Premium|Mi Savitribai Jotirao Phule Serial : ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिका थांबली, पण विचारांचा प्रवास कायम

‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेची कथा येथे संपत नाही. उलट, या मालिकेने दाखवून दिले आहे, की विचारांना टीआरपीची मर्यादा नसते. समाजाच्या मनात घर करणारे विचार नव्या माध्यमांतून अधिक व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचत राहतात. फुले दांपत्याच्या विचारांवर असलेले जनतेचे प्रेम आणि यूट्यूबवरील अभूतपूर्व प्रतिसाद हेच या प्रवासाचे खरे यश आहे.स्टार प्रवाह’वरील ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ ही मालिका प्रसारणातून थांबली असली, तरी तिच्याभोवती निर्माण झालेली सामाजिक चळवळ आणि जनभावना अधिक ठळकपणे समोर येत आहेत. क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले. त्यामुळे मालिका बंद होणार असल्याचे समजताच राज्यभरातून अभूतपूर्व प्रतिक्रिया उमटल्या.या मालिकेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ मनोरंजनाचा भाग नव्हती. फुले दांपत्याचा संघर्ष, शिक्षणासाठीचा लढा, स्त्री-मुक्तीची चळवळ आणि सामाजिक समतेचा विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या मालिकेने केले. त्यामुळे तिची किंमत केवळ दैनंदिन टीआरपीच्या आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. उलट, ही मालिका भविष्यातील पिढ्यांसाठी एक महत्त्वाचा दृश्य दस्तऐवज किंवा ‘अर्काइव्ह व्हॅल्यू’ असलेला सांस्कृतिक ठेवा ठरू शकते..Premium|Mahatma Phule Bicentenary : ...पण गोष्ट अजून संपलेली नाही !.फुले दांपत्याचा इतिहास आणि विचार जतन करून ठेवण्याचे कार्य या मालिकेने केले आहे. मालिका बंद करण्यामागे टीआरपीचा मुद्दा पुढे आला असला, तरी त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी या निकषावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मालिका बंद होऊ नये यासाठी सामान्य प्रेक्षकांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला. अनेकांनी दूरध्वनी, संदेश आणि समाज माध्यमांद्वारे आपली भूमिका मांडली. इतकेच नव्हे, तर काही प्रेक्षकांनी मालिकेच्या निर्मितीसाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची तयारीही दर्शवली. फुले दांपत्याच्या कार्यावर आणि विचारांवर जनतेचे किती प्रेम आहे, याचे हे जिवंत उदाहरण मानावे लागेल.मालिका थांबल्यानंतर तिच्या प्रवासाने एक नवे वळण घेतले. २० जून रोजी ‘मराठी वारसा’ या यूट्यूब चॅनेलवर मालिकेच्या भागाचा प्रीमियर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन दिवसांत हा भाग दोन लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिला. हा प्रतिसाद केवळ लोकप्रियतेचा आकडा नसून, प्रेक्षकांच्या भावनिक गुंतवणुकीचा आणि विषयावरील विश्वासाचा पुरावा आहे. यामुळे टीआरपीच्या मर्यादित चौकटीबाहेरही मोठा प्रेक्षकवर्ग उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले. यूट्यूबवरील हा प्रयोग मराठी मनोरंजन क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. दूरचित्रवाणीवरील प्रसारण थांबले, तरी दर्जेदार आणि आशयप्रधान मालिका डिजिटल माध्यमांतून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतात, हे या उदाहरणातून दिसून आले आहे. भविष्यात ऐतिहासिक, सामाजिक आणि वैचारिक विषयांवरील मालिकांसाठी यूट्यूबसारखे माध्यम एक प्रभावी पर्याय ठरू शकते. त्यामुळे आशयाला प्राधान्य देणाऱ्या निर्मितींना नवे व्यासपीठ उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.‘स्टार प्रवाह’वरील मालिका बंद होणार असं समजल्यावर महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दांपत्याच्या सामाजिक व सत्यशोधक विचारांचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची मागणी समाजाच्या सर्व थरातून होऊ लागली. त्यामुळे ही मालिका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा कलाकार, तंत्रज्ञ ते अगदी स्पॉटबॉय पर्यंत सर्वांनीच सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे सर्वप्रथम कुणाच्याही मानधनात कपात करायची नाही असा निर्णय घेतला. त्याचवेळी मालिकेच्या आर्थिक वास्तवाकडे पाहिले तर या क्षेत्रातील अनेक आव्हाने समोर येतात. दूरचित्रवाणी क्षेत्रात कलाकार, तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे तीन महिन्यांच्या अंतराने मानधन दिले जाते. मात्र या मालिकेसाठी योगदान देणाऱ्या कलाकार, तंत्रज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना दर महिन्याला मानधन देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. खरं तर हाही क्षेत्रात नवीन पायंडा ठरणार आहे. या मालिकेच्या निर्मितीशी शेकडो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह जोडलेला असल्याने त्यांची आर्थिक सुरक्षितता महत्त्वाची ठरते.‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेची कथा येथे संपत नाही. उलट, या मालिकेने दाखवून दिले आहे, की विचारांना टीआरपीची मर्यादा नसते. समाजाच्या मनात घर करणारे विचार आणि इतिहासातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वे नव्या माध्यमांतून अधिक व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचत राहतात. फुले दांपत्याच्या विचारांवर असलेले जनतेचे प्रेम आणि यूट्यूबवरील अभूतपूर्व प्रतिसाद हेच या प्रवासाचे खरे यश आहे. त्यामुळे लवकरच ही मालिका मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी, तमिळ आणि तेलगू या भाषांमध्येही मालिका करण्यात येणार आहे. ‘मराठी वारसा’ या यूट्यूब चॅनेलवर मालिका प्रसारित करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर तो क्रांतिकारक ठरणार आहे, हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.