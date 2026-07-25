Premium |Ken Betwa Protest: CJP आंदोलनानंतर आता 'केन-बेतवा आंदोलन' चर्चेत; नेमका वाद काय? समजून घ्या!

Why the Ken Betwa Protest Matters: India's First River Interlinking Project Explainedएकीकडे दिल्लीचा Gen Z India CJP protest देशभरात गाजतोय आणि जेन झीच्या अनोख्या स्टाइलची चर्चा होतेय.पण सध्या देशात आणखी एक महत्त्वाचं आंदोलन सुरू आहे. तिथल्या आंदोलकांनीही आपल्या अनोख्या पद्धतीमुळे देशाचं लक्ष वेधून घेतलंय. एका धरणाला विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांनी चक्क नदीतच प्रतिकात्मक चिता बांधल्यात, कुणी प्रतिकात्मक फाशी घेत आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, न्याय द्या नाहीतर मग जीव तरी घ्या. इथेसुद्धा अमित भटनागर या सामाजिक कार्यकर्त्याने आमरण उपोषणाची लढाई सुरू केली होती. पण हे आंदोलन विशेष चर्चेत आहे याला कारण आहे, ते देशातल्या पहिल्यावहिल्या नदीजोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे. पण हे आंदोलन नेमकं का केलं जातंय, ते करणारी लोकं कोण आहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत? सगळं जाणून घेऊ सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त आदिवासी आणि ग्रामस्थांचं हे आंदोलन आहे. जुलै २०२६ मध्ये या आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आणि केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाविरोधातील ही चळवळ सध्या देशभरात विशेष गाजत आहे. यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अमित भटनागर यांनी जवळपास १७-१८ दिवस उपोषण केलं. मध्य प्रदेशातील बुंदेलखंडमधील अमित 'जय किसान' या शेतकरी संघटनेशी जोडलेले आहेत..Premium|River conservation : नदी म्हणजे केवळ पाणी नाही; ती जीवनाची सजीव परिसंस्था आहे.केन बेतवा आंदोलन का होत आहे?.हे काहीसं गुंतागुंतीचं आहे, पण आपण थोडक्यात समजून घेऊ.मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील दौधन गावाजवळ केन नदीवर दौधन धरण बांधलं जात आहे. या धरणामुळे नागरिकांना अपेक्षित नुकसान भरपाई आणि पर्यावरणाची काळजी हा या आंदोलनाचा विषय आहे. हे धरण पन्ना जिल्ह्याच्या सीमेलगत असल्याने प्रकल्पाचा परिणाम छतरपूर आणि पन्ना या दोन्ही भागांवर होणार आहे..पण केन-बेतवाचा वाद केवळ एका धरणापुरता मर्यादित नाही - तो भारतातील पहिल्या नदीजोड (River Interlinking) प्रकल्पाचा आहे. त्यामुळेच देशाने आणि प्रशासनाने त्याकडे विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे..केन आणि बेतवा या दोन्ही नद्या मध्य प्रदेशातून वाहतात आणि पुढे उत्तर प्रदेशात जाऊन यमुनेला मिळतात. नदीजोड प्रकल्पात केन नदीतील अतिरिक्त पाणीसाठा बेतवा नदीकडे वळवला जाणार आहे. त्यासाठी: मध्य प्रदेशातील दौधन धरण बांधलं जातंय. तिथून सुमारे २२१ किमी लांबीचा कालवा (त्यात सुमारे २ किमी बोगदाही) तयार केला जाईल. त्याद्वारे केन नदीचं पाणी बेतवा नदीच्या खोऱ्यात सोडलं जाईल. हा प्रकल्प केल्यामुळे बुंदेलखंडला पाणी मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. बेतवा नदी बुंदेलखंडातील महत्त्वाची नदी असून तिला एकप्रकारे बुंदेलखंडची जीवनवाहिनी म्हटलं जातं. ही नदी वाहती राहिली तर बुंदेलखंडातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न मिटवता येईल, असं सरकारला वाटतं आणि त्यासाठीच हा नदीजोड प्रकल्पाचा घाट आहे. .Premium|Rivers in Indian Civilization : भारतीय सभ्यतेचा खरा पाया; नद्यांनी घडवलेला संस्कृतीचा अखंड प्रवाह. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पामुळे काय साध्य होणार आहे ?.सुमारे १०.६२ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळेल.सुमारे ६२ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल.१०३ मेगावॅट जलविद्युत आणि २७ मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती होईल.मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक दुष्काळी जिल्ह्यांना फायदा होईल..मग प्रकल्पाला विरोध का होतोय?.पर्यावरणतज्ज्ञ, काही जलतज्ज्ञ आणि आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, हवामान बदलामुळे पावसाचं स्वरूप बदलत आहे. ज्या केन नदीतील पाणी बेतवाकडे वळवण्याचा विचार केला जातोय, खुद्द त्या केनमध्येसुद्धा भविष्यात पाणी कमी होऊ शकतं. मुळातच केनमध्ये पाणी कमी राहिलं, तर ते वळवणार कसं?आणि या नदीवर अवलंबून असलेल्या गावांचं, तिथल्या शेतीचं, जैवविविधतेचं काय होणार?.सरकारी अहवाल काय सांगतो?.सरकारच्या मते त्यांनी व्यवस्थित अभ्यास अहवाल घेऊनच हा निर्णय घेतला आहे. सरकारी अहवालानुसार, केन नदीच्या खोऱ्यात (Ken basin) पावसाळ्यात बेतवा नदीपेक्षा तुलनेने अधिक पाणी उपलब्ध होते, तर बेतवा खोरे पाण्याच्या तुटवड्याचे मानले जाते. त्यामुळे केनला "surplus basin" आणि बेतवाला "deficit basin" मानून केनमधील अतिरिक्त पाणी बेतवाकडे वळवण्याची योजना करण्यात आली. या दोन्ही नद्या एकमेकींपासून भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्याने कालवा बांधणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे..प्रकल्पविरोधकांच्या मते मात्र केन नदीतील अतिरिक्त पाणी मोजण्यासाठी सरकारने वापरलेली आकडेवारीच जुनी आहे. ताज्या Dataचा अभ्यास केला तर केनच्या पाण्यात बरेच बदल दिसतील. हवामान बदलामुळे केनच्या प्रवाहात आणि पाणीसाठ्यात बदल होतोय, त्यातच दौधन धरण झालं तर पाण्याचा नैसर्गिक प्रवास बदलण्याची भीतीही आहेच..याखेरीज आंदोलनकर्ते आणि पर्यावरणतज्ज्ञांचे इतर आक्षेप असे आहेत:१. विस्थापन – हजारो कुटुंबांना गाव सोडावं लागणार आहे. त्यांची शेती कायमची पाण्याखाली जाईल.२. भरपाई व पुनर्वसन – प्रभावित लोकांच्या मते सरकार देत असलेली भरपाई अपुरी आहे आणि पुनर्वसनही योग्य झालेलं नाही.३. पर्यावरणीय परिणाम – दौधन धरणामुळे पन्ना व्याघ्रप्रकल्पातील (Panna Tiger Reserve) जंगलाचा काही भाग पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते.४. पाण्याच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह – सरकार सांगते तितकं "अतिरिक्त" पाणी केन नदीत नसल्याचा काही जलतज्ज्ञांचा दावा आहे, त्यामुळे भविष्यात केन खोऱ्यावरही परिणाम होऊ शकतो.५. केन-बेतवा दोन्ही परिसंस्थांना धोका- थोडक्यात केन-बेतवा दोन्ही नद्यांच्या परिसंस्थांना आणि पर्यायाने तेथील गावांना भविष्यात धोका असू शकतो..भारताच्या National Perspective Plan अंतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आलेला हा पहिलाच नदीजोड प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो यशस्वी झाला, तर भविष्यातील इतर नदीजोड प्रकल्पांसाठी तो नमुना ठरू शकतो..आंदोलनाची अनोखी पद्धतजुलैच्या सुरुवातीपासून आंदोलनकर्त्यांनी 'चिता आंदोलन' सुरू केलं. यात प्रतीकात्मक स्वरूपात आंदोलकांनी नदीत आणि किनाऱ्यावर लाकडाच्या चितांवर झोपून सरकारला संदेश दिला — "आम्हाला आमच्या घरांतून विस्थापित करण्यापेक्षा मृत्यू बरा.".Premium|Prahar Sanghatana Social Work : दिवाळीच्या दिवशी जलसमाधी आंदोलन; शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी प्रहारचा लढा.पोलिसांची कारवाईसीजेपी आंदोलनानंतर इन्स्टाग्रामसह सोशल मीडियावरही केन-बेतवाची चर्चा होऊ लागली होती. लोकांकडून या आंदोलनाला मिळणारी प्रसिद्धी आणि सरकारप्रती वाढता असंतोष पाहता १९-२० जुलैदरम्यान पहाटे प्रशासनाने आंदोलनस्थळ हटवलं. नदीतील पाणी वाढत असल्याने आंदोलनकर्त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला होता, शिवाय उपोषण करणाऱ्या भटनागर यांची प्रकृतीही गंभीर असल्याने ही कारवाई केल्याचं सरकारने सांगितलं. जे आता भटनागर यांनी सोडलं आहे..पण आंदोलन संपलं का?.सरकारने गावकऱ्यांना आंदोलनस्थळाहून हटवल्यानंतर चिता आंदोलन बंद पडलं. पण ग्रामस्थांनी 'चुल्हाबंदी आंदोलन' सुरू केलं — यात अनेक कुटुंबांनी घरी स्वयंपाक न करण्याचा प्रतीकात्मक निर्णय घेतला आणि पुनर्वसन व भरपाईच्या मागण्या कायम ठेवल्या..आता पुढे काय?.बुंदेलखंडातील पाणीटंचाई कमी होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे, असं सरकारला वाटतं. त्यामुळे हा प्रकल्प व्हावाच, यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत.- सरकारच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अनेक प्रभावित कुटुंबांनी ती स्वीकारली आहे.- पर्यावरणीय मंजुरी आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेनुसार काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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