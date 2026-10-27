Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात दोन दिवस पावसाचा इशारा! अर्णब चक्रीवादळ उद्या किनारपट्टी ओलांडणार; विदर्भात अतिवृष्टीची शक्यता

पुणे : पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात सोमवारी अर्णव चक्रीवादळाची निर्मिती झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. अर्णव चक्रीवादळ बुधवारी (ता. २८) अतितीव्र स्वरूपात बापटला आणि विशाखापट्टणमच्या दरम्यान आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी ओलांडण्याचा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तवला आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.अर्णव हे उत्तर हिंदी महासागरातील यावर्षीचे पहिले चक्रीवादळ असून, वादळाला बांगलादेशाने सुचवलेले नाव देण्यात आले आहे. ‘आयएमडी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरातील अतितीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्राचे (डीप डिप्रेशन) सोमवारी चक्रीवादळात रूपांतर झाले. .पश्चिम-वायव्येकडे सरकताना अर्णव चक्रीवादळ २७ ऑक्टोबरला अतितीव्र स्वरूप धारण करणार असून, २८ तारखेच्या सकाळी अतितीव्र स्वरूपातच ते यनमजवळ आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता आहे. यावेळी वादळाच्या केंद्राभोवती फिरणाऱ्या वाऱ्यांचा सरासरी वेग ताशी ११५ ते १२५ किलोमीटर राहण्याची शक्यता असून, अधिकाधिक वेग ताशी १४० किलोमीटर पर्यंत पोहचू शकतो..\rप्राथमिक अंदाजानुसार, किनारपट्टी ओलांडल्यावर चक्रीवादळ उत्तर दिशेला वळून छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेशच्या दिशेने सरकू लागेल. या काळात त्याची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल. २८ तारखेला संध्याकाळी चक्रीवादळ स्वरूपात, तर २९ तारखेला अतितीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या स्वरूपात त्याचा विदर्भाजवळून प्रवास होईल..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.त्यामुळे २८ आणि २९ ऑक्टोबरला विदर्भात सर्वदूर, तर राज्याच्या इतर भागांत काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तवली आहे. या काळात विदर्भात काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता असल्याचे ‘आयएमडी’ने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.