कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आवाक्यात नसलेले एकच क्षेत्र आहे ते म्हणजे प्रतिभेचे..

मुळात `आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ (Artificial Intelligence) हा शब्दप्रयोगच या अभ्यास शिबिराच्या प्रस्तावातून निघाला. त्यामुळे त्याविषयी काही सांगणे आवश्यक ठरावे.

अशा प्रकारची कार्यशाळा घेण्याची कल्पना मुळात डर्टमाऊथ कॉलेजच्या जॉन मकार्थीची. त्यासाठी त्याने प्रस्ताव तयार केला.

रॉकफेलर फाउंडेशनच्या वेगवेगळ्या संस्थांकडून आर्थिक मदतही मागितली. या परिषदेचा कालावधी साधारण दोन महिन्यांचा राहणार असून, तिच्यात भाग घेण्यासाठी दहा तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात येणार होते.

‘The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of human learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that machine can be made to simulate it.’ त्याचप्रमाणे ‘An attempt will be made to find how to make machine language form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans and improve themselves,’ असा मकार्थीच्या प्रस्तावाचा आशय होता.

हा प्रस्ताव करण्यात मॅकार्थीबरोबर मार्विन मिन्स्की, नथॅनिअल रोचेस्टर आणि क्लॉड शॅनन यांचा सहभाग होता.

१९५६च्या या परिषदेनंतर कृबुच्या अभ्यासक्षेत्राने बरेच चढउतार पाहिले. २००६मध्ये या घटनेला ५० वर्षे झाली. त्याचे निमित्त करून डर्टमाऊथ कॉलेजमध्येच AI@50 या नावाने एक परिषद भरवून १९५६च्या परिषदेचा सुवर्णमहोत्सव केला गेला.

या परिषदेत कृबुक्षेत्राच्या गेल्या २५ वर्षांतील प्रगतीचा वेधही घेण्यात आला. या बाबी विचारात घेतल्या तर ही एकमेवाद्वितीय गोष्ट मानावी लागेल.