असणं, माहिती मर्यादित असणं आणि धमक्या अपवादात्मक असणं आवश्यक असते. पण आजच्या डिजिटल युगात काहीही लपून राहु शकत नाही. अनेकदा चुकीची माहितीही झटपट पसरते मग धमक्यांची विश्वसनीयताच कमी होते. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनच्या प्राध्यापक Julie Norman म्हणतात, "जर रोज उगवणारा दिवसच अनिश्चित असला तर मग ती अनिश्चितता हीच सवय होऊन जाते. तिचा प्रभाव कमी होतो.".तज्ज्ञांच्या मते, इराण ट्रम्पच्या धमक्यांना पोकळ मानू शकतो. त्या धमक्यांकडे गांभीर्याने न पाहता, आपली अणु क्षमता वाढवण्यावर भर देऊ शकतो. जे थोडं फार होताना दिसतही आहे. ट्विटरवर इराणी सरकार आणि समर्थक ट्रम्प, अमेरिका आणि इस्राएलची खिल्ली उडवण्यात कुठेच मागे नसतात. .इराणसोबत ट्रम्पनी दोन आठवड्याचा युद्धविराम तर केला पण त्यातून दीर्घकालीन स्थैर्याची हमी मिळत नाही. त्यामुळे मॅडमॅन थिअरी मुळात वापरली गेली का आणि गेली असेल तर तिचे फायदेच दिसतील की तोटेही जाणवतील, याचा अंदाज लागत नाही. म्हणूनच या थिअरीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह राहणार आहेच. 