Premium|PSU Bank Stock Valuation : साडेसाती संपली तरी शनी वक्रीच?

बिहारच्या निवडणूक निकालानंतर पंतप्रधान मोदी व अमित शहा द्वयीने निःश्वास टाकला असेल. आता कुठलीही धाकधूक न वाटता इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक करता येईल. खजिन्यावर अतिरिक्त भार पडणार आहे, तो कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय नव्या क्लृप्त्या घेऊन येईल ह्याची तयारी ठेवली पाहिजे. भारत देशाची रास मकर आहे, असे म्हणतात. मकर राशीला गेली साडेसात वर्षे साडेसाती सुरू होती, ती २९ मार्च २०२५ रोजी शनी मीन राशीत गेल्यामुळे संपली. पण पुढे १३ जुलै रोजी शनी वक्री झाला. साडेसाती संपली तरी मकर राशीची आव्हाने संपेनात. आता तो शनिदेव २८ नोव्हेंबरपासून मार्गी होत आहे. तरी या महिनाअखेर फलज्योतिष्याच्या दृष्टीने साऱ्या अडचणी दूर होतील असे दिसते. ज्योतिष शास्त्रावर विश्वास असो व नसो, ट्रम्प ह्यांची टोपी किंचित सरळ झालेली दिसते खरी!.Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .दोन सप्ताहांपूर्वी (३ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान) २६०००ला स्पर्श करून निफ्टी घरंगळत २५३१८ अंशापर्यंत खाली गेली. बातम्यांच्या तालावर नाचत अमेरिकी मार्केट नवनवे उच्चांक करत असताना आपले निर्देशांक उदासीनच होते. स्थानिक संस्थांनी कितीही खरेदी केली, तरी परदेशी संस्थांचा विक्रीचा मारा काही थांबत नव्हता. गेल्या आठवड्यात (२२ नोव्हेंबर) आम्ही लिहिले होते, की ट्रम्प धोरण सौम्य झाले आणि बिहारची निवडणूक सत्ताधारी आघाडीने जिंकली, तर सेंटिमेंट सुधारेल. आश्चर्य म्हणजे कलेकलेने अमेरिकेची भारतविरोधी भूमिका बदलत गेली. किमान नव्याने लावलेले अतिरक्त २५ टक्के आयात शुल्क कमी होणार असे संकेत दिसू लागले. त्यात बिहारच्या निवडणुकीच्या निकालांचे अंदाज जाहीर झाले. सत्ताधारी आघाडी बहुमत मिळवणार असा जनमताचा कौल आहे हे सर्वच सर्वेक्षणांत दिसून आले. मग काय विचारता! निफ्टीने जी वरची दिशा पकडली, ती २५९१० अंशाला बंद झाली. ६०० अंशाच्या मंदीला १५ दिवस लागले तर ५९२ अंशाची तेजी पाच दिवसांत आली. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे १४ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकी बाजार तळाशी गेले असताना, भारतीय बाजार खाली उघडले खरे, पण बंद होताना निर्देशांक सकारात्मकच होते.सगळे अरिष्ट टळले असे समजायचे का? अजून विश्लेषकांचे एकमत नाही. पण मागे अनेकदा चाहूल दिलेला निफ्टी व सेन्सेक्सचा नवा उच्चांक जवळ आला असे दिसतेय. मिड कॅप निर्देशांकाने नवा उच्चांक केला आहे व तो ६०७९२ अंशावर बंद झाला आहे. स्मॉल कॅप इंडेक्स मात्र नव्या उच्चांकापासून बराच दूर आहे. थोडक्यात असे की जरी अधिकृतपणे भारताचा अमेरिकेबरोबर द्विपक्षीय करार झालेला नसला, तरी शेअर बाजाराचा मूड बघता तसे झाले आहे किंवा होणार आहे असे वाटते. किंवा कसाही करार झाला तरी देश हे आव्हान पार करून, अर्थव्यवस्था पुन्हा जोमाने गती घेईल अशी समजूत बाजाराने करून घेतली आहे. एकदा का निफ्टी व ज्युनिअर निफ्टी, तसेच मिड कॅप सिलेक्टमधील अंतर्भूत कंपन्यांचे कामकाज सुधारून किमान १५ टक्के नफा व विक्री वृद्धी दृष्टिपथात आली, की परदेशी संस्थांना परत फिरावेच लागेल..आम्ही सतत सरकारी बँकांबद्दल लिहीत आहोत. मागे ह्या क्षेत्राकडे गांभीर्याने बघावे असे सुचवले होते, तेथून मुख्य सरकारी बँका किमान १० टक्के वर आहेत. आम्ही खास करून स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक अभ्यासासाठी सुचवीत आहोत. स्टेट बँक म्युच्युअल फंडाची प्राथमिक भाग विक्री २०२६मध्ये होईल असा अंदाज आहे. किमतीचा पट्टा ₹ २,४०० ते २,५००च्या दरम्यान असेल अशी चर्चा आहे. ९६९ रुपये किमतीला आजही हा शेअर पुस्तकी किमतीच्या फक्त दीडपट आहे. बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक तर पुस्तकी किमतीच्या खाली मिळतात (अनुक्रमे ०.९२ व ०.९३). बाजारभाव वर गेले म्हणून दुर्लक्ष न करता पाच टक्के स्टॉपलॉस ठेवून व स्वतःच्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.निर्देशांक नवीन उच्चांक करणार असतील तर नेतृत्व निःसंशय बँकिंग क्षेत्राकडे असेल. निफ्टी व सेन्सेक्सने नवा उच्चांक करण्याआधी बँक निफ्टी दिमाखात नवा उच्चांक (५८५१७) करीत आहे. ६००००चा टप्पा व त्यापुढील चाल फारशी दूर नाही. स्वतःला रुचेल तो शेअर निवडून गुंतवणूक करावी. ह्या क्षेत्राच्या बरोबरीने चालणारे क्षेत्र आहे, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे. तेथेही बजाज फायनान्स, श्रीराम फायनान्स, मुथूट फायनान्स, एलएनटी फायनान्स, चोला इत्यादी शेअर जोरदार कामगिरी करीत आघाडीवर आहेत. नुकताच बजाज फायनान्स, तिमाही निकालानंतर सात टक्के घसरला आहे. कंपनीने आपली प्रति शेअर मिळकत दोन टक्के कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. खरेतर बजाज फायनान्स सप्टेंबर २१मध्ये पुस्तकी किमतीच्या बारापट भावाला मिळत होता, आज सहापट भावाला मिळतोय. येथून नव्याने पाच टक्के खाली आल्यास, झाली तेवढी शिक्षा पुरे झाली असे समजून खरेदीचा विचार मनात आणायला हरकत नाही. बाकी निकालात भयावह असे काही नाही..Premium|Public Trust Investment Rules : सार्वजनिक न्यास गुंतवणूक बदल स्वागतार्ह!.दरम्यान गेली चार वर्षे शर्यतीत मागे पडलेला रिलायन्सचा शेअर जागा झाला आहे. जुलै २५मधील १६०४ रुपयांच्या भावापासून दूर असला, तरी बोलता बोलता त्याने पंधराशेचा शेकडा पार केला आहे. खनिज तेल स्वस्त आहे, रिफायनिंग मार्जिन्स वाढल्या आहेत, त्याचा फायदा ह्या क्षेत्रातील एमआरपीएल, भारत पेट्रो व इतर सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांना होतोच आहे. चेन्नई पेट्रो तर आकाशाला भिडला आहे. रिलायन्स तर सर्वांचा दादा आहे. गेल्या तिमाहीचे निकालही उत्साहवर्धक आहेत. जिओ प्लॅटफॉर्म्स प्राथमिक भागविक्रीसाठी सज्ज आहेत, अशा वेळी या शेअरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.ज्युबिलंट फुड्सदेखील सामान्य कामगिरीमुळे मागे पडला होता. कंपनीचे पुढील काळाचे भाष्य उत्साहवर्धक आहे. यापुढे ढोबळ व नक्त नफा वाढत राहील, तसेच तुर्कीए, बांगलादेश व श्रीलंकेतील उपकंपन्यांची वाटचाल व वाढ जोरदार आहे. ‘पोपये’ खाद्य दालने, १० टक्क्यांहून अधिक विक्री वृद्धीसह आश्वासक प्रगती करीत आहेत. झोमॅटो व स्विगीच्या स्पर्धेत ही कंपनी मागे पडली होती, आता तिला पुन्हा बळ येत आहे. विशेषतः अल्फा पिढीकडे त्यांचे खास लक्ष्य आहे. येथील लॉयल ग्राहक आयुष्यभर टिकतील असा होरा आहे. जगभर कंपनीची ३,४८० दालने आहेत. या तिमाहीत नवी ९३ दालने वाढवण्यात आली. हॉटेलमधून अधूनमधून जेवण मागवणे आता जनमानसात रुळले आहे. पूर्वी झोमॅटो व स्विगी सेवा मोफत होत्या, आता घरपोच देण्याचे वेगळे शुल्क द्यावे लागते. त्या तुलनेत डॉमिनोज पिझ्झा मागवणे रुचीबदल म्हणून सोयीचे आहे. प्रत्येक घसरणीत ह्या शेअरचा विचार करायला हवा..बिहारच्या निवडणूक निकालानंतर मोदी व अमित शहा द्वयीने निःश्वास टाकला असेल. विरोधक ह्याला रेवडी विजय किंवा खैरात विजय म्हणोत, पण त्यात नितीश कुमारांचे सुशासन व भाजपची प्रभावी निवडणूक यंत्रणा ह्यांचा मोठा वाटा आहे. मुख्य म्हणजे कुठलीही धाकधूक न वाटता आता इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक करता येईल. खजिन्यावर अतिरिक्त भार पडणार आहे, तो कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय नव्या क्लृप्त्या घेऊन येईल ह्याची तयारी ठेवली पाहिजे. जीएसटी दर कमी केल्यामुळे आवक कमी राहणार आहे. मागणी किमान दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढून तो खड्डा बुजतो का हे बघायला हवे. तसे झाल्यास उत्तमच!एकेक गाठ सुटत चालली आहे. आता ट्रम्पनीती काय घेऊन येते ह्यावर पुढील चाल ठरेल. पुनरुक्तीचा दोष पत्करून सांगतो, चोखंदळ निवड व योग्य वेळी क्षेत्रबदल गुंतवणुकीत समाधान देऊन जातील.(भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.).महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 