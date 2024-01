Health Research: आहारात भाज्यांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या महिलांना काय फायदा?

मुंबई : तुम्हाला जर उतारवयात कोणत्याही दीर्घकालीन आजारांशिवाय जगायचं असेल तर त्याची सुरुवात तरुण वयापासूनच करा..

तीस वर्षाच्या दीर्घकालीन अभ्यासातून ही बाब समोर आलीय की, रोजच्या आहारात तीन टक्के शाकाहारातील प्रथिनांमुळे उतारवयात ३८ टक्के स्त्रिया या दीर्घकालीन आजारांपासून लांब राहतात राहून निरोगी आयुष्य जगतात.

४८ हजार महिलांवर केलेल्या अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे.

अमेरिकेतील टफ्ट्स संशोधन विद्यापीठाने (Tufts University) याबाबतचा अभ्यास केला आहे. 'द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल नुट्रीशियन' (The American Journal of Clinical Nutrition) मध्ये १७ जानेवारी रोजी हा अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

जीन मेयर यूएसडीए मानवी पोषण संशोधन केंद्राच्या संशोधकांच्या नेतृत्वात हा अभ्यास करण्यात आला आहे.

४८ हजार महिलांवर अभ्यास

४८ हजार महिलांनी दिलेल्या स्व अहवालातील डेटाचे विश्लेषण संशोधकांनी केले असता त्यांना असे आढळून आले की, ज्या महिलांनी त्यांच्या आहारात भाज्या, फळे, शेंगभाज्या, ब्रेड यांचा समावेश अधिक केला त्यांना हृदयरोग, कर्करोग, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्य हे कमी प्रथिने घेणाऱ्यांच्या तुलनेत चांगले आढळून आले आहे.

१९८४ मध्ये ज्या महिलांचे वय ३८ ते ५९ या वयोगटातील होते आणि ज्या शारीरिक आणि मानसिकरीत्या निरोगी होत्या अशा ४८ हजार महिलांची यासाठी निवड करण्यात आली होती.

विविध संस्थांच्या मदतीने महिलांच्या खाण्याच्या डेटा यासाठी वापरण्यात आला आहे. १९८६ ते २०१६ पर्यंतच्या कालावधीत दर चार वर्षाने गोळा केलेल्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

(plant protein plays an important role in the promotion of healthy aging and in maintaining positive health)