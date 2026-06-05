Premium|Stock Market & Energy Outlook : होर्मुझ तणावामुळे शेअर बाजार दिशाहीन, ऊर्जा क्षेत्रात मात्र मोठी संधी

डेटा सेंटर्सना चालना द्यायची असेल व कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य द्यायचे असेल, तर वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात वाढवायला हवी. पुढील चार वर्षांत ५०० गिगावॅट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे सरकारचे ध्येय आहे. साहजिकच या क्षेत्रातील सर्व उद्योगांना सुगीचे दिवस आहेत हे नक्की. त्यात निर्मिती, पारेषण व त्यांच्या पूरक उद्योगांना मोठी संधी आहे.गर्दीच्यावेळी पुण्यात मंडईतील आणि मुंबईत भायखळातील ट्रॅफिक पार करणे किती जिकीरीचे आहे, हे आपण जाणतोच. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे प्रत्येकच शहरात हा प्रश्न आहे. तसाच ट्रॅफिक जाम होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत गेला महिनाभर आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजाराचाही गेले काही दिवस चक्काजाम झाला आहे. हा ट्रॅफिक जाम सुटल्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही. शेअर बाजार दिशाहीन आहे, हे आपण जाणतोच. मार्चअखेरीला फारच खाली गेल्यामुळे अनेक शेअर आकर्षक किमतीला मिळत होते. निफ्टी व निफ्टीबाहेरील शेअरमध्ये एप्रिलमध्ये तेजीची एक झुळूक आली आणि पंaटर्सची छाती रुंदावली. मात्र संपूर्ण मे महिनाभर तेजी वाकुल्याच दाखवत होती. गेल्या महिन्यात निफ्टीने २३२०० ते २४००० ही रेंज ओलांडली नाही. .Premium|Inflation and rupee value : वाढती महागाई आणि रुपयाचे मूल्य; रिझर्व्ह बँकेची डॉलर बाजारातील मोठी खेळी.Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.ट्रम्प यांचे एका बाबतीत मात्र कौतुक केले पाहिजे. ‘बळी तो कान पिळी’ हे त्यांना नक्कीच ठाऊक आहे. एकदा का त्यांच्या हातात हुकमाचे पत्ते आल्याची खात्री त्यांना पटली, की डाव जिंकल्याशिवाय ते थांबत नाहीत. मनाजोगी शरणागती मिळाल्याशिवाय तह करायचा नाही, हे त्यांनी पक्के ठरवलेले दिसते. आणि तसे ते करू शकतात हे त्यांचे कसब. त्यामुळे रोजच उलटसुलट बातम्या येत आहेत, पण हा संघर्ष थांबला म्हणून जग काही सुटकेचा श्वास घेऊ शकत नाही. युद्धात तहाच्या अटी नेहमी जेताच ठरवत असतो. याआधी पश्चिम आशिया खंडात ज्याप्रमाणे अमेरिकेच्या मर्जीनुसार कठपुतळी सरकारे आली, तसेच सरकार इराणमध्येही स्थापन करावे, हेच ट्रम्प यांचे अंतिम ध्येय दिसते. स्वतः युद्धविरामाच्या तारखा व कक्षा वाढवत राहायच्या आणि इराणवरील दबाव कायम ठेवायचा अशी त्यांची रणनीती दिसते.जगातील बहुतांशी शेअर बाजारांनी हे जोखलेले आहे आणि त्यामुळेच युद्धाची चिंता न करता ते तेजीत आहेत. अर्थात मालपुरवठ्याची चणचण व खनिज तेलाची दरवाढ आणि त्याच्या परिणामस्वरूप वाढती महागाई ही चिंता सर्व देशांना सारखी आहेच, पण तरीही जग त्याकडे काणाडोळा करत आहे. कारण तेलाच्या पुरवठ्यातील आव्हाने आणि महागाई असूनही, निर्देशांकातील कंपन्यांचा भक्कम नफा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील अविरत गुंतवणूक आणि ऊर्जेचे धक्के तात्पुरते असतील, या विश्वासामुळे जागतिक बाजारपेठा लवचिक राहिल्या आहेत व शेअर बाजारही वाढलेले दिसतात. आज युरोपचा खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा प्रमुख पुरवठादार अमेरिकेपाठोपाठ नॉर्वे आहे. युरो स्टॉक्स, इंग्लंडची फुटसी, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान येथील बाजार नवनवे उच्चांक करीत आहेत ते या कारणांमुळे! आपण त्यात मागे पडलो आहोत हे खरे आहे, पण आपले हातपाय मारणे सुरूच आहे. खनिज तेल व ग्रीन एनर्जीचे स्रोत कायम करणे, या पार्श्वभूमीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नॉर्वे आणि ओमानचा दौरा बघायला हवा..Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.कुठल्याही चांगल्या बातमीचा परिणाम होऊन आपला शेअर बाजार तेजीत सुरू होतो खरा, पण २४०००चा आकडा जवळ आला, की निफ्टीचे अवसान गळते आणि विक्रीचा मारा सुरू होतो. तेव्हा या टप्प्याच्या बाहेर (२३२०० ते २४०००) आल्याशिवाय मोठी तेजी किंवा मंदी होणार नाही. गेल्या सप्ताहाच्या लेखातील (जाने भी दो यारो, ता.३० मे) तळटीप जरूर लक्षात घ्यावी - ‘‘अमेरिकेचे व्याजदर ट्रम्प यांना सतत भेडसावत आहेत. कितीही वल्गना केल्या, तरी त्यांनी ठरवल्यास युद्ध लगेच थांबू शकते. तसे झाल्यास वरील सारे (मंदीचे) निरुपण विसरून जावे आणि पुन्हा नव्याने शेअर बाजाराकडे प्रेमाने बघावे. परंतु, खरी संधी निफ्टी व सेन्सेक्सच्या बाहेरच आहे, हे विसरता कामा नये.’’गेला सप्ताह (ता. १८ ते २२ मे) आशादायक होता. मागील शुक्रवारचा (ता. २२ मे) बंद समोर ठेवून निर्देशांक खाली उघडले खरे, पण बंद होताना २३८००च्या वर डोके काढून २३७१९ व सेन्सेक्स ७५४१५ अंशावर बंद झाले.गेल्या सप्ताहात आयटी क्षेत्रात तेजी बघायला मिळाली. अनेक दिवस उपाशी असलेल्या व्यक्तीला थोडा आहार मिळावा तसे झाले. आयटी निर्देशांक १९२० अंश वाढला खरा, पण बंद होताना विक्रीला सामोरे जायला लागले. मूल्यांकनाच्या दृष्टीने बऱ्याच कालावधीनंतर मुख्य कंपन्या (उदाहरणार्थ, इन्फोसिस, टीसीएस) १५/१६च्या गुणोत्तराला मिळत आहेत. आज ना उद्या व्यवस्थापनाला उपरती होऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात त्या गुंतवणूक करतील किंवा त्या क्षेत्रातील काही उद्योग आग्रहण करतील. काहीच झाले नाही, तर कदाचित एआयचा बुडबुडा फुटेल या आशेने खरेदी झाली असावी. त्यात मंदी कमी करण्याचाही वाटा असला पाहिजे. अशीच आशा बँकिंग व फायनान्स क्षेत्रात आहे. कारण मूल्य आकर्षक आहे. शेवटी कशाला व किती महत्त्व द्यायचे ते बाजारच ठरवेल. तोच सर्वज्ञ आहे.सरकारची भीड हळूहळू चेपत चाललीय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती जरी उतरल्या, तरी पेट्रोल व डिझेलचे दर रोजच वाढताना दिसतात. त्यातून पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा आटोक्यात यावा. कारभारात जरी तोटा झाला, तरी मालाच्या साठ्याचे दर वाढल्यामुळे मोठा फटका (कागदावर तरी) बसणार नाही.डेटा सेंटर्सना चालना द्यायची असेल व कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य द्यायचे असेल, तर वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात वाढवायला हवी. पुढील चार वर्षांत ५०० गिगावॅट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे सरकारचे ध्येय आहे. साहजिकच या क्षेत्रातील सर्व उद्योगांना सुगीचे दिवस आहेत हे नक्की. त्यात निर्मिती, पारेषण व त्यांच्या पूरक उद्योगांना मोठी संधी आहे. त्यात कंडक्टर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, केबल उद्योग तसेच हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट क्षेत्रातील सर्व उद्योग येतात. कुठलीही भीडभाड न ठेवता हिताची एनर्जी सतत वर चालला आहे, त्याचे कारण हेच आहे. मूल्यांकन अत्यंत महाग असल्यामुळे सुज्ञ गुंतवणूकदार त्या वाटेला जात नाही, पण स्टॉपलॉस ठेवून धाडस करणाऱ्याला फळ मिळतेच. या क्षेत्रात येणाऱ्या केबल तयार करणाऱ्या कंपन्यांत पॉलीकॅब, केईआय, आरआर केबल मोडतात. त्या सर्व आधीच उच्चांकी भावाला पोहोचल्या आहेत. त्यात ऑप्टिकल फायबर केबल्स डेटा सेंटरमध्ये लागत असल्यामुळे त्याही उद्योगाला एकदम झळाळी आली आहे. त्यात प्रामुख्याने हिमाचल फ्युचरिस्टीक, स्टारलाइट आहेत व त्या सतत तेजीत आहेत. थोड्या दुर्लक्षित कंपन्यांमध्ये फिनोलेक्स, युनिव्हर्सल, विंध्या टेलेलिंक्स लिमिटेड वगैरे आहेत. त्यातील युनिव्हर्सल केबल मी अभ्यासासाठी सुचवीत आहे..युनिव्हर्सल केबलचा शुक्रवारचा बंद १०५० होता. त्या भावाला पी/ई गुणोत्तर २२/२३ पडते. नुकतेच कंपनीने मार्चअखेरचे निकाल जाहीर केले. निकाल सर्वोत्तम आहेत आणि पुढे अजून जागा आहे. आपल्या एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज (ईएचव्ही) आणि लो व्होल्टेज (एलव्ही) पॉवर केबलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांचा एक मोठा भांडवली विस्तार कार्यक्रम कंपनी राबवत आहे. मध्य प्रदेशातील सतना आणि गोव्यातील वेर्ना येथील त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये हे वाढीव उत्पादन व आधुनिकीकरण होणार आहे. विश्लेषकांचे लक्ष असलेल्या मध्यम व उच्च व्होल्टेज लाइन्सच्या उत्पादन क्षमतेला चालना देण्यासाठी कंटिन्युअस कॅटेनरी व्हल्कनायझेशन लाइन्सची स्थापना आणि विस्तार अग्रक्रमाने हाती घेतला आहे. त्यासाठी कंपनी २०० कोटी रुपये डीबेंचरद्वारे उभे करणार आहे.गेल्या आर्थिक वर्षातील विक्री २५.५ टक्के, तर नफा ६८.५ टक्के वाढला. ढोबळ नफा मार्जिन ९.६ टक्के आहे ती पुढे वाढून १० टक्के होईल अशी कंपनीला आशा आहे. साऱ्या केबल उद्योगाकडे एखाद्या घसरणीत लक्ष द्यावे असे दिसते. बाजाराची पुढील वाटचाल खनिज तेलाचे दर, युद्ध व युद्धविराम, येणारा मॉन्सून व एल निनोबद्दलच्या टिप्पण्या या सर्व बाबींवर ठरेल.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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