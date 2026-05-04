Premium|Rabindranath Tagore and Maharashtra : रवींद्रनाथ टागोर आणि महाराष्ट्र; प्रेम, प्रेरणा व वैचारिक संवादातून घडलेलं शतकभराचं सांस्कृतिक नातं

रवींद्रनाथ टागोर आणि महाराष्ट्र यांचं नातं केवळ ऐतिहासिक संदर्भांपुरतं मर्यादित नाही, तर ते एका गहिऱ्या सांस्कृतिक आणि वैचारिक संवादाचं उदाहरण आहे. १८७८मध्ये तरुण टागोर मुंबईत आले, तेव्हा अन्नपूर्णा तर्खडकर (नलिनी) यांच्या सहवासातून त्यांना स्त्री-स्वातंत्र्य, आधुनिकता आणि सामाजिक उघडपणाचा नवा अनुभव मिळाला. पुढे टिळकांच्या राष्ट्रवादाशी झालेल्या संवादातून त्यांच्या विचारांना आव्हान मिळालं, तर शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातून त्यांनी नेतृत्व आणि नैतिकतेचे व्यापक अर्थ शोधले. हा प्रभाव एकतर्फी नव्हता. महाराष्ट्रानंही टागोरांना आपल्या भाषांतर, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक परंपरेत सामावून घेतलं. वैयक्तिक अनुभव, वैचारिक मतभेद आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांतून घडलेलं हे नातं आजही जिवंत आहे ते एक सतत नव्यानं उलगडत राहणारा संवाद म्हणून.एखाद्या थोर साहित्यिकाला साजेशी अशी टागोर आणि महाराष्ट्र ही कथा एका अगदीच अनपेक्षित वळणावर सुरू होते. ती ना शांतिनिकेतनमध्ये सुरू होते, ना कोलकात्याच्या सांस्कृतिक केंद्रांमध्ये. ती सुरू होते मुंबईमधल्या एका मराठी घरात; एक बंगाली, लाजरा तरुण आणि एका उच्चशिक्षित मराठी तरुणी यांच्यातल्या मैत्रीमधून.सन १८७८मध्ये, वयाच्या अवघ्या सतराव्या वर्षी रवींद्रनाथ मुंबईला आले. त्यांचे भाऊ सत्येंद्रनाथ यांनी त्यांना इंग्लंडला जाण्यापूर्वी स्वतःला ‘घडवण्यासाठी’, इंग्रजी संभाषण शिकण्यासाठी, पाश्चात्त्य समाजात कसं वागायचं कसं बोलायचं, तिथल्या चालीरीती कशा असतात हे सारं शिकण्यासाठी त्यांना काही दिवस मुंबईमध्ये पाठवायचं ठरवलं. सत्येंद्रनाथ टागोर यांची आणखी एक ओळख अशी, की ते भारतीय वंशाचे पहिले सनदी अधिकारी. ते मुंबईला काही काळ कामाला होते. महाराष्ट्राची त्यांना उत्तम माहिती होती. त्यांनी संत तुकारामांच्या काही अभंगांचा मराठीत अनुवादही केला होता..तर सत्येंद्रनाथांनी तरुण 'रबी'ला त्यांचे जवळचे मित्र डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर यांच्या घरी तीन महिने राहण्यासाठी पाठवलं.डॉ. तर्खडकर प्रार्थना समाजाचे सुधारक, त्यांचं घरही एका सुधारकाचं घर. त्यांनी त्यांच्या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला पाठवलं होतं. त्यांची २० वर्षांची मुलगी अन्नपूर्णा नुकतीच परत आलेली. त्यामुळे रबीला शिकवायची जबाबदारी अनेक भाषांमध्ये पारंगत असलेल्या अन्नपूर्णावर (ॲना) आली. रवींद्रनाथांसाठी ॲना केवळ इंग्रजी शिकवणारी शिक्षिका नव्हती, तर ती एका नव्या सामाजिक शक्यतेचं प्रतीक होती; स्त्री-शिक्षण, बौद्धिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वास यांचं. त्यांच्या या शिक्षक-विद्यार्थी नात्याच्या पलीकडे एक खोल भावनिक जवळीक निर्माण झाली. टागोर यांनी तिला 'नलिनी' असं नाव दिलं. पुढे त्यांच्या कवितांमध्ये, त्यांच्या स्मरणांत ही 'नलिनी' वारंवार परत येताना दिसते, त्यांची ही पहिली प्रेरणा, एक अपूर्ण पण दीर्घकाळ जिवंत राहिलेला अनुभव. त्यांचा सहवास अवघ्या दोन महिन्यांचा, पण काही भेटी अशा असतात की त्या काळानं नाही, तर परिणामानं मोजल्या जातात. पुढे ॲना आणि रवींद्रनाथ यांच्या लग्नासाठी प्रयत्नही केले गेले, पण कदाचित तेव्हाच्या सामाजिक चौकटीमध्ये त्यांचं नातं न बसल्यानं ती गोष्ट अपूर्णच राहिली. पण त्यांच्या या भेटीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते - टागोरांनी महाराष्ट्राकडे सुरुवातीपासूनच एक प्रेरणास्थान म्हणून पाहिलं. नवीन गोष्टी शिकायची, आपलं अनुभवविश्व, भावनाविश्व समृद्ध करण्याची एक जागा! आपण जर टागोरांच्या आयुष्यातून बंगाल आणि महाराष्ट्र यांच्यातलं नातं शोधायचं ठरवलं, तर त्याची सुरुवात इथूनच होते. विचारसरणीपासून नव्हे, राष्ट्रवादापासून नव्हे, तर जिव्हाळ्यापासून. बंगालमधल्या वातावरणातून आलेल्या रबीला ॲना धीट करते. टागोर लिहितात - ‘मुंबईमध्ये जे दृश्य पाहून मन सर्वात जास्त तृप्त होतं, ते म्हणजे इथला स्त्री आणि पुरुषांचा संमिश्र समाज. स्रीवर्जीत कलकत्त्याचे दैन्य किती मोठे आहे हे इथे मुंबईला आल्यावरच पाहायला मिळते.’ तेव्हा बंगालमध्ये स्त्रिया बऱ्याच वेळा पांढरी वस्त्रं घालत, त्या पार्श्वभूमीवर इथल्या रंगीबेरंगी वस्त्रांचंही त्यांना फार कौतुक वाटायचं.टागोरांचं लक्ष नेहमीच सूक्ष्म निरीक्षणांकडे असे. एकदा ते मुंबईला त्यांच्या भावाकडे वास्तव्याला गेले असताना त्यांनी पाहिलेल्या एक प्रसंगानं त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम केला; ते म्हणतात, ‘मी अनेक स्वयंपाकघरांमध्ये गेलो तरी तिथे स्त्रिया राजकारणावरही चर्चा करत असतात’. त्या काळात, भारतातील बहुतांश ठिकाणी राजकारण हे पुरुषांच्या सार्वजनिक क्षेत्रापुरतं मर्यादित होतं. पण महाराष्ट्रात राजकीय जाणीव घराघरांत पोहोचलेली होती. स्त्रिया केवळ श्रोत्या नव्हत्या, त्या चर्चेत सहभागी होत्या. हा प्रसंग लहान वाटू शकतो, पण तो महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या सामाजिक रचनेबद्दल महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. इथं राजकारण केवळ सादर केलं जात नव्हतं, तर ते जगलं जात होतं. टागोरांसाठी हा अनुभव महत्त्वाचा होता.टागोरांच्या या महाराष्ट्रातल्या पहिल्या भेटीत एक महत्त्वाची गोष्ट घडते. ते महाराष्ट्राला संकल्पना म्हणून नव्हे, तर अनुभव म्हणून ओळखत. एका स्त्रीच्या माध्यमातून, जी त्यांना भाषा शिकवत असे; एका कुटुंबाच्या माध्यमातून, जे सुधारणा आणि आधुनिकतेचं जिवंत रूप होते; आणि एका वातावरणातून, जिथं परंपरा आणि आधुनिकता यांचं तणावपूर्ण सहअस्तित्व सुरू होतं. ही केवळ एक घटना नाही, तर पुढील संवादाची बीजंच होती..पुढच्या काही दशकांत, टागोर सार्वजनिक बुद्धिजीवी म्हणून उभे राहिले, तेव्हा महाराष्ट्र राज्य पुन्हा त्यांच्या आयुष्यात आलं, यावेळी अधिक गुंतागुंतीच्या स्वरूपात. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र देशातल्या राजकारणाचं केंद्र झालं होतं. भारतातल्या इतर प्रदेशांपेक्षा खूप वेगात इथं घडामोडी घडत होत्या. प्लेगची साथ व त्याचे झालेले सामाजिक परिणाम, वसाहतवादी सत्तेविरुद्ध कठोर प्रतिसाद, आणि टिळकांचं नेतृत्व या सगळ्यांनी एक तीव्र सार्वजनिक चळवळ निर्माण केली होती. टागोर या प्रक्रियेकडे केवळ बाहेरून पाहत नव्हते, तर ते त्यात सहभागी होते. त्यांनी टिळकांच्या अटकेविरुद्ध आवाज उठवला, निधी उभारण्यात मदत केली आणि काही काळासाठी अधिक ठाम सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या जवळ गेले. ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण सुरुवातीपासूनच टागोरांचा आणि टिळकांचा 'राष्ट्रवाद' वेगळा होता. टागोर वैश्विक मानवतावादी होते, पण त्यांच्या विचारांची जडणघडण अशा प्रदेशांशी झालेल्या संवादातूनच झाली. महाराष्ट्राचा प्रभाव एकतर्फी नाही. जसं त्यानं टागोरांना राष्ट्रवादाच्या दिशेनं ढकललं, तसंच त्यानं टागोरांना राष्ट्रवादावर प्रश्न विचारायलाही भाग पाडलं. टिळकांचा राष्ट्रवाद भावनिक, ऊर्जावान, जनतेला एकत्र आणणारा होता, तो टागोरांसाठी आकर्षकही होता, पण त्यांना तो पूर्ण पटलेला नव्हता. टिळकांसाठी राष्ट्र ही सर्वोच्च नैतिक चौकट होती. टागोर मात्र, राष्ट्र जर माणसापेक्षा मोठं झालं, तर ते धोकादायक ठरतं, असा विचार मांडतात. पण हा मतभेद संघर्षात रूपांतरित होत नाही, तर तो संवादात रूपांतरित होतो, आणि हा संवादच या नात्याला गहिरेपणा देतो.या संवादाचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात टागोरांनी केलेलं लेखन. टागोरांनी, त्यांच्या १९०८मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात एक धाडसी विधान केलं आहे. ते म्हणतात, ‘आधुनिक भारतात जर कोणत्या प्रदेशाला इतिहास असेल आणि त्या इतिहासातून काही ऐतिहासिक तत्त्व शिकण्यासारखे असेल, तर तो मराठ्यांचाच इतिहास होय’. टागोरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अभ्यासला होता. महाराजांचं नेतृत्व, त्यांची ‘स्वराज्य’ ही संकल्पना हे सर्व टागोरांसाठी खूप रोमांचक होतं.सन १८९५मध्ये, टिळकांनी ‘श्री शिवाजी निधी समिती’ स्थापन केली आणि रायगडावर पहिला सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव आयोजित केला. गणेशोत्सवाप्रमाणेच, शिवजयंतीचा उद्देश स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी लोकांमध्ये प्रबळ राष्ट्रवादाची भावना निर्माण व्हावी असा होता. शिवरायांची रायगडावरची समाधी शोधून तिचा जीर्णोद्धार करण्यात टिळकांचा पुढाकार होता. महाराजांचे चरित्र, शौर्य आणि हिंदवी स्वराज्याची महती तरुण पिढीला कळावी, यासाठी या उत्सवात भाषणं, पोवाडे व व्याख्यानं आयोजित केली जात असत. टिळक मानायचे, की शिवरायांचा आदर्श समोर ठेवूनच आपण पारतंत्र्यातून मुक्त होऊ शकतो. टिळकांनी महाराष्ट्रात केलेला सार्वजनिक उत्सवांचा हा प्रयोग टागोरांना फार आवडला. याच धर्तीवर बंगालमध्येही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उत्सव साजरा करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. १९०४-०५च्या सुमारास त्यांनी महाराजांच्या इतिहासाचं पुनर्वाचन केलं. केवळ एक प्रादेशिक नायक म्हणून नव्हे, तर नैतिक आणि सांस्कृतिक प्रतीक म्हणून. टिळकांनी महाराजांना लोकजागृतीचं राजकीय प्रतीक केलं होतं, टागोरांनी त्यांच्यातून नेतृत्व, जबाबदारी आणि इतिहासाचा अर्थ शोधला.स्वातंत्र्यपूर्व काळात बंगाल प्रांत म्हणजे आताचा पश्चिम बंगाल, बांगलादेश, बिहार आणि ओडिशा यांनी मिळून तयार झाला होता. इतक्या अवाढव्य प्रदेशाची फाळणी करण्याचं अनेक वर्षांपासून सरकारच्या मनात होतं. या फाळणीची योजना आखणाऱ्या लॉर्ड कर्झननं एका ठिकाणी लिहूनही ठेवलं होतं, ‘बंगाली लोक स्वतःला एक राष्ट्र समजतात. त्यांनी जो गोंधळ माजवला आहे त्यापुढे आपण झुकलो तर भविष्यात पूर्व भारत इतका शक्तिशाली होईल की त्यांना हरवणं अशक्य होईल’. म्हणूनच १९०४-०५मध्ये ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी केली. या कृतीविरोधात रोषाचा आगडोंब उसळला आणि वंगभंग आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनानं अनेक गोष्टी बदलल्या. भारतात पहिल्यांदा स्वदेशी चळवळ सुरू झाली, ब्रिटिश भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलवली गेली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत जहाल राजकारणाचा प्रभाव वाढला. स्वदेशी आणि स्वातंत्र्याचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या या आंदोलनाची मूळ प्रेरणा होते छत्रपती शिवाजी महाराज. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यावेळी कविता लिहिलेली ‘शिवाजी उत्सव’ ही कविता वंगभंग चळवळीचं स्फूर्तिगान ठरली. लाल-बाल-पाल यांनी आपापल्या प्रांतांत शिवजयंती मोठ्या जोशात साजरी करायला सुरवात केली. महाराष्ट्रात तर ती खूप आधीपासून सुरू होती, पण त्यानंतर लाला लजपतरायांनी पंजाबमध्ये आणि बंकिमचंद्र पाल यांनी बंगालमध्ये शिवजयंती साजरी करायला सुरू केली. तेव्हा १९०५च्या सुमारास टागोरांनी या उत्सवाचं प्रतीक म्हणून ‘शिवाजी उत्सव’ नावाची कविता लिहिली. ‘शिवाजी उत्सव’ कवितेचा काही भाग पु.ल. देशपांडे यांनी मराठीत अनुवादीतही केला. त्याआधी टागोरांनी महाराजांवर ‘प्रतिनिधी’ नावाची आणखी एक कविता लिहिली होती. यामध्ये राजांनी गुरू रामदास स्वामी यांच्या चरणी आपले राज्य अर्पण केले व त्यानंतर रामदासांनी त्यांना ‘राजा’ म्हणून नाही, तर जनतेचा ‘प्रतिनिधी’ म्हणून राज्य करा असा सल्ला दिला या प्रसंगाचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रानं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी टागोरांना हे भारावलेपण दिलं..टागोरांची ही महाराष्ट्राबद्दलची ओढ एकतर्फी नक्कीच नव्हती. महाराष्ट्रानंही टागोरांच्या अनेक साहित्यकृती मराठीमध्ये अनुवादित केल्या. गीतांजलीचं अभंग रूपांतर हे त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. यामुळे टागोर मराठी वाचकांसाठी अधिक जवळचे झाले. ते ‘बंगाली लेखक’ राहिले नाहीत, ते मराठीमध्येही वाचले जाऊ लागले. टागोरांमुळे मराठी संतपरंपरा, विशेषतः संत तुकाराम बंगाली साहित्यविश्वात पोहोचले. काही अभ्यासकांच्या मते, टागोरांच्या काव्यातल्या आध्यात्मिक स्वरांमध्ये या परंपरेची सूक्ष्म प्रतिबिंबं दिसतात. टागोरांचा बंगाल आणि महाराष्ट्र एकमेकांना अशाच प्रकारे समृद्ध करत होते.सन १९२०-३०च्या दशकात टागोर महाराष्ट्रात परतले, यावेळी एक राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून. त्यांनी मुंबई आणि पुण्यात मोठ्या सभा घेतल्या. १९३२मध्ये महात्मा गांधींच्या पुणे कारागृहातल्या उपोषणाच्यावेळी ते आवर्जून उपस्थित होते ते एका नैतिक संघर्षाचे साक्षीदार म्हणून.मृत्यूनंतरही टागोर महाराष्ट्रात जिवंत राहिले, ते भाषांतर, नाटक, टीका आणि शैक्षणिक अभ्यासाच्या माध्यमातून. ते महाराष्ट्राच्या बौद्धिक जीवनाचा भाग झाले. पु.ल. देशपांडेंसारख्या लेखकांनी टागोरांच्या कामाकडे केवळ आदराने बघितले नाही, तर आपल्या कलाकृतीतून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्नही केला.म्हणूनच केवळ टागोरांचा आणि महाराष्ट्राचा खूप गहिरा संबंध होता असं म्हणणं अपुरं आहे. एका दृष्टीनं टागोरांचा आणि महाराष्ट्राचा एक प्रकारचा रोमान्स होता. महाराष्ट्र हे त्यांचं असं प्रेमाचं ठिकाण होतं, जिथं ते प्रथम घडले, त्यांच्या साहित्याला प्रथम प्रेरणा मिळाली, टिळकांकडून त्यांना वैचारिक आव्हान मिळालं, महाराजांच्या चरित्रामधून आणि मराठ्यांच्या इतिहासातून स्फूर्ती मिळत गेली, त्यांच्या कक्षा विस्तारल्या. ही ओढ दोन्ही बाजूंनी टिकून होती. म्हणून आजही टागोरांच्या साहित्यावर कलाकृती घडत असतात, त्यांच्या कवितांचं वाचन होत असतं, संगीताचे कार्यक्रम होत असतात. म्हणूनच महाराष्ट्र आजही टागोरांच्या स्मृती टिकवून ठेवतो. टागोर आणि महाराष्ट्र यांच्यामधलं नातं सतत नव्यानं लिहिलं जाणारं, काळानुसार अर्थ बदलणारं, पण कधीही न संपणारं असं आहे.प्रज्ञा शिदोरे पुणेस्थित राजकारण व समाजकारणाच्या अभ्यासक आहेत. 