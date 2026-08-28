Nepal Incident : नेपाळच्या दुर्घटनेत राज्यातील ६० नागरिक बेपत्ता; पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूरसह राज्यातील विविध भागांतील नागरिकांचा समावेश

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनामध्ये राज्यातील तब्बल ६० नागरिक अद्यापही बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर तसेच कोकणातील नागरिकांचा समावेश आहे. मुंबईच्या ‘हिल्स अँड ट्रेल्स’ आणि काठमांडूतील ‘रिचा ट्रेक्स’ यांनी गुरुवारी (ता. २८) सायंकाळी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..नेपाळ माउंटेनिअरिंग असोसिएशनच्या (एनएमए) बचाव पथकाने दुर्घटनाग्रस्त सीमेची पाहणी केली. दुर्घटनेच्या वेळी इमिग्रेशन सेंटरमध्ये ५१७ परदेशी (भारतीय नागरिकांसह) आणि १२७ नेपाळी असे एकूण ६४४ नागरिक उपस्थित होते. डॉ. मिलिंद चितळे यांच्या नेतृत्वाखालील ६० जनांचा एक गट दुर्घटनेच्या वेळी एका इमारतीत वास्तव्यास होता. पुराच्या प्रचंड प्रवाहात ही इमारत वाहून गेल्याने या गटातील सर्व जण बेपत्ता झाले..सद्यःस्थितीत चिनी बचाव पथक, नेपाळ लष्कर आणि पोलिस घटनास्थळी शोधमोहीम राबवत आहेत. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, व्हिडिओ फुटेज आणि हवाई पाहणीनुसार अद्याप या ठिकाणाहून एकालाही सुरक्षित बाहेर काढता आलेले नाही, अशी माहिती ‘हिल्स अँड ट्रेल्स’चे प्रा. चारुहास जोशी आणि ‘रिचा ट्रेक्स’चे सांगे गुरुंग यांनी दिली आहे.या बेपत्ता गटामध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि कोकणातील नागरिकांचा समावेश आहे. दुर्घटनाग्रस्त भागात आतापर्यंत ५०० हून अधिक मृतदेह हाती लागले असून, त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याने ओळख पटविण्यासाठी ‘डीएनए’ नमुने घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मृतांची अधिकृत आणि अंतिम आकडेवारी नेपाळ सरकारकडून जाहीर झाली नाही..‘मैत्री’चे ६८ भाविक सुरक्षित‘मैत्री’ या संस्थेमार्फत यात्रेसाठी गेलेले महेश शेजवळ यांच्या नेतृत्वाखालील ६८ भाविक पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. या गटाने आपली यात्रा पूर्ण केली असून, ते सध्या नेपाळ-चीन सीमेवर पोहोचले आहेत. या गटात पुणे आणि मुंबईसह राज्यातील इतर भागांतील नागरिकांचा समावेश आहे. पुरामुळे नेपाळ-चीन सीमेवरील इमिग्रेशन कार्यालय आणि रस्ते पूर्णपणे वाहून गेल्याने परतीचा मुख्य मार्ग बंद झाला होता. मात्र, यावर उपाय म्हणून आता एक पर्यायी मार्ग सुरू करण्यात आला असून, हे सर्व सुरक्षित भाविक आता ‘न्यालाम- कोदारी- तातोपानी’ या नव्या मार्गे काठमांडूमध्ये दाखल होतील..‘नेपाळमध्ये बचावकार्यासाठी बाहेरील देशांच्या पथकांना मनाई करण्यात आली आहे. नेपाळचे स्वतःचे तज्ज्ञ पथक ‘लॉंग लाईन रेस्क्यू’च्या माध्यमातून मदतकार्य करत आहेत. काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाने २४ तास सुरू असलेला मदत कक्ष स्थापन केला असून, नातेवाइकांनी अधिक माहितीसाठी तिथे संपर्क साधावा. राज्य सरकारचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नेपाळ सरकारच्या सातत्याने संपर्कात असून, आम्ही सर्व नागरिकांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’- उमेश झिरपे, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहक महासंघ.प्रलयात बेपत्ता नागरिक....डॉ. मिलिंद चितळे, जान्हवी चितळे, मंजू शंकेर, शंकेर लक्ष्मणन, पद्मा महादेवन, अनिथा राधाकृष्णन, दीपा बालाजी, बालाजी वेंकटाचलम, श्रीविद्या शंकर, शंकर वेंकटाचलम, अनघा अन्नमदेवरा, वेंकटराम अन्नमदेवरा, वेंकट सुब्रमणियन, मीनाक्षी सुब्रमणियन, चेतना गुप्ता, वीणा कुलकर्णी, रमन, रेमा कोठंडारामन, कुमार अडवाणी, अवनीश मर्चंट, विद्यावती आचार्य, लक्ष्मीनारायण आचार्य, अतुल दास, पायल दास, जिग्नेश मर्चंट, तेजल मर्चंट, किन्नरी पटेल, मिहिरकुमार पटेल, अल्पा करखानीस, मीनाक्षी रमणी, मोनिका जैन, संजीवकुमार जैन, परेश पटेल, ज्योती पटेल, डॉ. जय कोटेचा, रोमा इंटवाला, रमेश बाबू, धनपाल रेड्डी, जितेंद्र पाटील, विनायक तांम्बवेकर, मनीषा पवार, गीता जाळिंद्रे, संजय पाटील, नलिनी पाटील, रजनीश नातू, गजानन पाठक, सतीश पाठक, राजश्री पाठक, मानसी गोखले, आरुषी गुप्ता, सुशील कुलकर्णी, गीता कुलकर्णी, प्रेरणा काळे, स्मिता जोशी, नितीन गद्रे, राजेश ओक, रश्मी ओक, डॉ. आनंद देशपांडे, डॉ. गायत्री देशपांडे, सतीश पाटणकर, रेखा पाटणकर, सुनील सुभेदार, यशस भांड, अपर्णा जोशी, समीर जोशी, सरिता कामत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.