Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न

ओमानच्या करारामुळे होर्मुझच्या विळख्याच्या बाहेर नवे समुद्री मार्ग विकसित करण्याच्या प्रयत्नास यश आलेले दिसते. त्याखेरीज मौल्यवान खनिजे व धातूंसाठी पेरू व चिली या देशांशी बोलणी सुरू आहे. बोलणी यशस्वी झाल्यास आपली बाजारपेठ पुन्हा आकर्षक वाटू लागेल व परदेशी संस्था पुन्हा मोठ्या संख्येने परततील.गेले पाच महिने शेअर बाजाराचा टाइमपासच चालला आहे. त्याला तज्ज्ञांच्या भाषेत ‘कन्सॉलिडेशन’ म्हणतात. पण मंदीने गुंतवणूकदारांची दाणादाण उडण्यापेक्षा हे अधिक चांगले. शेअर बाजार वर गेल्यासारखे दाखवत आशा पल्लवित करतो, आणि पाठोपाठ विक्रीला सामोरे जात कुठेतरी आधार घेतो. मे महिना असाच आशा दाखवत निराशेकडे घेऊन गेला. ता. २५ ते २९ मे या सप्ताहात ईदच्या सुट्टीमुळे झालेल्या चार दिवसांच्या ट्रेडिंग सेशन्समध्ये निर्देशांक पुन्हा घसरले. खरा मार शुक्रवारच्या (ता. २९ मे) शेवटच्या तासाभरात बसला. पराभूत सैन्य हातातले शस्त्र सोडून पलायन करायला लागले, की जिंकणारा सेनापती त्यांचा संपूर्ण बँड वाजवतो तसे झाले. निमित्त होते एमएससीआयच्या निर्देशांकात अंतर्भूत शेअरची पुनर्रचना! या रीजीगमुळे फेडरल बँक, एमसीएक्स, नाल्को व इंडियन बँक या शेअरमध्ये जवळपास तेरा हजार कोटी रुपयांची खरेदी अपेक्षित होती. त्याचबरोबर ह्युंदाई मोटर्स, जुबिलंट फुड्स, कल्याण ज्वेलर्स, रेल विकास निगम हे शेअर निर्देशांकाच्या बाहेर पडणार होते, त्यात ६८२० कोटी रुपयांची विक्री होणार होती. त्याशिवाय लार्ज कॅपमध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हर, बजाज फायनान्स, इन्फोसिस, टीसीएस व अल्ट्राटेक सिमेंट वगैरे शेअरची विक्री झाली आणि शेवटच्या तासाभरात मुंबई सेन्सेक्स १००० अंशाने आणि एकूण १५०० अंशाने खाली आला. या रीबॅलन्सिंगमुळे आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त निर्देशांकात (एमएससीआय) भारताचे वजन कमी झाले. ते २० टक्क्यांवरून जवळजवळ ११ टक्क्यांवर आले. त्याला बघून मोठी विक्री (किमान २० हजार कोटी रुपयांची) झाली. निफ्टी आपल्या आधारपातळीपाशी येऊन २३५४७ अंशावर थांबली. शुक्रवारी बाजाराने (निफ्टीने) २४००० अंशावर डोके काढले होते, पण शेवटच्या तासाभरात घात झाला. अचानक विक्री झाल्यामुळे असे होते. कारण बेसावध असल्यामुळे तेजीवाल्यांना सावरता येत नाही. पळता भुई थोडी होते. असो..Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.कितीही तुलना करायची नाही म्हटली, तरी अमेरिकेत एसएनपी ५००ने पुन्हा नवा उच्चांक केला. गेल्या नऊ सप्ताहांत हा निर्देशांक सलग वरचा बंद देत आहे. तीच तेजी जपान, तैवान, कोरिया, ब्राझीलच्या शेअर बाजारात झाली. तैवानसारख्या छोट्या देशाच्या शेअर बाजाराच्या भांडवल मूल्याने चक्क भारताला मागे टाकले. आपण त्या शर्यतीत कधी नव्हतोच, असे दाखवत आपले बाजार मात्र खाली मान घालून होते. एकुणात काय, आपले जुनेच समीकरण खरे ठरले.आपल्या शेअर बाजाराची अवस्था मुगल-ए-आझममधील अनारकली म्हणजेच मधुबालासारखी झाली आहे. बादशहा म्हणतो, ‘‘हम तुझे जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा।’’ तसेच परदेशी संस्था बाजाराला वर जाऊ देत नाहीत आणि स्थानिक गुंतवणूकदार त्याला खाली येऊ देत नाहीत. शेवटी एका टप्प्याच्या किंवा रेंजच्या बाहेर लार्ज कॅप निर्देशांक जाऊ शकत नाहीत. ही रेंज आहे २३००० ते २४००० व ती खाली खाली घसरत आहे. परदेशी संस्थांच्या नजरेआड असलेल्या स्मॉल कॅप, मायक्रो कॅप व मिड कॅपमध्ये मोजक्या शेअरमध्येच जी काही तेजी व्हायची ती होते. जी क्षेत्रे व शेअर तेजीत आहेत ते महाग आहेत व अतिमहाग होत चालले आहेत. संधी असेल तर ती स्टॉपलॉस मनात ठेवून धाडस करणाऱ्यालाच! या अतिमहाग कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करताना अत्यंत सावध राहायला हवे. कारण थोडासाही अपेक्षाभंग बाजाराला सहन होत नाही. उदाहरणार्थ, केन्स, अम्बर, ॲक्सिसकेड्स.तात्पर्य असे, की अमेरिकी व आशियाई बाजारात तेजी आहे म्हणून आपल्या बाजारातही लवकरच येईल असे नाही. त्यासाठी सेंटिमेंट बदलायला हवे. सरकारकडून एखादी घोषणादेखील बदल घडवू शकते. मागील आठवड्याच्या व महिन्याच्या हालचालींवरून आज तरी मंदीवाल्यांचे पारडे जड आहे असे दिसते. कारणे अनेक आहेत. आपण जरी दुर्लक्ष केले, तरी पुन्हा पुन्हा सामोरे येतात..Premium|Stock Market & Energy Outlook : होर्मुझ तणावामुळे शेअर बाजार दिशाहीन, ऊर्जा क्षेत्रात मात्र मोठी संधी.सन २६-२७च्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालाची साशंकता! कंपन्यांचे निकाल कसे लागतात ते बघायला हवे. ते तसेच चांगले लागावेत अशी अपेक्षा आहे. पण त्यानंतरच बाजार ठरवेल तेजी होणार की नाही ते.मॉन्सून सरासरीहून कमी होण्याचा इशारा व त्यात एल निनोमुळे काय हाहाकार होणार याबद्दलची संदिग्धता व त्यासाठी सरकार अनुदान देण्याखेरीज काही उपाय करणार का, याबद्दलचा संभ्रम!आधीच वाढत्या शहरीकरणामुळे सर्वच शहरे तापत चालली आहेत. एकेकाळी पंखादेखील न लागणाऱ्या पुण्यासारख्या शहरात एसीशिवाय काम करता येत नाही. शहरी तापमान आधीच वाढते आहे, त्यात एल निनो काय दिवे लावतो ते माहीत नाही.पेट्रोल-डिझेलमधील दरवाढ व टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे वाहतूक खर्च वाढले आहेत. ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे, आधीच महागाई व ईएमआयमुळे ग्रासलेल्या मध्यमवर्गाला हा धक्का पचवणे जड जात आहे.गेली दोन वर्षे आयटी उद्योगात घसघशीत पगारवाढ नाही. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे या क्षेत्रातील बरेचसे रोजगार कमी होणार आहेत. भारताचा मुख्य ग्राहकवर्गच असा आर्थिक चणचणीत अडकला, तर उपभोग वाढणार कसा?दोन आठवड्यांपूर्वी बाजाराने दिलेला दिलासा अल्पजीवी ठरला. पण पुढे काय? अनेक तज्ज्ञांनी गौरवलेली भारताची ग्राहक म्हणून असलेली भव्य बाजारपेठ विसरून जायची का? एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की वस्तूंच्या खपाला चालना देणारा मध्यमवर्ग आपल्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम बदलत आहे. ॲपल इंडियाची गेल्या वर्षीची विक्री दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरवणाऱ्या हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या तुलनेत दुप्पट आहे. मध्यमवर्गाचा परदेशप्रवास व परकीय चलनाचा विनिमय गेल्या आठ वर्षात चार ते पाच पट झाला आहे.याच्या जोडीला महागाईने डोके वर काढले, तर आपली भव्य बाजारपेठ परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित कशी करणार?या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने मनावर घेऊन काही प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात.रिझर्व्ह बँकेची बैठक लवकरच होण्याची शक्यता आहे. किमान यावेळी तरी व्याजदर वाढवू नका, असा सल्ला भूतपूर्व अध्यक्षांनी दिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे व्यापार उद्योगांचे खर्च कमी होतील (रोजगारही कमी होतील हे अलाहिदा) आणि खर्च आटोक्यात राहतील अशी अपेक्षा आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी होणार अशी अफवा बाजारात आहे. त्याचबरोबर मागे पडलेल्या सेमी कंडक्टर उद्योगाकडे सरकार प्राधान्यक्रमाने लक्ष पुरवीत आहे. एबीएमएल ही डच कंपनी सेमी कंडक्टर उद्योगाचा आधारस्तंभ आहे. ही कंपनी जागतिक तंत्रज्ञान आणि एआय उद्योगांचा एक पायाभूत आधारस्तंभ आहे. ती मायक्रो चिप्स करणाऱ्या मशिन्सची रचना आणि निर्मिती करते. त्या कंपनीने भारताला तांत्रिक साहाय्य द्यायचे मान्य केले आहे..ओमानच्या करारामुळे होर्मुझच्या विळख्याच्या बाहेर नवे समुद्रीमार्ग विकसित करण्याच्या प्रयत्नास यश आलेले दिसते. त्याखेरीज मौल्यवान खनिजे व धातूंसाठी पेरू व चिली या देशांशी बोलणी सुरू आहे. बोलणी यशस्वी झाल्यास आपली बाजारपेठ पुन्हा आकर्षक वाटू लागेल व परदेशी संस्था पुन्हा मोठ्या संख्येने परततील. बाजाराचे सेंटिमेंट सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी नुकताच केलेल्या युरोप व ओमानच्या दौऱ्याकडे बघायला हवे.या सप्ताहात टाटा टेक्नॉलॉजीचा शेअर अभ्यासासाठी सुचवीत आहोत. मोठा गाजावाजा करून सूचीबद्ध झालेला हा शेअर आयटी क्षेत्रातील आव्हानामुळे मागे पडला होता. चालू वर्षात ऑटोमोटिव्ह सॉफ्टवेअरची वाढती मागणी, तसेच मोठे वाहन अभियांत्रिकी करार आणि एरोस्पेस इंजिनिअरिंगमधील वेगवान विस्तार यामुळेटाटा टेक्नॉलॉजी पुढील भविष्यात चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास वाटतो. कंपनी मोजक्याच ग्राहकांवर अवलंबून राहणे कमी करीत आहे व एआयचा वापर करून उत्पादकता आणि नफा सुधारण्याकडे लक्ष पुरवीत आहे. आजच्या दराला (७१०) किंमत उपार्जन गुणोत्तर (४७) जरी महाग वाटले, तरी प्रत्येक घसरणीत अभ्यासासाठी रडारवर ठेवावा.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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