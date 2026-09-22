Premium|Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहीन योजनेवरून सरकारची तिजोरी ढनढन, वऱ्हाडी बोलीतून ‘लाडक्या वैनी’ची खनखन गप्पा

किशोर बळी - sakal.avtaran@gmail.comत्या लाडक्या बहीन योजनेचा काय भरोसा हाये हो वैनी? मतं भेट्यासाठी एक ॲटम काढला होता तो सरकारनं. आता तुमच्या लाडक्या बयनीच्यानंच तं सरकारी तिजोरी ढनढन हून राह्यली वैनी...‘‘काय भाऊजी, तुम्ही तं जसे गायबच झाले. दोन मयने झाले पत्ता नाई तुमचा. ‘जंतर मंतर’च्या आंदोलनात गेलते काय?’’‘‘मी काय ‘जेन झी’ हाव काय स्वीटी वैनी?’’‘‘मी नसन गेली भाऊजी आंदोलनात; पन मी ‘जेन झी’च हाव म्हनलं भाऊजी. म्हना कशी?’’‘‘हो ना वैनी, तुमचं वय तं काही पंधरा वर्सापासून अठराच्या वर जाऊनच नाई राह्यलं.’’‘‘काल माही चुलत ननद तं मले म्हने, की तुमची पोरगी अन् तुम्ही बहिनी-बहिनीच दिसता म्हने.’’‘‘जराशी तारीफ आमच्या रमश्यालेबी करू देत जा ना वैनी... की सबन कामं तुम्हीच करता?’’‘त्याईले कुठी टाइम हाये माही तारीफ कराले? अन् तुम्हीबी फक्त चेंढायन्या करत राह्यता माह्यावाल्या.’’‘‘बरं मी काय म्हनतो, कुठी गेले रमेसभाऊ?’’‘‘ते दयन आन्याले गेले चक्कीवर. बसा, मी चहा मांडतो तुमच्यासाठी. म्हना काऊन?’’‘‘काऊन?’’‘‘तुम्हाले एक जोरदार गानं आइका लागन माह्यावालं.’’‘‘नाई नाई... राहू द्या वैनी. मले अर्जंट आकोल्याले जा लागते.’’‘माल्या गान्याची का ॲलर्जी हाये का पिंटूभाऊजी तुम्हाले?’’‘‘नाई नाई, गान्याले नाई हो वैनी, म्या चहाले नाई म्हतलं. चहा सोळला म्या महाशिवरात्रीपासून. म्हनजे कालच डिसीजन घेतलं.’’‘असं असं... म्हनजे चहा नाई चालत; पन मालं गानं तं आवळते ना तुम्हाले?’‘‘अंऽऽऽ ते आपलं हे... म्हनजे गानं तं आवळतेच म्हना. पन असं करा ना वैनी... यू-ट्युबवर टाका ना आम्ही पाह्यतोच मंग अन् व्हायरलबी करतो अवघ्या टुनकीत!!’’‘‘पन मांगल्ल्या वक्ती तं तुम्ही अवघ्या दोस्ताईनं निऱ्हा धळाल डिसलाइक मारला होता माल्या गान्याचा व्हिडिओ.’’‘‘नाई नाई... म्या लाइक केलता वैनी. तीन लाइक आले, त्यात तुम्ही दोघं अन् मी एक.’’‘‘ते जाऊ द्या. तुम्ही लाइव्ह आइका मालं गानं. घटकाभर तं बसा.’’‘‘मी तुमचा लय मोठा फॕन हाव बरं वैनी. पन तुम्ही असं कुठीबी गानं नोका म्हनत जाऊ. व्हॕल्यू कमी होते त्यानं. आपून तुमचा ज्यलवा कारेक्रम घेऊ ग्रामपंचायतीत.’’‘‘काही नाही भाऊजी. होईच्या दिवशी माला कार्यक्रम ठेवता अन् दोन गाने झाले की सबन दोस्त ‘झिंगाट’वर नाचता. मले सबन समजते बरं भाऊजी.’’.Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा.‘‘तसं नाई ना वैनी. माही लय इच्छा हाये गानं आइक्याची; पन मले आकोल्याले जा लागते ना!!’’‘‘कई येता वापस?’’‘‘संध्याकायी.’’‘‘बरं. जेवनं-गिवनं अटपले की याईले घेऊन येतो मी तुमच्या घरी. नवीन गानं आइकोतो भाऊजी. तुम्हीच खरे देर हा माह्यावाले. बाकी कोनी कितीकबी नावं ठेवो. माल्या गान्याच्या कितीकबी चेंढायन्या करो. बरं ते जाऊ द्या, काल फोन केलता म्या तुम्हाले.’’‘‘नंबर बदलला काय?’’‘‘तो माह्या लायन्या बयनीचा नंबर हाये शर्वरीचा. माह्या मोबाईलची बॅटरी डाऊन व्हयल हाये भाऊजी... म्हना काऊन?’’‘‘काऊन बॉ?’’‘‘हे काट्टी सदाई निरा ते कार्टून पाह्यत राह्यते ना...’’‘‘शर्वरी?’’‘‘नाई ना हो पिंटूभाऊजी... पलक माह्यावली. सदाई निरा डिकेलच राह्यते त्या मोबाईलले. तो होयेल हाये डिस्चार्ज. म्हनून माल्या बयनीच्या शर्वरीच्या नंबरवरून फोन केलता.’’‘‘बरं... काम काय होतं ते तं सांगा.’’‘‘सध्याचे दोनक हजार रुपये उसने देजा बरं भाऊजी.’’‘‘बाप्पा! तुम्हाले काय काम पळलं पैशाचं? अन् तुमच्याजवळ का पैसे नाहीत काय वैनी?’’‘‘तुम्ही देता का नाई तितलं सांगा फक्त पिंटूभाऊजी.’’‘‘देतो तं खरी वैनी; पन असं काय काम निंघालं बॉ?’’‘‘तुम्हाले सांगतो मी; पन तुमच्या दोस्ताले काही सध्याशीक सांगू नोका. म्हना काऊन?’’‘‘काऊन?’’‘‘मले त्याईच्या वाढदिवसाले आंगठी गिफ्ट द्याची हाये. म्या त्याईच्यासाठी पैसे जमा करून ठुले. त्यात दोन हजार कमीपळून राह्यले.’’.‘‘वा रे वा!! म्हनजे तुमच्या पतीदेवाचा वाढदिवस होईल अन् माहे गरिबाचे पैसे लटकून राह्यतीन वैनी.’’‘‘लाडक्या बयनीचे जमा झाले की तुमचे हातोहात वापीस देतो ना भाऊजी. बातच गुगल-पे करीन तुम्हाले.’’‘‘त्या लाडक्या बहीन योजनेचा काय भरोसा हाये हो वैनी? मतं भेट्यासाठी एक ॲटम काढला होता तो सरकारनं. आता तुमच्या लाडक्या बयनीच्यानंच तं सरकारी तिजोरी ढनढन हूनराह्यली वैनी.’’‘‘तुम्हाले द्याचे असतील तं द्या. रिकाम्या झिलप्या काही झाडत बसू नोका. तुमचा लाडक्या बयनीवर भरोसा नशीन; पन लाडक्या वैनीवर तं भरोसा हाये ना?’’‘‘हाव, नाई तं काय वैनी!’’‘‘मंग पटकन गुगल-पे करा मले दोन हजार रुपये.’’‘‘पाहून घ्या, केलेबी जमा. फक्त सटकन-पटकन वापीसदेजा मले.’’‘‘थँक्यू म्हनलं भाऊजी. म्हना काऊन?’’‘‘पैसे देले म्हनून.’’‘‘पैसे तं तुमच्या दोस्तानं मले देलेच असते ना भाऊजी. पन मंग मले त्याईले सरप्राईझ द्याचं हाये ना... अन् एक गोष्ट ध्यानात ठुवा भाऊजी... म्हना कोनती?’’‘‘कोनती?’’‘‘आमच्या लाडक्या बहीन योजनेले दिठ लावू नोका.’’‘‘नाई ना वैनी. लाडक्या बयनीलेबी काही म्हनता येत नाई अन् लाडक्या वैनीलेबी नाई. भावाची अन् भाऊजीची तिजोरी ढनढन!!’’‘‘ढनढन नाई हो भाऊजी... खनखन वाजीन म्हनलं. म्हना काहून?’’‘‘मी नाई म्हनत आता काहून... घेऊ पुढच्या पुढे पाहून!’’kishorbali11@gmail.comलेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.