Theme Calendar : पंचवीस कॅलेंडरचा सुरेल प्रवास

मनात कलावंताची यादी तयार होत होती. उ. बिस्मिल्ला खाँ, पं. रविशंकर, ख्याल गायिका गंगुबाई हनगल, पं. भीमसेन जोशी, पं. कुमार गंधर्व, उ. विलायत खाँ, पं. जसराज, पं. शिवकुमार शर्मा, पं. हरिप्रसाद चौरासिया, विदुषी मालिनी राजूरकर, उ. अमजद अली खाँ व उ. झाकीर हुसेन... कॅलेंडरवर फोटो वापरण्यासाठी या सर्वांची रीतसर परवानगी घेतली. सर्वांनी ती आनंदाने दिली.

या कलावंतांचे संगीतविषयक तत्त्वज्ञान किंवा विचार असे काही फोटोबरोबर द्यावे असे वाटत होते. मग मुंबईच्या एनसीपीएच्या लायब्ररीत धाव घेतली. तिथले भांडार पाहून दिपून गेलो. डेक्कन क्वीन पकडून तिथे जायचे, दिवसभर कलावंतांबद्दलचे साहित्य, मुलाखती शोधायच्या, नोट्स घ्यायच्या असा परिपाठ सुरू ठेवला.

तेव्हा त्या कामासाठी मी मुंबईच्या सात-आठ फेऱ्या तरी केल्या असतील. पण त्याचे सार्थक झाले. कलावंतांच्या सुरांइतकेच अर्थपूर्ण शब्दही हाती आले. उ. बिस्मिल्ला खाँ म्हणतात, “Music transcends religions, making us all equal before its melodies.” पं. शिवकुमार शर्मा म्हणतात, “There is no difference between music and spirituality.” तर अत्यंत साध्या-सरळ स्वभावाच्या गंगुबाई हनगल आपल्यालाच प्रश्न विचारतात व उत्तर देतात, “ You eat food, don’t you? Music is my food.”