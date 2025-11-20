साप्ताहिक

Premium|Start Your Fitness Journey Today : फिटनेसची सुरुवात आजच करा

Build a Healthy Lifestyle : फिटनेस हा लक्झरी नसून दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नियमित हालचाल, योग्य आहार आणि पुरेशी झोप शरीर-मन बळकट करतात.
Start Your Fitness Journey Today

Start Your Fitness Journey Today

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

मोहन सूर्यवंशी

रोज थोडा वेळ स्वतःसाठी द्या. चालायला जा, पौष्टिक अन्न खा, झोप व्यवस्थित घ्या आणि मन शांत ठेवा. व्यायाम सुरू करण्यासाठी परफेक्ट वेळ कधीच येत नाही, सर्वोत्तम दिवस ‘आज’च आहे! आपले शरीर, मन आणि आरोग्य या तिन्ही गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करा, कारण हीच गुंतवणूक तुम्हाला आयुष्यभर परतावा देईल.

Loading content, please wait...
yoga
Walking
Yoga Lifestyle
Fitness Special
walking exercise
Sleep
Benefits of Walking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com