Premium|Cockroach Janata Party : जनतेच्या असंतोषाला नवी राजकीय दिशा मिळणार की सोशल मीडियापुरताच गाजावाजा?

भारतीय राजकारणात १३ ते १४ वर्षांपूर्वी एक वादळ निर्माण झाले होते. देशभरात समोर येत असलेले अनेक गैरव्यवहार, त्यात अडकलेले बडे राजकीय नेते हा विषय ऐरणीवर असतानाच दिल्लीत निर्भया प्रकरण घडले व देशातील असंतोषाने कळसाध्याय गाठला. त्यावेळी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी सरकारविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन छेडले व त्याला देशभरातून जोरदार पाठिंबा मिळाला. त्याचे राजकीय परिणाम व त्यातून कोणाला फायदा झाला हा इतिहास आपल्याला ज्ञात आहेच. आज पुन्हा त्याच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली दिसत आहे. देशात वाढत्या महागाईमुळे जनतेमध्ये क्षोभ असतानाच ‘नीट’ परीक्षेचा फुटलेला पेपर, सीबीएसईच्या पेपर तपासणीत दिसून आलेल्या त्रुटी यांमुळे तरुण व विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला. नेमके त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान युवकांना उद्देशून कथित ‘कॉक्रोच’ हा शब्दप्रयोग केला व त्यातून जनतेतील क्षोभाचा उद्रेक झाला नसता तरच नवल. या उद्रेकाला वाट निर्माण होणे गरजेचेच होते व ती निर्माण करून दिली अभिजित दीपके या युवकाने दिलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या पर्यायातून! .Cockroach Janata Party: केंद्र सरकार झुरळांना घाबरतय...समाज माध्यमांवर या पक्षाला तुफान प्रतिसाद मिळाला व संस्थापक दीपके यांनी दिल्लीत येऊन जंतर-मंतरवर शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरू केले. भारतीय राजकारणात बदल घडवून आणण्याचे असेच स्वप्न एकेकाळी आम आदमी पक्षाने पाहिले होते. मात्र, या दोन्हींत एक मूलभूत फरक दिसतो, तो म्हणजे ‘आप’मागे लोकांमध्ये जाऊन केलेले काम, लोकांसाठी केलेला संघर्ष आणि जनाधार होता. दीपके यांच्या पक्षाला केवळ समाज माध्यमांवर मिळालेले फॉलोअर्स एवढाच आधार आहे. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो, हा पक्ष भारतीय राजकारणात मोठा बदल घडवून आणण्यात यशस्वी ठरेल, अथवा नाही. कॉक्रोच जनता पक्षाने केलेल्या मागण्या सर्वसामान्य जनतेच्या सतावणाऱ्या प्रश्नांपैकीच आहेत. त्यात निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना राज्यसभेत पाठवू नये, एखाद्या नागरिकाचे मतदानाचे नाव वगळले गेल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कठोर कारवाई करावी, संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्यावे, उद्योगपतींच्या मालकीच्या मीडिया संस्थांचे परवाने रद्द करावेत आणि पक्षांतर करणाऱ्या खासदार-आमदारांना २० वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी. दीपके यांना मिळालेल्या सव्वादोन कोटी फॉलोअर्सनी या मागण्यांना आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. हा पाठिंबा एखाद्या मोठ्या आंदोलनात परावर्तित होतो का मोठा प्रश्न होता व दीपके यांच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनाने या प्रश्नाचे काही प्रमाणात उत्तर नक्कीच मिळाले आहे. मात्र, हे आंदोलन नक्की कोणत्या दिशेने जाते, याकडे जनतेचे लक्ष असणार आहे..अभिजित दीपके व त्यांनी निवडलेल्या तरुण नेत्यांना राजकारणातील प्रत्यक्ष आव्हानांचा अनुभव नाही. भारतीय जनता पक्षाचे गेल्या काही वर्षांतील राजकारण पाहिल्यास, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्यासाठी आव्हान ठरण्याच्या आतच नेस्तनाबूत करीत असल्याचे दिसते. याचे पुरावे महाराष्ट्र, दिल्ली व त्यानंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही दिसून येत आहेत. त्यामुळे दीपके राजकीय पक्ष स्थापन करून सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देऊ शकतील, हा प्रश्न सध्या तरी खूपच दूरचा आहे. प्रश्न दीपके तयार करू पाहत असलेल्या पर्यायाचा नसून, त्याला बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत लोक किती पाठिंबा देतात, हा आहे. देशातील विरोध पक्ष सध्या निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला वाट मोकळी करून देण्यात अयशस्वी ठरले, हे वास्तवही विसरून चालणार नाही. टोकाच्या अस्वस्थ परिस्थितीत लोकांचा राग कोणत्या दिशेला जाईल, हे सांगणे कठीण असते. भविष्यात कॉक्रोच जनता पक्ष प्रत्यक्ष राजकारणात आला, तरी त्यांच्यापुढे जनतेच्या असंतोषाला योग्य दिशा देऊन त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे मोठे आव्हान असेल. त्याचबरोबर देशातील निवडणुकांत असलेली जातीय गणिते, प्रांतवाद, प्रस्थापित राजकारणी या सर्वांना छेद देत स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. बिहारच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत प्रशांत किशोर यांनी असा पर्याय देण्याचा केलेला प्रयत्न व त्याला जनतेचा मिळालेला थंड प्रतिसाद हा दाखला आपल्यासमोर आहेच. त्याचप्रमाणे जनतेच्या पाठिंब्यावर आपले स्थान निर्माण केल्यानंतर ते टिकवून ठेवण्यात अपयश आलेल्या पक्षांचा अनुभवही जनतेने घेतला आहे.जनतेमध्ये असंतोष आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी जनतेच्या मनातील या असंतोषाला कशी दिशा देते व त्याचे एका राजकीय शक्तीत कसे रूपांतर करते, या गोष्टीच त्यांचे भविष्य ठरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.