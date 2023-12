"महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव आहे" सुप्रिया सुळे यांनी 'या' चार विधेयकाचा केला उल्लेख

४. Criminal Law Amendment

Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023 Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita,2023 Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 ही तीनही विधेयक ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेत मांडली होती.

यावर जे बदल सुचविण्यात आले होते ते बदल करण्याऐवजी ही विधेयके पुन्हा लोकसभेत मांडून निलंबित खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आली.

यामध्ये राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह असा बदल करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार सशस्त्र, हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांवर देशद्रोहाच्या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला जाणार आहे.

या तीन विधेयकाच्या माध्यमातून "पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट" आहे असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

