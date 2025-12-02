Premium|Air Pollution Mumbai: प्रदूषित हवेत व्यायाम करावा का? AQI खराब असल्यास काय काळजी घ्यावी?

थंडीच्या या दिवसांत सकाळी उठून मॉर्निंग वॉक किंवा जॉगिंगला जायला आवडतं का तुम्हाला? पण सध्याच्या काळात हे आरोग्याला हानीकारक आहे, असं कळलं तर?गुलाबी थंडीत व्यायाम करण्याची इच्छा अनेकांना होते पण सध्या पुण्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत प्रदूषण प्रचंड वाढलं आहे. हवा इतकी प्रदूषित झालीय की मोकळ्या हवेत जायची सोयच उरलेली नाही. डॉक्टर तर सांगतात, तुमच्या शहराचा AQI म्हणजेच हवेची गुणवत्ता वाईट असेल तर बाहेर पडूच नका. अगदी व्यायामासाठीही नको. मग करायचं काय? AQIखराब असेल तर outdoor Exercise करायचा असेल तर नेमकी काय काळजी घ्यावी? सविस्तर जाणून घेऊ...सकाळ प्लसच्या या लेखातून. .दिल्लीमधील air quality index दरवर्षी अधिकाधिक ढासळताना दिसतो. दिल्लीतलं धुरकं आणि तिथल्या हवेतील प्रदूषण यामुळे तर तिथलं जनजीवन विस्कळीत होतं. शाळा बंद होतात. पोरांचे स्पोर्ट्स थांबतात. आता मुंबईही यात मागे नाही. मुंबईतील हवासुद्धा प्रचंड प्रदूषित असल्याचं दिसतंय अशा हवेत व्यायाम केला तर त्याचे अधिकच दुष्परिणाम जाणवतील असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यासंबंधी सगळे मुद्दे समजून घेऊ. .Premium|Delhi Pollution Protest : दिल्लीत प्रदूषणविरोधात रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात नेमकं काय झालं?.मुंबईत हवा प्रदूषणाची काय स्थिती आहे?मुंबईत हवा प्रदूषण प्रचंड वाढलेलं आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील विविध ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेची पातळी प्रचंड प्रमाणात घसरलेली आहे.१ डिसेंबर २०२५ला मुंबईतील हवेची गुणवत्तामुंबई - १०५नवी मुंबई - १४०कल्याण १५२ठाणे - ७०.फक्त मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रातील एकूणच हवेची गुणवत्ता घसरलेली आहे. १ डिसेंबरला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हवेची गुणवत्ता poor म्हणजे अतिशय वाईट अवस्थेत होती.त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, मुंबईजवळचं भिवंडीभिवंडी -३०२पुणे २२०सांगली २१४परभणी २११पिंपरी चिंचवड २०६.मुंबईजवळचं एक ठाणे सोडता बाकी सर्वच आकडेवारी चिंतेत टाकणारी आहे. मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण या शहरांतले आकडे Moderate या श्रेणीमध्ये येतात. या शहरांतलं प्रदूषण दम्याचे विकार, श्वसनाचे विकार असलेल्या व्यक्तींसाठी, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान बाळांसाठी धोकादायक आहे.तर poor या पातळीतलं प्रदूषण निरोगी व्यक्तींनाही आजारी पाडणारं मानलं जातं.चेंबूर, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मालाड, चेंबूर, घाटकोपर, माझगाव येथील अनेक रहिवाशांनी वाढत्या प्रदूषणामुळे श्वास घ्यायला त्रास होण्याच्या किंवा घशाला खवखव होत असल्याची नोंद केली होती.अशा हवेत जिथे बाहेर पडणंही खरंतर टाळलं पाहिजे तिथे व्यायाम करायला हवा का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी इतर काही प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं गरजेचं आहे..Maharashtra Air Pollution: सांगलीची 'हवा' सर्वात चांगली! मालेगाव सर्वात प्रदुषित; मुंबई, नवी मुंबई, पुण्याची स्थिती होत चाललीय गंभीर.हवा प्रदूषण म्हणजे काय? हवा प्रदूषण म्हणजे हवेमधील सूक्ष्म कण (particulate matter) आणि विविध प्रकारचे हानीकारक वायू यांचे मिश्रण. हे प्रदूषक एकटे किंवा एकत्रित स्वरूपात आरोग्याला हानिकारक ठरू शकतात. .प्रदूषित हवेत व्यायाम का करू नये?व्यायाम करताना आपण जास्त वेगाने आणि खोल श्वास घेतो, त्यामुळे प्रदूषित हवा आणि कण फुफ्फुसांमध्ये अधिक खोलवर जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यायाम करताना हवाप्रदूषणाचा परिणाम लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. .हवाप्रदूषणाचे परिणाम हवाप्रदूषणाचा नकारात्मक परिणाम सर्वांवरच होतो पण काही व्यक्तींसाठी ते अधिक घातक ठरते.दमा किंवा COPD सारखी फुफ्फुसांची समस्या असलेले लोक, ज्येष्ठ नागरिक लहान मुले आणि बाळे यांच्यासाठी हवेचं प्रदूषण अत्यंत घातक ठरतं. .ठाण्यात घोडबंदर रस्त्यावर प्रचंड धूळ असते. दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरात जरी गेलात तरी चक्क धुळीचा एक थर तुमच्या नाका आणि तोंडावर जाणवतो. त्यामुळे मी तिथे पळणं बंदच केलंय. कारण पळताना आपण नेहमीपेक्षा जास्त हवा आत घेत असतो. त्यातून प्रदूषकंही शरीरात अधिक प्रमाणात जातात. त्याऐवजी मी कावेसार लेक परिसरात व्यायामाला जातो. तिथे झाडांखाली व्यायाम करणं मला मानवतं.सागर दामले, फिटनेसविषयी जागरुक नागरिक.हवेच्या प्रदूषणात वाढ झाल्यासदम्याचे झटकेCOPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) तीव्र होणेश्वास घ्यायला त्रासघशात खवखवखोकलाआदी त्रास होतात. दीर्घकाळ प्रदूषित हवेत राहिल्यास निरोगी व्यक्तींमध्येही फुफ्फुसांचे तसेच इतर आजार विकसित होऊ शकतात. श्वास घ्यायला त्रास होतो. घशाचे आजार होतात. .जॉगिंग, पळणं यासारखे व्यायाम शरीराची ऑक्सिजनची गरज वाढवतात. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी श्वासोच्छ्वास वेगवान आणि खोल होतो. त्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये PM2.5, PM10, नायट्रोजन डायऑक्साइड, ओझोनसारखे सूक्ष्मकण, अॅलर्जन्स आणि विषारी वायू अधिक प्रमाणात आणि अधिक खोलवर जातात.प्रदूषित हवेत धावताना आपण दोन ते तीन पट अधिक प्रदूषकं श्वसनावाटे शरीरात ओढून घेत असतो. हे सूक्ष्मकण फुफ्फुसांच्या आतपर्यंत शिरतात आणि त्रास देतात. कधी सूज तर कधी इतर काही अधिक तीव्र आजार होतात..Premium|Kerala Chakara Mud Bank : केरळचा अद्वितीय ‘चकारा’ धोक्यात; मच्छीमारांचा विश्वास आणि संकट.प्रदूषित हवेत व्यायाम करताना कोणती काळजी घ्यावी? जर तुम्ही मोकळ्यावर व्यायाम करणार असाल तर शक्यतो प्रदूषित हवेत तो करूच नये.त्याऐवजी घरातच जिन्यांवरून चढ-उतार करणे, योगासने अथवा इतर व्यायामाचे प्रकार करता येतील.योगासनांतील भुजंगासन श्वसन संस्थेसाठी उपयोगी ठरतं. श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम करा, ज्यामुळे फुफ्फुसांना चांगला व्यायाम होईल, लक्षात घ्या अतिरीक्त ताण द्यायचा नाहीये. रहदारीच्या रस्त्यांजवळ व्यायाम करणं टाळा. .कधीकधी असं वाटतं की सकाळी लवकर व्यायाम करावा, म्हणजे वाहनांच्या गर्दीआधी व्यायाम होऊन जाईल पण कधीकधी त्या वेळी धुके आणि धुरके असू शकते. जे पटकन लक्षात येत नाही. त्यामुळे मोबाइलवर AQI पाहून बाहेर पडलेलं बरं..धावायचंच असेल तर AQI 200 पेक्षा जास्त असेल, तर बाहेरील व्यायाम टाळा. त्याऐवजी ट्रेडमिल, जिम किंवा घरातील व्यायाम हे पर्याय वापरावेत. बाहेर धावणे टाळता येत नसेल, तर प्रमाणित N95 मास्क वापराअति रहदारीच्या रस्त्यांपासून लांब जाशक्यतो हिरवाई असलेल्या, हवेशीर जागा निवडा.. 