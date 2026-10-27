पुणे

Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात दोन दिवस पावसाचा इशारा! अर्णब चक्रीवादळ उद्या किनारपट्टी ओलांडणार; विदर्भात अतिवृष्टीची शक्यता

Arnab Cyclone Update Heavy Rain Alert Issued for Vidarbha by IMD: अर्णब चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्रात पाऊस! २८ आणि २९ ऑक्टोबरला कुठे अतिवृष्टी होणार?
Maharashtra Weather News Arnab Cyclone Landfall Expected Tomorrow IMD Issues Heavy Rain Alert for Vidarbha on October 28 and 29

Maharashtra Weather News Arnab Cyclone Landfall Expected Tomorrow IMD Issues Heavy Rain Alert for Vidarbha on October 28 and 29

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात सोमवारी अर्णव चक्रीवादळाची निर्मिती झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. अर्णव चक्रीवादळ बुधवारी (ता. २८) अतितीव्र स्वरूपात बापटला आणि विशाखापट्टणमच्या दरम्यान आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी ओलांडण्याचा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तवला आहे.

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