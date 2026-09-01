Premium| Lionel Messi: नॅपकिन काँट्रॅक्ट ते वर्ल्ड कप विजेता! लिओनेल मेस्सीच्या संघर्षमयी प्रवासाचा गोड शेवट...

Lionel Messi retirement 2026 full career story and achievements: पाच फूट ८ उंचीचा मेस्सी जेव्हा प्रतिस्पर्ध्यांना चकवून चपळपणे गोल पोस्ट गाठायचा तेव्हा प्रेक्षकांना स्कोअर बघू की मेस्सीचं पदलालित्य असं व्हायचं. त्याच मेस्सीने ३१ ऑगस्ट २०२६ला चाहत्यांवर जणू बॉम्बच टाकला. "मी मनःशांतीने आणि अभिमानाने निवृत्त होत आहे," हे मेस्सीने शांतपणे उच्चारलेलं वाक्य, त्याच्या चाहत्यांसाठी मात्र प्रचंड मानसिक उलाघालीचं ठरलं. कारण मेस्सी म्हणजे वेग, मेस्सी म्हणजे टीमचा माणूस आणि मेस्सी म्हणजे फुटबॉलची भन्नाट मॅच हे समीकरण आता दिसणार नव्हतं. २००५ला बदली खेळाडू म्हणून मैदानात दाखल झालेला, कधीकाळी पायात हार्मोन्सची इंजिक्शन्स घ्यावा लागलेला हा पोरगा फुटबॉलविश्वावर तब्बल २० वर्ष राज्य करेल, असा कुणी विचारही केला नव्हता. पण हे साम्राज्य नेमकं उभं कसं राहिलं? मेस्सीचा संघर्ष, मेस्सीची लव्हस्टोरी आणि मेस्सीची ती प्रसिद्ध कॉर्नर किक या सगळ्याची Inside Story वाचा सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात. .मेस्सीच्या निवृत्तीच्या निर्णयाने त्याने उभं केलेलं साम्राज्य फ्लॅशबॅकसारखे नजरेसमोर पळायला लागले. २००५ मध्ये त्याने हंगरीविरुद्धच्या लढतीत ६३ व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून सीनियर संघाकडून पदार्पण केले, तेव्हाचा मेस्सी आणि निवृत्त झालेला GOAT मेस्सी, हा प्रवास प्रेरणादायी आहे. १८ वर्षांचा पोरगा भविष्यात जगावर राज्य करेल, असे तेव्हा जर कुणी सांगितले असते तर विश्वास बसला नसता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव कमावण्यासाठी आणि ते प्रदीर्घ काळ टिकवण्यासाठी लागणारे सातत्य, चिकाटी, जिद्द अन् मेहनत मेस्सीने दाखवली. नॅपकिनच्या एका तुकड्यावरील करारापासून सुरू झालेला त्याचा प्रवास फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठ्या अध्यायांपैकी एक ठरला ....Premium : FIFA चा २० अब्ज डॉलर्सचा प्रस्ताव रद्द; भारताचे नुकसान की फायदा? काय आहे FIFA Forward Enterprise?.मानेपर्यंत वाढलेले केस, उंचीला तसा ठेंगणाच... पदार्पणाच्या सामन्यातील मेस्सीचा तो साधाभोळा चेहरा डोळ्यासमोर उभा राहिला. २००५ मधील त्याचे पदार्पण दोन मिनिटांचे राहिले, कारण प्रतिस्पर्धी खेळाडूला कोना मारल्याने त्याला लाल कार्ड दाखवले गेले. या वयात तो राग, आक्रसताळेपणा असतो आणि तो मेस्सीतही होता. पण, अपेक्षांच्या ओझ्यांनी आणि अनुभवाने त्याला प्रगल्भ केले. त्यानंतर २१ वर्षांच्या कारकीर्दित कदाचितच तो कोणत्या वादात अडकला असेल. सीनियर स्तरावरील पदार्पणाच्या एका वर्षानंतर मेस्सीने वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण केले आणि तो अर्जेंटिनाकडून वर्ल्ड कप खेळणारा युवा खेळाडू बनला. त्याला चिअर करण्यासाठी अर्जेंटिनाचे महान फुटबॉलपटू दिएगो मॅराडोना हेही स्टेडियममध्ये त्यावेळी उपस्थित होते. .सामान्य कुटुंबात जन्म अन् संघर्ष...आंतरराष्ट्रीय स्तरावर येण्यापूर्वी मेस्सीने बार्सिलोना क्लबकडून 'ला लीगा'मध्ये करिष्मा दाखवला होताच. त्यामुळेच अर्जेंटिनाच्या राष्ट्रीय संघाकडून तो कधी खेळणार, याची सगळेच वाट पाहत होते. तो दिवस २००५ मध्ये उजाडला अन् त्यानंतर मेस्सी थांबलाच नाही.मॅराडोनानंतर कोण तर मेस्सीच...अशी अर्जेंटियन फॅन्सची खात्री पटली. मेस्सीनेही या विश्वासाला कधी तडा जाऊ दिला नाही.पण, हा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. अर्जेंटिना मधील रोझारियो या शहरात एका सर्वसामान्य कुटुंबात लिओनेलचा जन्म झाला होता. त्याचे वडील जॉर्ज मेस्सी, हे एका स्टील कारखान्यामध्ये सुपरवायझर, तर आई चेलिया कुसिटिनी घरकाम आणि चुंबक बनवणाऱ्या कारखान्यात पार्ट टाईम काम करायची. अत्यंत कमी पगारात ६ लोकांच्या हातातोंडाची गाठ घालणं जॉर्ज आणि चेलियासाठी भलतंच अवघड होतं..रोज पायात इंजेक्शन...मेस्सी लहानपणापासूनच फुटबॉलमध्ये कमालीचा हुशार होता, पण वयाच्या ११ व्या वर्षी त्याला 'ग्रोथ हार्मोन डेफिशियन्सी' (वाढ खुंटणे) हा आजार झाला होता. उपचाराचा खर्च खूप जास्त होता आणि उपचार न केल्यास तो कधीही फुटबॉल खेळू शकणार नव्हता. मेस्सीला दररोज रात्री पायावर हार्मोन्सचे इंजेक्शन घ्यावे लागायचे. उपचारासाठी दरमहा जवळपास सुमारे ७५,००० ते ८५,००० रुपये खर्च येत होता. त्या काळासाठी हा खर्च खूप जास्त होता. सुरुवातीला जॉर्ज यांच्या कंपनीच्या वैद्यकीय विम्यामुळे उपचारांचा खर्च भागवला गेला. परंतु, अर्जेंटिना मधील आर्थिक संकटामुळे तो विमा बंद झाला. 'नेवेल्स ओल्ड बॉईज' या स्थानिक क्लबनी सुरुवातीला मदतीचे आश्वासन दिले, पण नंतर खर्च देण्यास नकार दिला. मेस्सीचे कुटुंब मदतीसाठी पूर्णपणे हतबल झाले होते..The End of a Golden Era: नव्या पर्वाची पहाट! एका सुवर्णयुगाचा अस्त अन् फुटबॉलच्या नव्या ताऱ्यांचा उदय.नॅपकिन पेपरवरील ऐतिहासिक करारजेव्हा अर्जेंटिनामध्ये सर्व दरवाजे बंद झाले, तेव्हा वडिलांनी मेस्सीचा एक Video स्पेनच्या 'FC Barcelona' क्लबकडे पाठवला आणि तिथे मेस्सीची ट्रायल झाली. बार्सिलोनाचे तत्कालीन स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लेस रेक्साच हे मेस्सीचा खेळ पाहून खूपच प्रभावित झाले.या पोराला आपल्या क्लबमध्ये घेण्यासाठी त्यांनी तातडीने चक्क नॅपकिन पेपरवर मेस्सीशी करार केला. अर्थात त्यानंतर बार्सिलोना क्लबसोबत अधिकृत करार झाला. बार्सिलोनाने मेस्सीच्या उपचाराचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली, पण त्यासाठी मेस्सी आणि त्याच्या कुटुंबाला अर्जेंटिनासोडून स्पेनमधील बार्सिलोना शहरात स्थायिक व्हावे, अशी अट होती.आर्थिक अडचणी, शारीरिक त्रास आणि घरच्यांपासून दूर राहण्याचं दु:खं हे सगळं सहन करण्याच्या मोठ्या संघर्षानंतर मेस्सीचे उपचार पूर्ण झाले. त्याने बार्सिलोनासोबत १० La Liga पदके आणि ४ युएफा चॅम्पियन्स लीग (UEFA Champions League) विजेतेपदे जिंकली.२०११-१२ च्या हंगामात मेस्सीने सर्व स्पर्धांमध्ये मिळून तब्बल ७३ गोल केले, जो एकाच हंगामातील एक जागतिक विक्रम आहे. मेस्सीने जगातील सर्वात प्रतिष्ठित समजला जाणारा Ballon d'Or पुरस्कार विक्रमी ८ वेळा जिंकला आहे..मेस्सी विरुद्ध ख्रिस्तियानो रोनाल्डो...लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो... यांच्यात सर्वकालीन महान कोण? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. पण, आकडेवारी, वैयक्तिक पुरस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय जेतेपदांचा विचार केला तर मेस्सीला GOAT मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.रोनाल्डोसोबतच्या तुलनेने आणि कट्टर स्पर्धेमुळेच मेस्सीला आणखी जिद्दीने खेळण्याची प्रेरणा मिळाली हे नाकारता येणार नाही. २००८ ते २०२६ या काळ फुटबॉलप्रेमींसाठी खेळाचा आनंद देणारा होता कारण दोन महान खेळाडू फुटबॉलच्या मैदानावर आपला करिष्मा दाखवत होते, त्यांच्यातले चुरशीचे सामने पाहणं म्हणजे पर्वणीच.२००८ मध्ये रोनाल्डोने आणि २००९ मध्ये मेस्सीने आपले पहिले बॅलोन डी'ओर पुरस्कार जिंकून या संघर्षाची ठिणगी टाकली. २००९ मध्ये रोनाल्डो रिअल माद्रिद क्लबमध्ये आल्याने मेस्सीसोबतचा त्याचा संघर्ष आणखी वाढला आणि ९ वर्ष या दोघांनी फुटबॉल जगतावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. या दोघांनी मिळून १३ बॅलोन डी'ओर पुरस्कार जिंकले..याआधीही झाला होता निवृत्त पण...केवळ मॅराडोना यांच्यापुरता मर्यादित असलेला अर्जेटिनाचा संघ आता मेस्सीच्या नावाने ओळखला जाऊ लागला. पण, मॅराडोना ( १९८६) यांच्यानंतर अर्जेंटिनाला वर्ल्ड कप जिंकता आला नव्हता आणि ती जबाबदारी मेस्सीच्या खांद्यावर होती.२०१४ चा वर्ल्ड कप, तसेच २०१५ आणि २०१६ च्या कोपा अमेरिका फायनलमध्ये हातातोंडाशी आलेला अर्जेंटिनाचा घास गेला. यामुळे निराश होऊन मेस्सीने २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. पण, जगभरातील चाहत्यांच्या आणि देशाच्या आग्रहास्तव तो पुन्हा खेळायला आला.२०२१ च्या कोपा अमेरिका फायनलमध्ये ब्राझीलला हरवून मेस्सीने अर्जेंटिनासाठी पहिले मोठे आंतरराष्ट्रीय विजेतेपद जिंकले. त्यानंतर २०२२ मध्ये फ्रान्सविरुद्धच्या थरारक फायनलमध्ये विजय मिळवून मेस्सीने अर्जेंटिनाला 'विश्वविजेता' बनवले. त्याने या स्पर्धेत ७ गोल केले आणि 'गोल्डन बॉल' (सर्वोत्कृष्ट खेळाडू) पुरस्कार जिंकला..Premium|Spain FIFA World Cup Victory : विजय स्पॅनिश तरुणाईचा....खंबीरपणे सोबत उभी राहणारी अँटोनेला रोकुझ्झो...मेस्सीच्या या प्रवासात त्याच्या पाठिशी खंबीपरणे अँटोनेला उभी राहिली... अँटोनेला आणि लिओनेल यांची ओळख तो ९ वर्षांचा असल्यापासूनची आहे. लिओनेलचा बेस्ट फ्रेंड आणि संघ सहकारी लुकास स्कॅग्लिआ याची ती बहीण... लग्न करणार तर हिच्यासोबतच, असे लिओनेलने लहाणपणीच ठरवले होते आणि त्याने तसं पत्रही लिहील्याचे त्याचे मित्र सांगतात. १३ वर्षांचा असताना मेस्सी युरोपात स्थायिक झाला, परंतु अँटोनेलाच्या घरी दुःखद प्रसंग घडल्यावर तो तिला आधार देण्यासाठी परतला. तेव्हाच त्यांच्यातील प्रेम सर्वांना समजलं अन् २००९ मध्ये ते जगजाहीर केलं गेलं. २०१७ मध्ये दोघांनी लग्न केलं. या दाम्पत्याला तीन मुलं आहेत...२०२६ च्या वर्ल्ड कपचे स्वप्न थोडक्यात भंगलं...३९ वर्षीय मेस्सीसाठी २०२६ चा वर्ल्ड कप हा शेवटचा असेल हे आधीच ठरले होते आणि त्यामुळे त्याने आणखी एक वर्ल्ड कप जिंकून निवृत्त व्हावे, अशी तमाम चाहत्यांची इच्छा होती. मेस्सीने त्यासाठी जोर लावलाही, परंतु फायनलमध्ये स्पेनने अर्जेंटिनाला पछाड दिली अन् साश्रूनयनांनी मेस्सीने मैदान सोडले.यादरम्यान मेस्सीचा फक्त मैदानावरच नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यातही संघर्ष सुरू होता. त्याचे वडील आजाराशी झुंज देत होते. अखेर ऑगस्टमध्ये त्याच्या वडिलांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले.जॉर्ज मेस्सी फक्त लिओनेल मेस्सी या फुटबॉल वादळाचे वडील नव्हते. वादळाला दिशा देण्यात त्यांचा मोठा हात होता. आपल्या लेकासाठी हा बाप मित्र, मार्गदर्शक, कट्टर समर्थक सगळं काही होता. त्यामुळेच त्यांचं जाणं मेस्सीने मनाला लावून घेतलं.अन् अखेर त्याने काल निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला. मेस्सीने आपल्या कारकीर्दित चाहत्यांना अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले, फुटबॉल मैदानांवर अनेक देखणे गोल केले, प्रतिस्पर्ध्यांना अडवताना पेनल्टी किकचे पराक्रम गाजवले, फुटबॉलप्रेमींना खेळाचा पुरेपूर आनंद दिला.आता एखाद्या क्लबमध्ये खेळताना दिसेलच तो पण ते तेवढंच..मेस्सीच्या या पुढील प्रवासाला शुभेच्छा म्हणताना फॅन्सना जड जाणार आहेच.. पण Show Must Go on....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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