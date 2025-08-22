पुणे

अजितदादांच्या मुख्यमंत्रीपदाचं भविष्य सांगितलं, पण पुण्याच्या ट्रॅफिकवर उत्तर नाही? 43व्या ज्योतिष अधिवेशनात धक्कादायक खुलासे

Astrologer Claim on Ajit Pawar: पुण्यात अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशन पार पडले आहे. या अधिवेशनात अजित पवार मुख्यमंत्री होतील असा मोठा दावा करण्यात आला आहे.
४३ वे अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशन पुण्यात पार पडले. या अधिवेशनात राजकारणाच्या भवितव्यावर करण्यात आलेली भाकितं प्रचंड चर्चेत आली आहेत. या अधिवेशनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आगामी काळात मुख्यमंत्री होणारच, असा ठाम दावा ज्योतिषांनी केला आहे. यामुळे त्यांचे हे वक्तव्य आता चर्चेत आले आहे. तर काही प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत राहिली आहेत.

