माणसाकडे बुद्धी असल्याने तो सर्वश्रेष्ठ बनला हे सर्वच सांगतात.. पण ती कोणत्या प्रकारची बुद्धी?

पिको विशेष प्रसिद्ध झाला तो त्याच्या ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मॅन (Oration on the Dignity of Man) या ग्रंथामुळे. या ग्रंथातील त्याच्या विवेचनामुळे Enlightenment - उद्‍बोधकाळातील कांटचा पूर्वसूरी म्हणून त्याच्याकडे पाहता येणे शक्य झाले.

ईश्वराने सृष्टी निर्माण केली तेव्हा इतर प्राण्यांचे स्वरूप आणि मर्यादाही त्याने ठरवून दिल्या. मानवाला मात्र निवडीचे स्वातंत्र्य दिल्यामुळे तो आपणाला काय व्हायचे व काय करायचे हे ठरवू शकतो. त्यामुळेच तो सर्वश्रेष्ठ बनला.

यासंदर्भात ईश्वराने आदमची निर्मिती केल्यावर त्याला जे सांगितले ते पिकोच्याच शब्दांतः ‘The nature of all other beings is limited and constrained within the bounds of laws prescribed by Us. Thou, constrained by no limits, in accordance with thy free will, in whose hand We have placed thee, shalt ordain for thyself the limits of thy nature. We have made thee neither of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, so that with freedom of choice and with honor, as though the maker and molder of thyself, thou mayest fashion thyself in whatever shape thou shall prefer.’

पिकोच्या काळातील रोमन कॅथलिक चर्च म्हणजे अर्थातच लॅटिन भाषा धर्मभाषा मानणाऱ्यांचा समूह होता. त्याला पिकोचा पुढील प्रश्न चांगलाच झोंबत असणार यात शंका नाही. ‘What were the gains if only the philosophy of Latins were investigated, that is, that of Albert, Thomas, Scouts, Aegidius, Francis, and Henry, if the Greek and Arabian philosophers were left out - since all the wisdom has flowed from the East to the Greeks and from the Greeks to us?’

पिकोने हातात घेतलेला सर्वात साहसी प्रकल्प म्हणजे प्लेटो आणि ॲरिस्टॉटल या ग्रीक गुरुशिष्यांच्या विचारांचा समन्वय करून मेळ घालण्याचा. कोणाचीही दमछाक होईल अशीच या ‘मेळ’घाटाची चढण होती.

‘I have proposed, first of all, a harmony between Plato and Aristotle, believed to exist by many ere this but adequately proved by no one.’

अशा समन्वयाचे प्रयत्न बोएथिअस, सिंप्लिकस आणि कदाचित ऑगस्टिनसारख्यांनी केले असण्याची नोंद घ्यायला पिको विसरत नाही. या संदर्भात जॉन या व्याकरणकाराचे मतही तो उधृत करतो, ‘Plato differs from Aristotle only in the minds of those who do not understand Plato's words.’

पिकोच्या नव्वद सूत्रांपैकी अठरा सूत्रे प्लेटो ॲरिस्टॉटलचा मेळ घालण्यात खर्च झाली आहेत. हे एकवेळ समजण्यासारखे होते. पण उरलेल्या बहात्तर सूत्रांचे काय? ती तर यहुदी, इस्लामी अशा वेगवेगळ्या प्रकारची गंगाजमनी होती!

तत्कालीन ख्रिस्ती पंडितांसाठी ही मात्रा पचायला जडच असणार. विशेष म्हणजे या विचारात यहुदी परंपरेतील ‘कब्बाला’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गूढवादी अंकमीमांसेचाही समावेश होता!