Premium|Subhash Chandra Insolvency Case : काय आहे सुभाष चंद्रा प्रकरण?

अशोक जोशी - ashokjoshi९@yahoo.comएस्सेल ग्रुपचे प्रवर्तक सुभाष चंद्रा यांच्या सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. मात्र, हा निर्णय अंतिम झालेला नसून, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) दोन सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर स्थगित करण्यात आला आहे. आता पाचसदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार आहे. नेमके काय आहे हे प्रकरण, याचा हा आढावा.काही दिवसांपूर्वी विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘एनसीएलटी’ने एस्सेल ग्रुप/झी मीडियाचे सुभाष चंद्रा यांच्या २२,००६ कोटी रुपयांच्या कर्जाची केवळ ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड मान्य करून त्यांना कर्जमुक्त केले,’ अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावरही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. कर्ज थकल्यानंतर सुरू झालेली ही प्रक्रिया भारतातील चर्चेतील वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणांपैकी एक ठरली. कारण दाव्यांची रक्कम २२,००६ कोटी रुपये, तर परतफेडीचा प्रस्ताव केवळ ६.५ कोटी रुपयांचा होता. म्हणजेच सुमारे ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव होता. नेमके हे प्रकरण काय आहे आणि हे कसे शक्य झाले, हे समजून घेण्यासाठी घटनाक्रम पाहणे आवश्यक आहे.इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स (आता सामना कॅपिटल) या अर्थसाह्य करणाऱ्या कंपनीने २०१६ मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या एस्सेल ग्रुपमधील विवेक इन्फ्राकॉम प्रा. लि. या कंपनीला १७० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी व्यक्तिगत हमी दिली होती. विवेक इन्फ्राकॉमने कर्जाची वेळेत परतफेड न केल्याने २०१९ मध्ये इंडियाबुल्सने कंपनीकडे संपूर्ण कर्जाची मागणी केली. हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडेही वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, आर्थिक परिस्थितीमुळे हे कर्ज फेडणे शक्य नसल्याचे त्यांनी कळवले. त्यानंतर ‘इंडियाबुल्स’ने २०२२ मध्ये सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात ‘एनसीएलटी’कडे वैयक्तिक दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली..Premium|R K Laxman Birth Anniversary : विनोदाचे ‘शास्त्र’कार!.२२,००६ कोटींची जबाबदारी कशी?‘एनसीएलटी’समोर प्रकरण आल्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. सुभाष चंद्रा यांनी इतर अनेक कंपन्यांसाठीही व्यक्तिगत हमी दिली होती. त्यामुळे केवळ विवेक इन्फ्राकॉमच्या १७० कोटी रुपयांच्या कर्जापुरता विचार न करता त्यांनी दिलेल्या विविध हमींचाही विचार करणे आवश्यक होते. या सर्व हमींचा एकत्रित विचार केल्यानंतर सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधातील एकूण दावे सुमारे २२,००६ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या २२,००६ कोटी रुपयांमध्ये सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाची रक्कम शून्य होती. ही रक्कम त्यांच्या समूहातील विविध कंपन्यांना दिलेल्या हमींशी संबंधित होती. २२,००६ कोटी रुपयांची एकूण जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर सुभाष चंद्रा यांनी त्याबदल्यात केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर वित्तीय संस्थांचे मतदान घेण्यात आले. सुमारे ८०.८१४ टक्के वित्तीय संस्थांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्याने ‘एनसीएलटी’ने तो मंजूर केला. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या संस्थांमध्ये कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशिप, कॉर्पकॉल कॅपिटल अॅडव्हायझर्स, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्युशन व्हेंचर्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स, लेमोनेड कॅपिटल अॅडव्हायझर्स, वीणा इन्व्हेस्टमेंट्स आणि वर्ल्ड क्रेस्ट अॅडव्हायझर्स यांचा समावेश होता. या संस्थांच्या दाव्यांची एकत्रित रक्कम सुमारे १७,००० कोटी रुपये होती. दुसरीकडे अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक, एचडीएफसी बँक, आयडीबीआय ट्रस्टीशिप, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, आरबीएल बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. त्यांच्या दाव्यांची एकत्रित रक्कम सुमारे ४०७७ कोटी रुपये होती. या संस्थांचे म्हणणे होते, की २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपये स्वीकारणे म्हणजे सुमारे ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ स्वीकारणे होय. त्यामुळे एवढी मोठी कपात मान्य करणे योग्य नाही. काही संस्थांनी मतदान प्रक्रियेबाबतही आक्षेप घेतला. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या काही संस्थांचे एस्सेल ग्रुप किंवा सुभाष चंद्रा यांच्या व्यावसायिक अथवा कौटुंबिक नेटवर्कशी संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे मतदानप्रक्रिया खरोखर स्वतंत्र होती का, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला..‘एनसीएलटी’मध्ये मतभेद‘एनसीएलटी’च्या दिल्ली खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या दोन सदस्यीय खंडपीठातील न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांच्यात परतफेडीच्या प्रस्तावाबाबत मतभेद झाले. भारद्वाज यांनी प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारण्याऐवजी तो मान्य करणाऱ्या संस्थांपुरता लागू करण्याची भूमिका घेतली. प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्वतंत्र वसुलीचा मार्ग खुला ठेवावा, असे त्यांचे मत होते. म्हणजेच अॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, कॅनरा बँक, एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, युनियन बँक आणि आरबीएल बँक यांना ६.५ कोटी रुपयांच्या योजनेत बंधनकारकपणे समाविष्ट करू नये, अशी त्यांची भूमिका होती. रीना सिन्हा पुरी यांनी मात्र प्रस्ताव मंजूर करण्यास गंभीर अडचणी असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी मतदान प्रक्रियेतील त्रुटी आणि सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड अत्यल्प असल्याने प्रस्तावाची प्रक्रिया आणि न्याय्यतेच्या कसोटीवर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दोन सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर ‘एनसीएलटी’ने नीलेश शर्मा यांची तिसरे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या बाजूने मत दिले. त्यांच्या मते, सुमारे ८०.८१४ टक्के मतांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बहुमताला महत्त्व देणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत सामूहिक ठराव महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक असहमत कर्जदात्याला स्वतंत्र मार्ग दिल्यास परतफेडीच्या योजनेचा उद्देशच बाधित होऊ शकतो, असे त्यांचे मत होते. मंजूर योजना कर्जदार आणि कर्जदात्यांमध्ये सामूहिक समझोता निर्माण करण्यासाठी असते. त्यामुळे बहुमताने मंजूर झालेल्या योजनेला वैधानिक बंधनकारकता देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तिन्ही सदस्यांच्या मतांमध्ये भिन्नता राहिल्याने कोणत्याही दोन सदस्यांचे एकसमान मत तयार झाले नाही. त्यामुळे ‘एनसीएलटी’समोर या प्रकरणात स्पष्ट बहुमताचा निष्कर्ष निघाला नाही. यानंतर ‘एनसीएलटी’च्या अध्यक्षांनी एक सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणाच्या पुनर्विचारासाठी पाच सदस्यीय विशेष खंडपीठाची नियुक्ती केली आणि २५ ऑगस्टचा आदेश स्थगित केला. त्यामुळे २२,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाव्यांच्या तुलनेत ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीला दिलेली मंजुरी अंतिम राहिलेली नाही. प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुभाष चंद्रा यांना मिळालेला ६.५ कोटी रुपयांचा दिलासा अंतिम निर्णय समजता येणार नाही..‘एनसीएलएटी’मध्येही अपीलया प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे परतफेडीच्या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या बँकांनी ‘एनसीएलएटी’मध्येही अपील केले आहे. ‘एनसीएलएटी’ने अपील निकाली काढण्याऐवजी ते प्रलंबित ठेवले आहे. कारण ‘एनसीएलटी’चे पाच सदस्यीय खंडपीठ प्रथम या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करणार आहे. स्थगिती आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रकरण प्रलंबित असताना सुभाष चंद्रा यांना मालमत्ता विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा लपवणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या माध्यमातून उपलब्ध मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याचा उद्देश आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड कितपत योग्य आहे? कर्जदात्यांपैकी काहींनी मोठा ‘हेअरकट’ स्वीकारला, तर विरोध करणाऱ्या संस्थांचे हित कसे जपले जावे? मतदानप्रक्रियेत संबंधित पक्षांचा प्रभाव होता का? दिवाळखोरी कायद्याचा अशा प्रकारे वापर होणे योग्य आहे का, हे प्रश्न आता पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर महत्त्वाचे ठरणार आहेत; तसेच एवढ्या मोठ्या कर्जासाठी व्यक्तिगत हमी स्वीकारताना संबंधित वित्तीय संस्थांनी हमीदाराची आर्थिक क्षमता आणि मालमत्ता यांचे पुरेसे मूल्यमापन केले होते का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. आता पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाचा काय निर्णय घेते, कर्जदात्यांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाते आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेत अशा प्रकरणांसाठी भविष्यात कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत. ९४०३४१६२३२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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