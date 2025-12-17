Premium|Nuclear Power Generation : आण्विक क्षेत्रातील खासगी ‘ऊर्जा’

खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना लहान, सुरक्षित आणि आटोपशीर अणुभट्टी उभारून अणुऊर्जानिर्मिती करण्यात रस आहे. लहान भट्टी उभारण्यासाठी कमी वेळ आणि कमी भांडवल लागते. हे शक्य करण्यासाठी १९६२ मध्ये केलेल्या काही कायद्यांत बदल आवश्यक आहेत. यासंबंधित विधेयक लवकरच संसदेत येत आहे. ते मंजूर होण्यासाठी अणुऊर्जेच्या बाबतीत असणारे गैरसमज दूर व्हायला पाहिजेत. लहान अणुभट्टी उभारून अणुऊर्जानिर्मितीत खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना परवानगी देण्यासंबंधीचे विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात या विषयाकडे साक्षेपाने पाहण्याची गरज आहे. आपल्याला ज्ञात असलेले ब्रह्मांड अणू-रेणूंनी बनलेले आहे. आपण स्वतःच अणूंनी तयार झालेलो आहोत. तरीही अणू हा शब्द कुठे ऐकण्यात किंवा वाचण्यात आला की, अनेकांच्या मनात नकारात्मक भावना उमटतात. कारण अणूचा संबंध अणुबॉम्ब, अणुस्फोट, अणुसंहार या ‘इतरेतर द्वंद्व’ समासाबरोबर येतो. तथापि अणुऊर्जा किंवा अणुशक्ती या ‘वैकल्पिक द्वंद्व’ समासाचा आपल्याला विसर पडतो. शेती, वैद्यकशास्त्र, औषधनिर्मिती, वीजनिर्मिती आदी क्षेत्रात अणूंच्या अंतरंगातील क्षमता उपयुक्त असल्याचे तंत्रज्ञांच्या पूर्वीच लक्षात आले होते. साहजिकच शांततेच्या कार्यासाठी अणुऊर्जा वापरण्यासाठी संशोधन सुरु झाले. त्यात यश मिळू लागले. सध्या वीजनिर्मितीकरीता अणुइंधनाचा वापर ३१ देशांमध्ये केला जातोय. .Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.अणूंचे वैशिष्ट्य काय, तर ते एकमेकांना जोडले तरी ऊर्जा निर्माण होते आणि त्यांचे विभाजन केले तरीही ऊर्जा निर्माण होते. अणूंचे संमीलन होते तेव्हा दोनपेक्षा जास्त हलक्या अणूंचे केंद्र जोडले जाऊन ‘जड’ केंद्रक तयार होते, आणि त्यावेळीही खूप ऊर्जा बाहेर पडते. युरेनियमसारख्या अणूच्या गाभ्यावर (केंद्रावर) विशिष्ट वेगाने न्यूट्रॉनचा भडिमार केला की त्या अणूचे विभाजन होते आणि त्यातून उष्णतेच्या स्वरूपात ऊर्जा प्रक्षेपित होते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर युरेनियम अणू ‘फोडला’ तरी ऊर्जानिर्मिती होते आणि हायड्रोजनचे अणू जोडले गेले तरी ऊर्जा निर्माण होते. याला इंग्रजीत अनुक्रमे ‘फिशन’ आणि ‘फ्युजन’ म्हणतात. जगात अणुऊर्जा निर्मितीसाठी ‘फिशन’ वापरतात. अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांनी चिमूटभर पदार्थात महाऊर्जा असते, असं नमूद केलं होतं. एक ग्रॅम युरेनियममधील ऊर्जा वापरल्यास एका मोटारीमधून पृथ्वीला चारशे वेळा प्रदक्षिणा घालता येतील किंवा एक इस्त्री सतत दोन हजार वर्षे वापरता येईल! तथापि अणुऊर्जेचा वापर अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी करता येतो, असं लक्षात आलं. युद्धात अणुबॉम्बचा वापर केल्यावर किरणोत्सर्जन होते. त्याबरोबर प्रचंड वित्तहानी आणि प्राणहानी होते. यामुळे अणुबॉम्ब, अणुसंहार, अणुस्फोट, किरणोत्सर्जन, प्रदूषण अशा शब्दांचा वापर होतो. साहजिकच सर्वसामान्य जनतेचं अणुशक्तीबद्दल प्रतिकूल मत तयार होतं आणि त्यांच्या मनात नकारात्मक भावना रुजतात. अणुशास्त्राचे संशोधन झाल्यावर या तंत्राचा उपयोग शेती, वैद्यकशास्त्र, औषध-निर्माणशास्त्र आणि वीजनिर्मिती करिता होतो हे कळले. अणुशक्तीच्या या पैलूंकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अणुऊर्जा हा एक कार्बनमुक्त आणि विश्वसनीय वीजनिर्मितीचा मार्ग आहे. काही अणूंच्या आयसोटोपच्या (किंवा समस्थानिकांच्या) किरणोत्सर्जनाचा उपयोग कर्करोगावर उपचारासाठी; अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे आणि ते टिकवणे साठीही होतो. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिसूक्ष्म मोजमापासाठी आणि नॅनोतंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी होतो. याचा अर्थ किरणोत्सर्गी अणूंचे विधायक उपयोग असतात. त्याचा लाभ लोकांना व्हायला पाहिजे..सुरक्षिततेची व्यवस्थाभारताने अणुचाचण्या घेण्यासाठी स्वदेशी अशा ‘सायरस’ आणि ‘ध्रुव’ अणुभट्टीतून प्लुटोनियम मिळवले होते. नंतर अत्यंत कुशलतेने त्याला शुद्ध स्वरूपात आणून त्याच्या योग्य मोजमापाच्या सळया तयार केल्या. हे साध्य करताना सर्व प्रकारची सुरक्षा आणि गुप्तता राखलेली होती. भारतात थोरियमचे पुरेसे साठे आहेत. त्यामार्फत कायम तप्त असलेले प्लुटोनियम मिळवण्यात आले. प्लुटोनियमयुक्त अणुइंधन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, ते किरणोत्सर्गी असल्याने त्याच्या सुरक्षतेबाबत अनेकांच्या मनात भीती दाटून येते. विशेषतः चेर्नोबिल (१९८६) आणि त्सुनामीमुळे २०११मध्ये फुकुशिमा डाय-इची (जपान) येथील अणुभट्टीमध्ये झालेल्या दोन अपघातांमुळे लोकांमध्ये अणुऊर्जेसंबंधी संशय आणि भय वाटू लागले. चेर्नोबिल अपघातामुळे काही लोक मरण पावले आणि काहींना किरणोत्सर्गाचा त्रास झाला. परंतु फुकुशिमा डाय-इची मध्ये कोणी मरण पावल्याची नोंद झालेली नाही. पूर्वीच्या चुका लक्षात आल्यामुळे अणुभट्टीच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था अत्यंत दर्जेदारपणे राखली जात आहे. तसेच प्लुटोनियम आणि त्याच्या किरणोत्सर्जनामुळे मानव-प्राणी मृत्यू पावल्याची नोंद कोठेही झालेली नाही. प्लुटोनियम मूलद्रव्य मानवनिर्मित आहे आणि ते पूर्ण बंदोबस्तातच बनवले जाते. ते निसर्गात मिळत नाही. मात्र ते पृथ्वीच्या अत्यंत खोलवर भागात अतिसूक्ष्म स्थितीत असू शकते.प्लुटोनियम मिळवण्यासाठी भारताला सुरुवातीला अणुभट्टीमध्ये युरेनियमचा वापर करावा लागतो. त्यातून उपपदार्थ म्हणून प्लुटोनियम तयार होते. नंतर प्लुटोनियम आणि थोरियम वापरून त्यातून अधिक अणुइंधन तयार करण्याची पद्धत वापरायची. आपल्याकडे थोरियमचे साठे आहेत. त्यामुळे अणुइंधनाच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर होऊ शकतो. ही तीनस्तरीय योजना आहे. सध्या भारताकडे पुरेसे प्लुटोनियम असू शकते. वीजनिर्मितीमध्ये अणुइंधनाचा वापर अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. भारताच्या विकासाला गती प्राप्त व्हावी म्हणून अणुऊर्जा वापरली जात असली त्याचे प्रमाण कमी आहे..जगामध्ये जी एकूण वीजनिर्मिती होते त्याच्या नऊ टक्के वीज अणुभट्टीमधून निर्माण होत आहे. भारतात ते प्रमाण सव्वातीन टक्के आहे. अमेरिकेमध्ये ९४ अणुभट्ट्या असून तिथे एकूण गरजेच्या सुमारे १८ टक्के वीजनिर्मिती होते, तर युरोपमधील देश सरासरी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊर्जा अणुभट्ट्यांमधून मिळवतात. चीन आणि फ्रान्समध्ये पन्नासपेक्षा जास्त अणुभट्ट्या आहेत आणि ते त्यातून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती करतात. जगातील ३१ देशांमध्ये थोड्या-फार प्रमाणात अणुऊर्जा वापरून वीजनिर्मिती केली जाते. कोळसा आणि खनिज तेल वापरून विद्युतनिर्मिती केली तर प्रदूषण होते आणि वातावरणात कार्बन डायॉक्साईडचे प्रमाण वाढते. शिवाय हे दोन्ही स्रोत सतत वापरल्यामुळे केव्हातरी ते संपणार आहेत. त्यानंतर जलविद्युत निर्मिती, सौर-पवनऊर्जा, बायोमास असे मोजके आणि मर्यादित पर्याय ऊर्जानिर्मिती करीता उपलब्ध राहतील. काही काळानंतर जगाला अणुऊर्जेखेरीज पर्याय राहाणार नाही, असं तज्ज्ञ म्हणतात.भारतात अणुऊर्जेमार्फत वीजनिर्मिती फक्त सरकारच्या ‘न्यूक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन’सारख्या संस्थांमधून होत असते. देशाची प्रगती अधिक वेगाने होणं गरजेचं आहे. आपल्याकडे सध्या २३ अणुवीज केंद्रांमधून नऊ गिगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. हे प्रमाण २०३५ पर्यंत निदान २५ गिगावॉट व्हावे, असे सरकारी धोरण आहे. खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांना लहान, सुरक्षित आणि आटोपशीर अणुभट्टी उभारून अणुऊर्जानिर्मिती करण्यात रस आहे. लहान भट्टी उभारण्यासाठी कमी वेळ आणि कमी भांडवल लागते. .हे शक्य करण्यासाठी १९६२मध्ये केलेल्या काही कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. यासंबंधित विधेयक लवकरच संसदेत येत आहे. ते मंजूर होण्यासाठी अणुऊर्जेच्याबाबतीत असणारे गैरसमज दूर व्हायला पाहिजेत. विधेयक मंजूर होण्यासाठी विधायक आणि रचनात्मक सूचना लोकप्रतिनिधींकडून आल्या पाहिजेत. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास ते साध्य होऊन खासगी क्षेत्रातही अणुऊर्जेमार्फत सुलभतेने वीजनिर्मिती होईल. त्याचा फायदा उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना आणि सर्वांनाच होईल, अशी आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 