Quite Cutting, Quite Hiring, Quite Firing हा शांतीत क्रांतीचा कॉर्पोरेट मामला आहे तरी काय?

करोनाकाळ उलटून गेला तरी त्याचा प्रभाव पूर्णपणे संपलेला नाही. या काळात अनेक उद्योगधंद्यांचे कंबरडे मोडले. अनेकांच्या नोकऱ्या मिळाल्या. अनेकांच्या व्यवसाय थांबले, संपले अथवा होते त्यापेक्षा त्यातील उलाढाल कमी झाली.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातही या काळाने अनेक बदल केले. वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुळली. पण मग कर्मचाऱ्यांना ऑफिसात आणण्यासाठी एचआरने कंबर कसावी लागली.

या सगळ्याच्या निमित्ताने Bare Minimum Monday, Moonlighting , Quiet Quitting, Quiet Hiring, Quiet Firing, Rage Applying, Resenteeism असले अनेक अनोळखी शब्द आता आपल्या ओळखीचे झाले आहेत. आता त्यात आणखी एक भर पडलीय ती म्हणजे क्वाएट कटिंग या शब्दाची. काय आहे, याचा अर्थ?

Quite Cutting म्हणजे नोकरीवरुन काढून टाकणे आहे, जबरदस्तीने राजीनामा घेणे की आणखी काही?

समजून घेऊया.

Quite Cutting, Quite Hiring, Quite Firing हे तीन शब्द एकसारखे वाटतात पण त्यातला फरक थोडासा समजून घेऊया

Quite Cutting - यामध्ये कर्मचाऱ्यांना थेट नोकरीतून कमी केलं जात नाही तर त्यांना नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. बरेचदा त्या खालच्या पदांवरसुद्धा असू शकतात. या पद्धतीमुळे नवीन कर्मचाऱी घेणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, अथवा एखाद्या कर्मचाऱ्याला कामावरुन काढल्यामुळे त्याला द्यावा लागणारा अधिकचा भत्ता, मोबदला उर्फ सेव्हरन्स पे हे सगळं वाचतं.

Quite Hiring - नवीन भरती करणं तर गरजेचं आहे पण तेवढं बजेट नाही किंवा तेवढे पैसे कंपनीला खर्च करायचे नसतील तर आहेत त्याच कर्मचाऱ्यांवर अधिकच्या जबाबदाऱ्यांचा बोजा टाकला जातो अथवा त्यांची पुर्ननेमणुक, पुर्नविस्थापन केलं जातं.

Quite Firing - हा काहीसा अमानुषच प्रकार आहे. या प्रकारामध्ये थेट कुणालाच कामावरुन काढलं जात नाही मात्र अशी परिस्थिती (बरेचदा जाणुनबुजून) तयार केली जाते की, कर्मचारी स्वत:च नोकरी सोडून निघून जाईल.

इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका लेखात प्रोफेशनल ह्युमन रिसोर्स मेंबरशिप असोसिएशन, सोसायटी फॉर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट यांच्या सीईओ असलेल्या आँचल खन्ना यांनी याविषयी मत व्यक्त केलं आहे.

आँचल म्हणतात, टाळेबंदी, करोना काळ यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली. त्यामुळे विविध व्यवसाय आपलं स्वरुप आणि व्यापार करण्याची पद्धत बदलत आहेत. बिझनेस टार्गेट्समध्ये बदल होतो आहे.

Quite Cutting, Quite Hiring, Quite Firing यांचा परस्परसंबंध

रिअसाइनिंग म्हणजे पुन्हा नियुक्ती करणे ही काही नवीन संकल्पना नव्हे. नवे कर्मचारी घेणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, ज्या कर्मचाऱ्यांना संस्थेतून काढले आहे त्यांना त्याचा भत्ता देणे हे सगळं संस्थेसाठी महाग पडू शकतं. सध्या आर्थिकदृष्ट्या अनिश्चिततेच्या काळात तर अधिकच.

तज्ज्ञांच्या मते Quite Hiring मध्ये आहेत त्याच कर्मचाऱ्यांवर एकतर नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात किंवा नव्या पदांवर त्यांच्या नेमणुका केल्या जातात. तर

Quite Firing हा खर्च कपातीचाच एक भाग आहे. काहीवेळा संस्थेतील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण देण्यात कमी पडतात आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडावीशी वाटते तर काहीवेळा संस्थेतील व्यवस्थापक जाणुनबुजुन कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात, त्यातून अशी परिस्थिती निर्माण करतात की, कर्मचाऱ्याकडे नोकरी सोडण्यावाचून पर्यायच उरत नाही.

Quite Cutting आणि Quite Firing यात बराच फरक आहे.

अनेकदा Quite cuttingमध्ये व्यवसायाच्या पद्धतीत बदल करताना संस्था कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करत नाही तर अधिकची अथवा वेगळी कामे करायला सांगते.

नोकरी वाचल्यामुळे कर्मचारी सुटकेचा निश्वास सोडतात खरा पण बऱ्याच उदाहरणांमध्ये हे सिद्ध झालं आहे की, नोकरी जरी वाचली तरी अधिकच्या कामाचा बोजा नोकरी जाण्याच्या दु:खापेक्षा अधिक त्रासदायक ठरतो.

व्यवसाय सल्लागार काय म्हणतात?

अनेकदा अशा गोष्टी घडत असतील तर कर्मचाऱ्यांना त्याकडे धोक्याचा इशारा म्हणूनच पाहावे. कारण आहात त्यापेक्षा खालच्या स्तरावर कर्मचाऱ्यांची नेमणुक, परगावी नेमणुक अथवा बंद होण्याची टांगती तलवार असलेल्या विभागात बदली करणे ही काही नोकरी टिकण्याच्या दृष्टीने फारशी बरी लक्षणं नव्हेत. असं मत रॉबर्ट मॅट्युसन यांनी व्यक्त केलं. ते एक्झिक्युटिव्ह कोच आहेत आणि व्यवसाय सल्लागार आहेत.

संस्थेच्या मनुष्यबळ (HR) विभागापुढे कोणत्या अडचणी आहेत?

एकीकडे कर्मचाऱ्यांसाठी या सगळ्या गोष्टी कठीण असतातच. पण कंपनीतील मनुष्यबळ विभाग अर्थात एचआरसाठीही ते कठीण असते. कारण अनेकदा अशाप्रकारे विस्थापन, पुर्ननेमणुका, कमी महत्त्वाच्या पदांवर बदली अशा गोष्टी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करतात.

त्यात काही कर्मचारी अशा नियुक्तींवर आक्षेप घेतात. त्यामुळे एचआरला या सगळ्यातून कर्मचाऱ्यांचं आणि कंपनीचं हित साधणं अशी कठीण कामगिरी पार पाडावी लागते.

अर्थात आपल्या क्षेत्रातील कल लक्षात घेऊन व्यवसायात फेरबदल करणे, कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून काढून घेणे, आदी गोष्टी केल्यास अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्याची नामुष्की टाळता येऊ शकते.