Premium|Global economy & your wallet : जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठे बदल आणि तुमच्या घरातील बजेटवर होणारा त्याचा थेट परिणाम

डॉ. अमेय खरेआज स्थानिक बाजारपेठ आणि जागतिक अर्थव्यवस्था यांच्यातल्या सीमा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. पुढच्यावेळी जेव्हा तुम्ही पेट्रोलचा दर वाढल्याची बातमी ऐकाल किंवा डॉलर मजबूत झाल्याचं वाचाल, तेव्हा लक्षात ठेवा, की जागतिक अर्थव्यवस्था ही कुठेतरी दूर घडणारी गोष्ट नाही. ती आपल्या घराच्या बजेटपर्यंत पोहोचलेली वास्तव प्रक्रिया आहे.पुण्यातल्या एका किराणा दुकानात डाळीचे दर अचानक वाढतात. पेट्रोल पंपावर दर पुन्हा बदलतात. मोबाईल फोन काही महिन्यांत महाग होतो. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत व्याजदर वाढल्याची बातमी येते, चीनमधले कारखाने मंदावल्याची चर्चा होते, किंवा मध्यपूर्वेत तणाव वाढल्याचं दिसतं. वरकरणी या गोष्टी एकमेकांशी संबंधित वाटत नाहीत. पण प्रत्यक्षात आजची अर्थव्यवस्था इतकी परस्परांशी जोडलेली आहे, की जगाच्या एका भागात घडलेली घटना काही दिवसांत थेट आपल्या खिशावर परिणाम करू शकते.पूर्वी स्थानिक बाजारपेठ मुख्यतः स्थानिक गरजांपुरती मर्यादित असायची. गावात तयार होणाऱ्या वस्तू गावात विकल्या जायच्या. शेतमाल जवळच्या बाजारात विकला जायचा. पण गेल्या काही दशकांत जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि वाहतूक व्यवस्थेतील बदलांमुळे जगातील अर्थव्यवस्था एकमेकांशी अधिक वेगानं जोडल्या गेल्या. आज आपण वापरत असलेल्या अनेक वस्तू एका देशात तयार होत नाहीत, उदाहरणार्थ, एखाद्या मोबाईलचं डिझाईन अमेरिकेत तयार होतं, त्यातली चिप तैवानमध्ये तयार होते, असेम्ब्ली चीनमध्ये होते आणि विक्री भारतात होते. म्हणजे एका साध्या मोबाईलमागे अनेक देशांची अर्थव्यवस्था जोडलेली असते. म्हणूनच ‘जागतिक अर्थव्यवस्था’ हा शब्द आता केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाला आहे..स्थानिक बाजारपेठ आणि जागतिक घडामोडीस्थानिक बाजारपेठ म्हणजे एखाद्या शहरात, गावात किंवा प्रदेशात होणारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार. मंडई, स्थानिक किराणा दुकानं, कपड्यांची दुकानं, छोटे उद्योग किंवा सेवा व्यवसाय ही त्याची उदाहरणं. या बाजारपेठेचा पाया स्थानिक मागणीवर असतो. लोकांचं उत्पन्न वाढलं तर खर्च वाढतो, नवीन व्यवसाय निर्माण होतात आणि बाजारपेठ विस्तारते. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात आयटी क्षेत्र वाढीला लागलं, रोजगार वाढले आणि पगार वाढले, तर घरांची मागणी, रेस्टॉरंट व्यवसाय आणि इतर सेवांमध्येही वाढ दिसू लागते.पण आज स्थानिक बाजारपेठ पूर्णपणे स्वतंत्र राहिलेली नाही. ती जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अनेक मार्गांनी जोडली गेली आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की भारतात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होतं. इंधन महाग झालं की वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंच्या किमतींवरही होतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात कच्च्या तेलाचे दर वाढले तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतातल्या इंधन दरावर दिसून आला. म्हणजेच हजारो किलोमीटर दूर घडणाऱ्या घटनेचा परिणाम आपल्या घराच्या बजेटवर झाला.अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा वापर कमी करा, शक्य असेल तिथं वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्या, परदेश प्रवास मर्यादित ठेवा आणि काही काळ अनावश्यक सोनेखरेदी टाळा, असं आवाहन केलं होतं. या आवाहनामागे केवळ बचतीचा विचार नव्हता, त्यामागे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला एक महत्त्वाचा आर्थिक संदर्भ होता. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आणि सोनं आयात करतो. त्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाचे दर वाढले किंवा आंतरराष्ट्रीय तणाव निर्माण झाला, तर त्याचा दबाव भारताच्या आयात खर्चावर आणि परकीय चलन साठ्यावर पडतो. अशा वेळी इंधन वापर कमी करणं, देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य देणं किंवा आयातीवरचं अवलंबित्व कमी करणं या गोष्टी केवळ वैयक्तिक निर्णय राहत नाहीत, त्या व्यापक आर्थिक स्थैर्याशी जोडल्या जातात. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते. जागतिक अर्थव्यवस्था आज इतकी परस्परांशी जोडलेली आहे, की आपल्या घरातला पेट्रोलचा खर्च आणि मध्यपूर्वेतला तणाव यांच्यातही थेट संबंध निर्माण होऊ शकतो..डॉलर, रुपया आणि आपला खिसा आपल्याला अनेकदा प्रश्न पडतो, की डॉलर वाढला किंवा रुपया कमकुवत झाला तर त्याचा आपल्याशी काय संबंध?प्रत्यक्षात हा संबंध खूप महत्त्वाचा असतो. समजा, भारताला परदेशातून १०० डॉलर किमतीचं कच्चं तेल विकत घ्यायचंय. जर एक डॉलरचं मूल्य ८० रुपये असेल, तर त्यासाठी ८ हजार रुपये लागतील. पण डॉलरचा दर वाढून एक डॉलर ८५ रुपयांचा झाला, तर त्याच तेलासाठी ८,५०० रुपये मोजावे लागतील. म्हणजेच डॉलर वधारला की आयात महाग होते. याचा परिणाम पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधं आणि अनेक वस्तूंच्या आयातीवर होतो. दुसऱ्या बाजूला, रुपया कमकुवत झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, कारण भारतीय वस्तू परदेशी ग्राहकांना तुलनेनं स्वस्त पडतात. म्हणूनच डॉलर आणि रुपया हा विषय केवळ अर्थतज्ज्ञांचा किंवा बँकिंग क्षेत्राचा नसून तो आपल्या दैनंदिन अर्थकारणाशी जोडलेला असतो.जागतिकीकरणाचे फायदे आणि मर्यादाजागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेल्यामुळे भारताला अनेक फायदे झाले. भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळाली. आयटी, औषधनिर्मिती, वाहन उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ झाली. परदेशी गुंतवणूक वाढली आणि नवीन तंत्रज्ञान देशात आलं. आज भारतातल्या ग्राहकांना जगभरातले ब्रँड्स सहज उपलब्ध आहेत. मोबाईल फोनपासून कपड्यांपर्यंत अनेक वस्तूंमध्ये जागतिक स्पर्धेमुळे पर्याय वाढले. पण याचबरोबर काही मर्यादाही निर्माण झाल्या. जागतिक अर्थव्यवस्थेतली मंदी, युद्ध, पुरवठा साखळीतले अडथळे किंवा आर्थिक संकटांचा परिणाम भारतावरही होऊ लागला. कोविड काळात हे स्पष्टपणे दिसून आलं. चीनमधलं उत्पादन बंद झालं, वाहतूक विस्कळीत झाली आणि जगभरात वस्तूंची कमतरता निर्माण झाली. त्याचा परिणाम भारतातल्या उद्योग आणि बाजारपेठांवरही झाला. म्हणजेच जागतिकीकरणामुळे संधी वाढल्या, पण परावलंबित्वही वाढलं..सामान्य माणसानं यातून काय समजून घ्यायला हवं?जागतिक अर्थव्यवस्था ही फक्त अर्थतज्ज्ञांच्या किंवा सरकारच्या चर्चेचा विषय आहे, असा गैरसमज अनेकदा असतो. पण प्रत्यक्षात तिचा परिणाम प्रत्येकाच्या जीवनावर होत असतो. महागाई का वाढते, पेट्रोलचे दर का बदलतात, काही उद्योगांमध्ये अचानक रोजगार का कमी होतात, किंवा डॉलरचा दर बातम्यांमध्ये इतका महत्त्वाचा का असतो, हे समजून घेण्यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेची प्राथमिक समज आवश्यक आहे. याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या काही गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेनुसार कौशल्यं विकसित करणं आवश्यक आहे. बचत आणि आपत्कालीन निधी ठेवणं आवश्यक आहे. कारण जागतिक घडामोडींचा परिणाम अचानक रोजगार किंवा व्यवसायावर होऊ शकतो. आर्थिक बातम्या केवळ तज्ज्ञांसाठी नसतात, कारण त्या आपल्या रोजच्या आयुष्यावर परिणाम करत असतात.आज स्थानिक बाजारपेठ आणि जागतिक अर्थव्यवस्था यांच्यातल्या सीमा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. आपण स्थानिक दुकानातून घेत असलेली वस्तू, आपण भरत असलेला पेट्रोलचा दर, आपला रोजगार किंवा आपल्या शहरातल्या घरांचे दर हे अनेकदा जगातल्या मोठ्या आर्थिक घडामोडींशी जोडलेले असतात. म्हणूनच अर्थशास्त्र समजून घेणं म्हणजे केवळ मोठे आकडे समजून घेणं नसतं. ते आपल्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या या परस्परसंबंधांना समजून घेणं आहे. पुढच्यावेळी जेव्हा तुम्ही पेट्रोलचा दर वाढल्याची बातमी ऐकाल किंवा डॉलर मजबूत झाल्याचं वाचाल, तेव्हा लक्षात ठेवा, की जागतिक अर्थव्यवस्था ही कुठेतरी दूर घडणारी गोष्ट नाही. ती आपल्या घराच्या बजेटपर्यंत पोहोचलेली वास्तव प्रक्रिया आहे.डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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