Premium|Electric Vehicles in India : ‘हर घर ईव्ही’कडे भारताची वाटचाल; इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रमी वाढ

अरविंद रेणापूरकर - arvindrenapurkar@gmail.comभारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) मागणी वेगाने वाढत असली, तरी चार्जिंग सुविधा, बॅटरीसाठी आयातीवरील अवलंबित्व आणि उच्च प्रारंभिक किंमत ही आव्हाने कायम आहेत. मात्र, इंधनदरवाढ, सरकारी प्रोत्साहन आणि पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून वाढता ग्राहकांचा कल यामुळे ‘हर घर ईव्ही’चे स्वप्न आता वास्तवाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.भारतातील खडतर आणि ओबडधोबड रस्त्यांवर विजेवर चालणारी वाहने सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा भाग बनतील, अशी कल्पना काही वर्षांपूर्वी अवघड वाटत होती. अनेक ग्रामीण भागांमध्ये वीजपुरवठ्याच्या समस्याच कायम असताना भविष्यात तेथे चार्जिंग स्टेशन उभी राहतील, हा विचारही दूरचा वाटत होता. मात्र, गेल्या दोन दशकांत पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) सातत्याने चालना देण्यात आली. आज देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीत या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका दिसून येत आहे. ‘हम दो हमारे दो’ किंवा ‘हर घर नल’ यांसारख्या राष्ट्रीय मोहिमांप्रमाणेच ‘हर घर ईव्ही’ ही संकल्पना अप्रत्यक्षपणे आकार घेत असल्याचे दिसते. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या (फाडा) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशात सुमारे २४.५ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास २५ टक्क्यांची वाढ आहे. आगामी काळात हा वेग आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे..Premium|India stock market outlook : युद्ध अन् कच्च्या तेलाचा भडका; २०२६-२७ मध्ये मोठ्या तेजीची शक्यता, एसआयपी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला.इंधन दरवाढ, वाढती ‘ईव्ही’ मागणीपश्चिम आशियातील संघर्ष, जागतिक पुरवठा साखळीतील तणाव आणि इंधन दरवाढ यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी पुन्हा वेगाने वाढू लागली आहे. केंद्र सरकार आणि वाहन उत्पादक कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून ‘ईव्ही’ क्षेत्राला चालना देत असताना जागतिक घडामोडींनी या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट केले आहे. पर्यावरणपूरकतेबरोबरच कमी चालू खर्च, वाढती इंधन बचत आणि पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून ‘ईव्ही’ आकर्षित करत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि उद्योग क्षेत्र देशभरात आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, देशभरात गेल्या पाच वर्षांत २९ हजारांहून अधिक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रे उभारण्यात आली असून, त्यापैकी सुमारे नऊ हजार फास्ट चार्जर आहेत. चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठीचे नियम सुलभ करण्यात आले असून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे गुंतवणूकही वाढत आहे. तरीही अनेक भागांत चार्जिंग सुविधांची उपलब्धता, विश्वासार्हता आणि समान वितरण यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये चार्जिंग नेटवर्क अद्याप मर्यादित असल्याने काही ग्राहक ‘ईव्ही’ खरेदीबाबत साशंक आहेत.स्वदेशी परिसंस्था उभारणीचा प्रयत्नइलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारामध्ये सरकारी धोरणांची महत्त्वाची भूमिका आहे. फेम योजना, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना, उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना आणि बॅटरी उत्पादनासाठीची विविध प्रोत्साहने यांमधून सरकारचा या क्षेत्राला भक्कम पाठिंबा दिसून येतो. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ ईव्ही विक्री वाढवणे नाही. वाहननिर्मिती, बॅटरी उत्पादन, सुटे भाग, चार्जिंग सुविधा आणि तंत्रज्ञान विकास यांचा समावेश असलेली संपूर्ण स्वदेशी परिसंस्था उभारण्यावर भर दिला जात आहे..बॅटरी व कच्च्या मालाचे आव्हानप्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहनाच्या केंद्रस्थानी बॅटरी असते आणि त्या बॅटरीमागे जागतिक पुरवठा साखळी कार्यरत असते. ईव्ही बॅटऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या लिथियमसह अनेक महत्त्वाच्या खनिजांसाठी भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतीय उद्योगावर होऊ शकतो. निर्यात निर्बंध, धोरणात्मक बदल किंवा भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत आणि किमतींमध्ये अनिश्चितता निर्माण होण्याचा धोका कायम आहे. त्यामुळे देशांतर्गत खनिज स्रोतांचा शोध, बॅटरी उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि पुरवठा साखळी अधिक स्वयंपूर्ण करणे ही काळाची गरज ठरत आहे.तडजोड... की भविष्यवेधी गुंतवणूक?बहुतेक वाहन खरेदीदारांसाठी अंतिम निर्णय हा किमतीवरच अवलंबून असतो. पेट्रोल वाहनांची प्रारंभिक किंमत तुलनेने कमी असते, डिझेल वाहन अधिक इंधन-कार्यक्षम मानली जातात, तर इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये सुरुवातीचा खर्च जास्त असतो. त्यामुळे अनेक ग्राहक ईव्हीकडे तडजोडीचा पर्याय म्हणून पाहतात. मात्र, दीर्घकालीन खर्चाचा विचार केला असता चित्र बदलते. कमी इंधन खर्च, कमी देखभाल आणि पर्यावरणपूरकता यांमुळे ईव्ही अधिक अर्थपूर्ण ठरू लागतात. तरीही उच्च प्रारंभिक किंमत, चार्जिंग सुविधांतील असमानता आणि परवडण्याच्या मर्यादा यांमुळे पेट्रोल-डिझेल वाहनांचे वर्चस्व अद्याप कायम आहे..नोमुरा आणि ‘एचएसबीसी’चे निरीक्षणनोमुरा आणि एचएसबीसी यांच्या अहवालांनुसार, मे महिन्यात भारतीय ईव्ही बाजारपेठेत उल्लेखनीय वाढ झाली. इंधन दरवाढ आणि ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे वाढता कल ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. नोमुराच्या अंदाजानुसार, मे महिन्यात एकूण प्रवासी वाहन विक्रीत ईव्हींचा वाटा ६.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. मागील आर्थिक वर्षात तो सुमारे चार टक्के होता. इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वाटाही ६.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. ‘एचएसबीसी’च्या अहवालातही अशाच प्रकारची वाढ नोंदविण्यात आली असून, प्रवासी वाहनांमध्ये ईव्हींचा वाटा ६.६ टक्के आणि दुचाकी विभागात ९.३ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.‘टाटा मोटर्स’, ‘टीव्हीएस’ला फायदाईव्ही मागणीतील वाढीचा मोठा फायदा टाटा मोटर्सला झाला आहे. कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीत वर्षभरात ८५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, बुकिंगमध्येही लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली आहे. वाढत्या मागणीमुळे कंपनीने उत्पादनक्षमता वाढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. दुचाकी क्षेत्रात टीव्हीएसने आघाडी कायम राखली असून, मे महिन्यात सुमारे ४२ हजार इलेक्ट्रिक स्कूटरची नोंदणी झाली. त्यापाठोपाठ बजाज ऑटो आणि एथर एनर्जी या कंपन्यांचा क्रमांक लागतो. विश्लेषकांच्या मते, इंधन दरवाढ, अनुकूल सरकारी धोरणे, ग्राहक जागरूकता आणि वाढती उत्पादन उपलब्धता यांमुळे ईव्ही स्वीकारण्याचा वेग आगामी काळात आणखी वाढू शकतो..पर्यायी इंधनाकडे वाढता कलमे महिन्यात एकूण ईव्ही नोंदणी १.९० लाखांवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७० टक्क्यांनी अधिक आहे. दुचाकी विभागात ईव्हींचा वाटा ९.२५ टक्क्यांवर पोहोचला, तर प्रवासी वाहनांमध्ये तो ६.६३ टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांमध्ये २.८६ टक्के नोंदवला गेला. एकूण वाहन विक्रीमध्ये ईव्हींचा वाटा प्रथमच ११ टक्क्यांच्या पुढे गेला असून, हा उद्योगासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.वर्ष २०३० चे उद्दिष्टभारतामध्ये ईव्ही वापराचा वेग वाढत असला तरी वर्ष २०३० पर्यंत अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा वेग अधिक वाढवावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ अनुदाने पुरेशी ठरणार नाहीत. मजबूत चार्जिंग नेटवर्क, नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा, प्रायोगिक प्रकल्प आणि प्रभावी धोरणात्मक उपाय यांची आवश्यकता आहे. सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि वित्तीय संस्था यांनी समन्वय साधला, तर पुढील काही वर्षांत २०० अब्ज डॉलरची ईव्ही अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. त्याचबरोबर भारताला जागतिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांमध्ये स्थान मिळविण्याची संधीही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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