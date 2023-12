India Super Power अर्थसत्ता दारात आणण्यासाठी गरज आहे 'क्रेडिबल इंडिया' मोहिमेची

भारताचा आर्थिक उदय अटळ आहे काॽ भारताबाबतच्या आशावादी विचारसरणीची अलिकडची ही फेरी आधीच्या पुनरावृत्त्यांपेक्षा वेगळी असू शकेल, पण या देशाला या आश्वासनावर खरे उतरण्यासाठी अजुनही प्रमुख आव्हानांना Challenges तोंड द्यावे लागणार आहे.

वर्ष २०००२ मध्ये भारत सरकारने इन्क्रेडिबल इंडिया नावाची एक सर्वव्यापी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन मोहीम सुरू केली. आज त्याला तशाच धर्तीवर इनएव्हिटेबल इंडिया नावाची मोहीम सुरू करावी लागणार आहे. देशातील उत्साही वर्गच नव्हे, तर जागतिक विश्लेषकांच्या समूहानेही भारताला आगामी महान अर्थशक्ती Financial Super Power जाहीर केले आहे. What Are the Challenges and opportunities for India to Become Financial Supe Power

भारत ही वर्ष २०७५ पर्यंत जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था Economy बनेल, असे भाकीत गोल्डमन साश संस्थेने केले आहे तर फायनान्शियल टाइम्सच्या मार्टिन वूल्फ यांनी वर्ष २०५० पर्यंत भारताची क्रयशक्ती अमेरिकेपेक्षाही ३० टक्क्यांनी मोठी असेल, असे सूचित केले आहे. भारताबाबतच्या आशावादाच्या अशाच लाटांतून आपण याआधीही गेलो आहे. पण जमिनीवरील वास्तव मात्र भारताच्या अगदी अतिउत्साही विजेत्यांनाही निराश करुन सोडत आले आहे.

भारत चीनला मागे टाकेल अशा धाडसी भाकितांपासून (चीनची अर्थव्यवस्था अद्यापही भारतापेक्षा पाचपटीने मोठी आहे) ते मॅकिन्सेच्या भारतीय ग्राहकांबद्दल वर्ष २००७ मधील बर्ड ऑफ गोल्ड आश्वासनापर्यंत (जे कधीच प्रत्यक्षात उतरले नाही), धोरण बदल आणि भारताशी व्यापार करण्यातील विश्वासाच्या पेचप्रसंगांपाठोपाठ आलेल्या विनियंत्रणापर्यंत, साथ नसतानाही उद्ध्वस्तकारी काळापर्यंत भारताचा आश्वासित अटळ उदय हा मायावी राहिला आहे.