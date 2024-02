Job Burnout : ऑफिसच्या कामामुळे तुम्हीही तणावात आहात का?

अनावश्यक ताणाखाली वर्षानुवर्षे काम केल्याने एखाद्या व्यक्तीची जी ऊर्जा एरवी ३०-४० वर्षे वेगवेगळ्या कामांसाठी हळूहळू वापरणे अपेक्षित असते; ती ऊर्जा १५-२० वर्षात, कधी कधी पाचच वर्षात वापरून होते.

अशा वेळेस काय होईल? आपल्याकडे असलेला ऊर्जेचा साठा मर्यादित आहे. ही ऊर्जा कमी झाली किंवा संपली तर आपले शरीर आणि मनही योग्यरितीने कसे चालणार?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD-11) - रोगांच्या अधिकृत संग्रहानुसार बर्नआउटचे आता ‘लक्षण’ म्हणून वर्गीकरण केले गेले आहे.

Burnout is now categorized as a ‘syndrome’ that results from ‘chronic workplace stress that has not been successfully managed’

असे जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते. ‘यशस्वीरित्या व्यवस्थापित केला न गेलेला कामाच्या ठिकाणचा तीव्र ताण,’ हे लक्षणाचे मूळ आहे.

आंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरणात रोजगार किंवा बेरोजगारीशी संबंधित समस्यांमध्ये बर्नआउट दिसून येते. या हँडबुकनुसार बर्नआउटचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे:

ऊर्जा कमी होणे किंवा थकवा जाणवणे.

नोकरीशी/ कामाशी बांधिलकी तसेच भावनिक ओढ कमी होणे व त्यासंबंधित नकारात्मकतेची भावना वाढीस लागणे.

व्यावसायिक कार्यक्षमता कमी होणे.

प्रत्येक व्यक्तीनुसार ही लक्षणे कमी जास्त होऊ शकतात. मात्र सततचा थकवा, काम किंवा कामाच्या ठिकाणाबद्दल नावड असणे, कामासाठी योग्य प्रेरणा न मिळणे, कामात चालढकल करणे या सर्व गोष्टी बर्नआउटची चिन्हे आहेत.

बर्नआउटचे निदान करताना नैराश्य व चिंता या दोन मुद्द्यांची सरमिसळ व्हायला नको कारण बर्नआउट ही अवस्था म्हणजे नैराश्य व चिंता या मानसिक आजारापेक्षा वेगळी अवस्था आहे.

याव्यतिरिक्त, हे लक्षण कामाच्या वातावरणापुरते मर्यादित आहे आणि ते एखाद्या व्यक्तीच्या एकूण जगण्याशी जोडले जाऊ नये.

बर्नआउटची स्थिती व्यक्तींच्या कार्यकुशलतेशी संबंधित नसून ज्या वातावरणात ती व्यक्ती काम करते त्या वातावरणातील तणावाशी संबंधित आहे.

त्यामुळे बर्नआउटवर उपाय करताना कामाच्या ठिकाणी वातावरण योग्य ठेवणे यावर भर असायला हवा.

कर्मचाऱ्यांनी आठवड्याला ७० तास काम करायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होणाऱ्या आपल्या देशात या घडीला बर्नआउट एक मोठा ‘सायलेंट किलर’ आहे.

मॅकिन्से हेल्थ इन्स्टिट्यूटच्या २०२३मधील सर्वेक्षणानुसार भारतातील प्रतिसाददात्यांनी बर्नआउट लक्षणे सर्वाधिक म्हणजे ५९ टक्के नोंदवली आहेत.

भारतीय कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी सर्वाधिक थकवा (६२ टक्के) नोंदविला, त्यानंतर जपान (६१ टक्के) आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये कामाच्या ठिकाणी कमीत कमी २२ टक्के थकवा नोंदविला गेला.