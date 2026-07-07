Premium|Mumbai Tree Fall Crisis: खरंच मुंबईतली ६५ टक्के झाडं कोसळणार आहेत का? सविस्तर वाचा, झाडं पडण्यामागची कारणं!

Mumbai Tree Fall Crisis: Why Experts Say Thousands of Trees Are at Risk This Monsoonइतके दिवस पावसाळ्यात खड्डे आणि रस्त्यांच्या दुरावस्थेची, दरड कोसळण्याची भीती असायची आता एक नवी भीती आहे ती झाडांची. होय. चेंबूर दुर्घटनेनंतर मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे, कल्याण, पालघरपर्यंतचा परिसर पाहिला तर शेकड्यांनी झाडं पडली आहेत. माणसाला जगण्यासाठीचा ऑक्सिजन म्हणजेच जीवन देणारी झाडं माणसाच्या जीवावरच उठली आहेत, असं झालंय तरी काय, पर्यावरण वादी आणि अभ्यासक रोहीत जोशी तर म्हणतायत की मुंबईतील ६५ टक्के झाडं येत्या काही दिवसांत कोसळतील. कारण ती आतून पोखरलेली आहेत. या समस्येवर उपाय तरी कसा शोधायचा? सविस्तर वाचा सकाळ प्लसमध्ये. .मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात गेले आठवडाभर प्रचंड पाऊस पडतो आहे. त्यातच ठिकठिकाणी झाडंही कोसळताना दिसतायत. मुसळधार आणि वारा- वादळासह येणारा पाऊस आणि त्यामुळे कोसळणारी झाडं ही एक नवीच डोकेदुखी झालीय. यामागची कारणं काय याचा विचार करताना लक्षात आलं की झाडं जरी आज कोसळत असली तरी त्यामागची कारणं आजची नाहीत. कित्येक वर्षांची अवहेलना, दुर्लक्ष यातून झाडं पडण्याचं प्रमाण वाढत आहे. .Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.झाडं कोसळल्यामुळं मुंबईचं झालेलं नुकसानमुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी यांनी चेंबूरमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसारमुंबईत २०१२ ते २०१९ या वर्षांत झाडं कोसळल्यामुळं ३७ नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर २९२ लोक जखमी झाले, अशी नोंद आहे.तर २०२३ ते २०२६ (३० जून २०२६ पर्यंत) या वर्षांत १७ जणांचा मृत्यू झाला असून १२५ जण जखमी झाले होते..चेंबूर दुर्घटनेनंतरही मुंबईत अनेक ठिकाणी झाडं कोसळली आहेत.गेल्या २४ तासांत मुंबईत तब्बल ५२३पेक्षाही जास्त झाडं कोसळली आहेत. कुठे झाडं तर कुठे त्यांच्या फांद्या पडल्या आहेत. शहरात १८५ तर उपनगरात १५० आणि पश्चिम उपनगरांत तब्बल १८८ झाडं कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात ९ जण जखमी तर तिघांचा मृत्यू झाला. नवी मुंबई येथे मागील २४ तासांत किमान ६२ झाडं कोसळल्याच्या तक्रारी आल्याचं कळतंय. तर या पावसाळ्यात नवी मुंबईतील २८३ वृक्ष धारातीर्थी पडले आहेत. .मुंबई शहर आणि उपनगरातील एकूण सात प्रभागांमधील ३५ पेक्षा अधिक रस्ते व ठिकाणांची पाहणी करण्यात आलीय. त्यात एकूण ८३२ झाडांची तपासणी केली. त्यापैकी ३२१ झाडांभोवती पुरेशी मोकळी जागा नसल्याचं आढळलं आहे. तर ४७१ झाडांबाबत काही तातडीच्या आणि कालबद्ध वैज्ञानिक उपाययोजना आवश्यक असल्याचं पालिकेनं मान्य केलंय..झाडं का पडतात?सिमेंट आणि काँक्रीटचं जाळंरस्ते किंवा पदपथ बांधणी करताना बरेचदा त्या रस्त्यावरील झाडाच्या मुळाभोवती अगदी खोडापर्यंत सिमेंट, काँक्रीटचे थर दिले जातात. एकप्रकारे हे झाडांसाठी श्वास कोंडणारं असतं. कारण या सिमेंट, काँक्रीटमुळे मुळांना पसरण्यासाठी जागाच मिळत नाही. अन्नपाणी मिळत नाही. त्यामुळे झाडं कुजायला लागतात. कमकुवत होतात. कुजलेली झाडं आपलंच वजन पेलवू शकत नाहीत आणि वादळी वाऱ्यात जमीनदोस्त होतात.मुसळधार पाऊससध्या ज्यापद्धतीने पाऊस पडतोय,तशा मुसळधार पावसात वादळी वारे वाहायला लागले तर अधिकच बिकट परिस्थिती होते. जमीनही या काळात भुसभुशीत होते. मुळांभोवतीची माती भुसभुशीत आणि सैल होते. पावसाच्या पाण्यानं झाडाची पानं, फांद्या भिजून त्याचंही वजन वाढतं. मुळांवरच झाडाचा तोल सावरलेला असतो. तिथल्या मातीतली पकडच जर सैल झाली तर झाड कोसळू शकतं. सदोष छाटणी पावसाळ्याआधी पालिका वा प्रशासनाकडून झाडांच्या फांद्या तोडल्या जातात. पण ही तोड मनमानी करायची नसते. त्यामागे शास्त्रीय पद्धत असते. एकाच बाजूने झाडं छाटली तर वाऱ्यात झाडाचा तोल जाऊ शकतो, कधी चुकीच्या तोडीमुळे झाड एकाच बाजूला झुकतं आणि मग एखाद्यावेळी पटकन कोसळतं.सततचे खोदकाम मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात वर्षभर सतत रस्ते खोदणं सुरू असतं. कधी गॅसची लाइन कधी केबल्स, कधी रस्ते दुरुस्ती, कधी मेट्रोचं अथवा इतर काम, कधी गटारं... गंमत म्हणजे एकाच प्रशासनाकडून जरी ही कामं सुरू असली तरी त्यात कोणतंही समन्वय दिसत नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या वेळी आणि सतत जमीन खोदली जाते. बरेचदा या दरम्यान झाडाला आधार देणाऱ्या लांबवर पसरलेल्या मुळांना धक्का बसतो. कधी ती कापूनच टाकली जातात. परिणामी झाड कमकुवत होतं. .झाडांसाठी लढाठाण्याचे पर्यावरणप्रेमी नागरिक रोहीत जोशी गेली अनेक वर्ष झाडांसाठी लढा देत आहेत. सकाळ + टीमतर्फे आम्ही रोहीतशी या विषयावर चर्चा केली. रोहीत म्हणाले, काँक्रीटीकरण झाडांच्या जीवावर उठलं आहे. रस्ते, पदपथ, सोसाट्या यांच्यात झाडाच्या बुंध्याला लागून काँक्रीट किवा डांबर ओतलं जातं. कधीकधी पेव्हर ब्लॉक्स बसवले जातात. त्यामुळे झाडांचा श्वास गुदरमतो. त्यांच्या आसपासची जमीनच पूर्णपणे सिमेंटने बंद केली जाते. काँक्रीटच्या कडक दाबामुळे झाडांची मुळं खोलवर जाऊ शकत नाहीत. ती वरच्या थरातच राहतात, कुजतात, सैल होतात. परिणामी झाडाची पकड सैल होते. झाडाला मातीच मिळाली नाही तर त्याला जमिनीतून खनिजं, पोषक तत्त्वं शोषून घेता येत नाहीत. त्यामुळे झाडं सुकू लागतात. रोहीत सांगतात कधीकधी झाडांवर खिळे ठोकले जातात. त्यातून कीड, बुरशी आत प्रवेश करते. ती झाडाला आतून पोखरते, निकामी करते. असं झाड वरून हिरवंगार दिसलं तरी आतून ते सडलेलं असतं. कधीही पडू शकतं..Premium|AI marine safety tech : सागरी जीवांच्या रक्षणासाठी 'एआय' सरसावले; अमेरिकेतील 'व्हेलस्पॉटर' तंत्रज्ञान रोखणार जहाजांची धडक!.हरित लवादाचा आदेश - झाडांना मोकळा श्वास द्या!२०१३ साली हरित लवादाने आदेश दिला की, झाडांना मोकळा श्वास घेऊ द्या. त्यांच्या मुळांभोवती किमान १ मीटर त्रिज्येचं खळं तयार करणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच एक मीटर (किंवा ६x६ फूट) जागा मोकळी ठेवणं गरजेचं आहे पण तसं काहीही झालेलं नाही. रोहीत सांगतात, २०२३मध्ये म्हणजे तब्बल १० वर्षांनंतर न्यायालयाने विचारलं त्यावेळी महापालिकेने सांगितलं की अजून काम झालेलं नाही. आम्हाला २ महिने द्या. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना ४५ दिवस दिले तरीही हे काम झालं नाही. पुन्हा दोन वर्षं झाली आणि त्यावेळी पालिकेने सांगितलं की आमचं केवळ एक टक्का काम बाकी आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी नव्हती. कित्येक झाडांच्या मुळांशी अजूनही काँक्रीटचे थर होते. त्या झाडांचं आरोग्य धोक्यात होतं. त्यामुळे महापालिकेच्या दाव्याला रोहीत जोशींनी आव्हान दिलं. तसे पुरावेही सादर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही पालिकांच्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणीच्यावेळी महापालिकेच्या उद्यान व रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्ते आणि इतर प्रतिवाद्यांनीही उपस्थित राहावं, असं सांगितलं. मुंबईत जवळपास ३५ लाख झाडं आहेत. आता या सगळ्या झाडांचं निरीक्षण आणि ऑडिट एकट्या रोहीत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना शक्य नव्हतं. त्यामुळे मग इतर मुंबईकर पर्यावरण तज्ज्ञांना सोबत घेऊन रोहीत जोशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबईतील १२ वॉर्ड आणि ठाण्यातील ३ वॉर्डांमध्ये पाहणी केली त्यावेळी असं आढळलं की, ६५ टक्के झाडं अजूनही काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. .२०१३पासून हरित लवादाने आणि न्यायालयाने दिलेल्या सगळ्या सूचना, हरकती आणि आदेश प्रशासनाने धाब्यावर बसवले आहेत. त्यामुळेच आज मुंबईतील ६५ टक्के झाडं निकामी झालेली आहेत. ती कधीही पडू शकतात कारण त्यांच्या मुळांचा गळा काँक्रीटीकरणाने दाबला आहे.रोहित जोशी, पर्यावरणतज्ज्ञ.आता पुढे काय?रिस्क असेसमेंट - आधी झाडांची शास्त्रशुद्ध पाहणी करण्याची गरज आहे. इतकंच नव्हे तर झाडं नेमकी किती धोकादायक आहेत त्यांना काही उपाय करता येईल का याची चाचपणी आवश्यक आहे. काँक्रीटमुक्ती -त्यानंतर झाडांच्या मुळातील काँक्रीट काढून टाकणं गरजेचं आहे. जी झाडं अजूनही वाचू शकतात अशा झाडांसाठी तातडीचे उपचार आणि औषध आणि संवर्धन आवश्यक आहे.ठोस उपाययोजना -झाडांचा होणारा ऱ्हास शहराच्या विकासाला मारक आहे कारण त्यातून मालमत्तेची आणि जीविताची हानी होते आहे. त्यामुळेच झाड तज्ज्ञ, अभ्यासक, पर्यावरण प्रेमी, रस्ते विभाग, उद्यान विभाग आणि शहर नियोजन तज्ज्ञ अशा सर्वांनाच मिळून समिती तयार करणं आणि त्या समितीकडून पर्यावरण आणि विकास याची सांगड घालेल असा अहवाल तयार करणं गरजेचं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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