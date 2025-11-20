Premium|Start Your Fitness Journey Today : फिटनेसची सुरुवात आजच करा

मोहन सूर्यवंशीरोज थोडा वेळ स्वतःसाठी द्या. चालायला जा, पौष्टिक अन्न खा, झोप व्यवस्थित घ्या आणि मन शांत ठेवा. व्यायाम सुरू करण्यासाठी परफेक्ट वेळ कधीच येत नाही, सर्वोत्तम दिवस ‘आज’च आहे! आपले शरीर, मन आणि आरोग्य या तिन्ही गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करा, कारण हीच गुंतवणूक तुम्हाला आयुष्यभर परतावा देईल..करी, जबाबदाऱ्या आणि घरगुती कामे या सगळ्यांमध्ये आपल्याकडे हल्ली स्वतःसाठी वेळच उरत नाही. पण आपण एक गोष्ट विसरतो, की आपले शरीर आणि मन सुदृढ असेल, तरच जगण्याला अर्थ आहे. आजच्या धकाधकीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीत फिट राहणे ही लक्झरी नसून गरज आहे. फिटनेस म्हणजे शरीरावर नियंत्रण नाही, तर स्वतःवर प्रेम करण्याची प्रक्रिया आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. शरीराची हालचाल झाली, की मनही शांत होते. आणि जेव्हा मन शांत असते, तेव्हा निर्णयक्षमता आणि कामगिरी दोन्ही सुधारतात. म्हणून फिटनेस म्हणजे फक्त शरीरातील नव्हे, तर जीवनशैलीतील बदल आहे.मी गेल्या सहा वर्षांपासून नियमित वर्कआऊट करतो आहे आणि चार वर्षांपासून फिटनेस कोच म्हणून काम करतो आहे. या प्रवासात वेगवेगळ्या वयोगटातील, व्यवसायातील आणि पार्श्वभूमीच्या अनेक लोकांशी संवाद झाला. त्यांच्याशी बोलताना एक गोष्ट नेहमी समान दिसली, ती म्हणजे लोकांना माहीत असते की फिट राहणे गरजेचे आहे, पण सुरुवात कुठून करायची हेच कळत नाही. या पार्श्वभूमीवर फिटनेसचा प्रवास कसा सुरू करावा, त्यात सातत्य कसे ठेवावे आणि ही आयुष्यभराची सवय होण्यासाठी काय करावे अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करत आहे..Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? .फिटनेस म्हणजे शरीराचे अपग्रेडेशनआपण जसा मोबाईल किंवा सॉफ्टवेअर अपडेट करतो, तसेच शरीर आणि सवयी अपडेट करणे गरजेचे असते. मी स्वतः सुरुवातीला जिममध्ये फक्त वजन कमी करण्यासाठी गेलो होतो. पण हळूहळू कळले की फिटनेस म्हणजे शिस्त, संयम आणि योग्य मानसिकता यांचे सुंदर मिश्रण आहे. रोज 'परफेक्ट वर्कआऊट' करणे शक्य नसते, पण सातत्य महत्त्वाचे आहे. कधी फक्त चाला, कधी स्ट्रेचिंग करा, तर कधी थोडे मेडिटेशन करा. महत्त्वाचे म्हणजे 'काहीतरी करा आणि रोज करा.' मी माझ्या क्लाएंट्सना नेहमी सांगतो, 'प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, मो मॅटर हाऊ स्लो!' तुम्हालाही हेच सांगेन! थोडी प्रगती दररोज केली, तर वर्षभरात मोठा बदल होऊ शकतो. आणि याच बदलामुळे फिटनेस हे तात्पुरते ध्येय न राहता तो जीवनशैलीचा भाग होतो.दैनंदिन जीवनातील फिटनेसचे महत्त्वअलीकडच्या काळात कामाच्या स्वरूपामुळे बहुतांशजणांची बैठी जीवनशैली असते. दिवसभर स्क्रीनसमोर बसणे, कमी हालचाल, अनियमित खाण्याच्या वेळा आणि अनियमित झोप यांमुळे शरीराचा समतोल बिघडतो. परिणामी, वजन वाढणे, थकवा जाणवणे अशा शारीरिक समस्यांबरोबरच मानसिक ताणही वाढतो. त्यामुळे तुम्ही शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या फिट असणे महत्त्वाचे आहे. फिट राहण्यासाठी जिममध्ये तासन्तास घालवण्याची गरज नाही. खाली सांगितलेल्या छोट्या छोट्या पण सातत्यपूर्ण सवयी आरोग्यामध्ये मोठा फरक घडवतात.सकाळी वीस-तीस मिनिटे चालणे, सायकलिंग किंवा हलका वर्कआऊट करणे.ऑफिसमध्ये दर दोन तासांनी उठून दोन मिनिटे स्ट्रेच करणे.शक्यतो लिफ्टऐवजी जिना वापरणे.दिवसाला दोन-तीन लिटर पाणी पिणे.जंकफूड कमी करणे.माझ्याकडे फिटनेस ट्रेनिंग घेण्यासाठी येणाऱ्यांच्या अनुभवावरून सांगतो, त्यांनी जीवनशैलीमध्ये हे वर सांगितलेले छोटे बदल केले, तेव्हा काही आठवड्यांतच त्यांचे पोश्चर सुधारले, ऊर्जा वाढली आणि आत्मविश्वासही प्रचंड वाढला.. .महिलांसाठी स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचे महत्त्वअनेक महिलांना अजूनही वाटते की वेट्स उचलल्याने शरीर बल्जी दिसेल. पण खरेतर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे शरीर मजबूत व एनर्जेटिक करणे आणि त्यातून आत्मविश्वास निर्माण करणे. या ट्रेनिंगचे फायदे अनेक आहेत -हाडांची घनता वाढते, त्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिसपासून संरक्षण मिळते.हार्मोन्सचे संतुलन सुधारते.चयापचय सुधारते, त्यामुळे वजन नैसर्गिकरित्या नियंत्रणात राहते.एक गृहिणी माझ्याकडे ट्रेनिंगला येते. तिला सुरुवातीला एक किलोचे डंबेल उचलतानाही संकोच वाटत होता. पण तिने सातत्य राखले. आज ती आत्मविश्वासाने पाच किलोची वजने उचलते आणि हसून सांगते, 'मी फक्त स्ट्राँग दिसत नाही, मी स्ट्राँग आहे.' अशा उदाहरणांमुळे मलासुद्धा दररोज प्रेरणा मिळते. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे केवळ शरीर घडवणे नाही, तर मनालाही बळ देणे आहे, हे प्रत्येक स्त्रीने लक्षात ठेवायला हवे. महिलांनी स्वतःसाठी वेळ देणे, स्वतःच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे हीच खरी सेल्फ-केअरची सुरुवात आहे..व्यायाम सुरू करताना...लक्षात घ्या, फिटनेसची वाटचाल सुरू करताना आपल्याकडे परफेक्ट प्लॅन किंवा इक्विपमेंट असणे गरजेचे नाही. गरज आहे फक्त स्वतःच स्वतःला कमिटमेंट देण्याची.'मी उद्यापासून सुरू करतो' म्हणणे थांबवा, कारण उद्या कधीच येत नाही.छोट्या-कमी व्यायामापासून सुरुवात करा.दररोज पंधरा मिनिटे चालणे; स्क्वॉट्स, पुशअप्स, प्लँक्स अशा काही बेसिक बॉडीवेट एक्सरसाईझपासून सुरुवात करता येते. सुरुवातीला तितकेही पुरेसे असते.जसजशी शरीराला व्यायामाची सवय लागेल, तसतशी व्यायामाची तीव्रता वाढवा..जीवनशैलीनुसार फिटनेस रुटीनव्यायाम सर्वांसाठी सारखा नसतो. प्रत्येकाचे वय, काम आणि जीवनशैली वेगळी असते. म्हणून आपल्या रुटीननुसार ॲक्टिव्हिटीज निवडणे महत्त्वाचे असते.दहा वर्षांपर्यंतची मुले : मुलांसाठी खेळ हा सर्वोत्तम व्यायाम आहे. मैदानी खेळ, सायकलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग यांसारख्या खेळांमुळे मुलांचा शारीरिक विकासही होतो आणि प्रतिकारशक्तीही वाढते.किशोरवयीन मुले : या वयात शारीरिक विकास आणि शरीराची ढब किंवा पोश्चर महत्त्वाचे असते. हलके रेझिस्टन्स ट्रेनिंग, खेळ, योग किंवा नृत्य अशा ॲक्टिव्हिटींमध्ये भाग घेणे उत्तम.विशीतील वर्किंग स्त्रिया आणि पुरुष : या वयात करिअर आणि फिटनेस दोन्हींचा समतोल राखावा लागतो. अशा वेळी आठवड्यातून चार-पाच दिवस ४५-६० मिनिटांचे वर्कआऊट पुरेसे आहे. तसेच स्ट्रेंथ ट्रेनि 