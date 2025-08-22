अजितदादांच्या मुख्यमंत्रीपदाचं भविष्य सांगितलं, पण पुण्याच्या ट्रॅफिकवर उत्तर नाही? 43व्या ज्योतिष अधिवेशनात धक्कादायक खुलासे

४३ वे अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशन पुण्यात पार पडले. या अधिवेशनात राजकारणाच्या भवितव्यावर करण्यात आलेली भाकितं प्रचंड चर्चेत आली आहेत. या अधिवेशनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आगामी काळात मुख्यमंत्री होणारच, असा ठाम दावा ज्योतिषांनी केला आहे. यामुळे त्यांचे हे वक्तव्य आता चर्चेत आले आहे. तर काही प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत राहिली आहेत..एवढंच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ताकद प्रचंड असून ते भारतीय राजकारणातील “सुपर पॉवर” राहतील, असा दावा देखील अधिवेशनात करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांना भविष्यात आणखी मोठं पद मिळणार आहे. उद्धव ठाकरे यांना अजूनही कमी लेखता कामा नये. तर राज ठाकरे यांच्या राजकारणाला उज्ज्वल भविष्य नाही, असंही या अधिवेशनात सांगण्यात आले आहे. .Anna Hazare : देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करतात...भ्रष्टाचाराचं कोणतं प्रकरण कानावर आलं नाही...अण्णा हजारेंकडून मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक!.मात्र, याच अधिवेशनात पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर प्रश्न विचारला असता, कुणाकडेही उत्तर नव्हतं. ५०० हून अधिक लोकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या अधिवेशनात तरुणाईपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्यांनी सहभाग घेतला. मात्र या अधिवेशनात काही असे प्रश्न विचारण्यात आले त्याचे उत्तर ज्योतिशांकडे नव्हते. यामुळे आता याची चर्चा होत आहे..अधिवेशनात विचारण्यात आले की, जर ज्योतिष इतकेच खरे असेल तर अहमदाबाद विमान अपघाताचा अंदाज का नाही आला? कुंडली पाहून होणारी लग्नं वारंवार का मोडतात? आकाशातील लाखो किलोमीटर दूर असणाऱ्या ग्रह-ताऱ्यांचा पृथ्वीवरील आयुष्याशी खरंच काही संबंध आहे का ? ज्योतिष शास्त्र काय? रमल विद्या काय? वास्तूशास्त्र काय नाडी खरेच काम करते का ? या प्रश्नांनी सभागृहात अनेकांना गप्प केले. .Mumbai News : राधाकृष्णन यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे दूरध्वनी; मतदानासाठी शरद पवार व ठाकरेंना आवाहन.ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रमल विद्या, नाडी वाचन या सगळ्यांबाबत चर्चा झाली, पण “भविष्य खरंच ओळखता येतं का?” हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहिला. एकीकडे ज्योतिषांच्या भाकितांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे, तर दुसरीकडे सामान्य जनतेत शंका आणि कुतूहल अधिक वाढलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.